Lada Granta как входной билет в мир новых автомобилей: подробный тест
Валерий Арутин, Фото: Вячеслав Крылов
Немного статистики: за первые пять месяцев 2019 года в России купили 52 373 новых автомобиля Lada Granta. Сегодня это лучший результат на российском рынке. Для сравнения, всех моделей Renault вместе взятых было продано лишь на сотню штук больше.
Автомобили из Тольятти давно перестали быть символом достатка, но по-прежнему не оставляют людей равнодушными. Кому-то любая Lada — всегда «таз», готовый предмет для троллинга. Другому – повод для ностальгии по своему автомобильному детству-юности, которое прошло за рулём «шестёрок» и «зубил». Третий, кажется, до сих пор живёт под девизом «Купил иномарку – продал Родину». А четвёртый не будет искать идеологическую подоплёку и честно признает, что Granta – единственный новый автомобиль, который он может купить за свои деньги.
Каждый из них по-своему прав, но у последнего аргумент абсолютно железный. Действительно, цены на седан Lada Granta начинаются с отметки 439 900 рублей (без учёта скидок) – сегодня это самое доступное предложение на российском рынке. Выгодное ли? Давайте разбираться.
Оснащение
Тут без иллюзий: за 435 тысяч покупатель получит седан
С более мощным 16-клапанным двигателем коробку уже можно повыбирать. Такая Granta комплектуется и вазовской «механикой», и созданным на её основе
По мере обрастания оборудованием цена Гранты существенно увеличивается: тестовый седан
Интерьер
Салон Гранты собран из чёрного и кое-где серебристого, но непременно жёсткого пластика – что ожидаемо для максимально бюджетного автомобиля. Однако ярлык «тольяттинская сборка» сегодня вешать некуда: элементы хорошо пригнаны и не скрипят. Если устроить им тест на подвижность, то придраться найдётся к чему, но общего положительного впечатления от качества интерьера это не портит.
Все ручки и кнопки расположены удачно и вполне вменяемо крутятся-нажимаются. Увы, но в целом высоко оценить эргономику нельзя: несмотря на все доработки, водителю по-прежнему неудобно сидеть. Причём взаимное расположение кресла, руля и педалей вызовет ностальгию скорее у владельцев вазовской «классики», чем «девяток».
Практичность
Lada Granta проигрывает конкурентам в габаритах, поэтому и простора на заднем сиденье тут меньше. Вдвоём можно разместиться даже с ростом выше среднего, но стоит ещё одному сесть посередине — и все трое будут обречены на мучения. И развлечений никаких — нет ни
А вот багажник огромный, и он – главный козырь Гранты-седана. Отсек глубокий, длинный и с подпольем, где умещается «запаска», домкрат и, при желании, куча автомобильной мелочёвки.
Техника
Если архитектуру семейства Lada Granta можно назвать «платформой», то нетрудно проследить её генеалогию. Вначале было
слово переднеприводное семейство ВАЗ
Итого — в основе сегодняшнего седана конструкция, которой исполнилось 35 лет!
Езда
А вот философия тольяттинских переднеприводников несколько раз менялась. Но со времён Калины её можно определить примерно так: «ВАЗ – автомобиль для российских дорог!» Читай – для плохих. И обновлённая Granta лишний раз подтверждает этот тезис.
Клиренс седана — 180 миллиметров, больше, чем у многих кроссоверов. Шасси кажется всесильным — и на плохой, и на откровенно отвратительной дороге, где пассажиры чувствуют себя кубиками льда в шейкере. А Granta несётся, скрипя сайлентблоками и постукивая шарнирами, но без замыкания подвесок на ограничители. Неровности помельче тоже транслируются в салон, но не сбивают машину с траектории, а в поворотах не колотят водителя по рукам, как в бюджетных Renault.
Однако на хорошем асфальте «кроссоверное» шасси пасует. Чувствительность рулевого управления в околонулевой зоне невысока, а информативность отсутствует как класс: на руле лишь низкое фоновое усилие без грамма естественности. Поворот покруче Granta выполняет в два приёма: сначала появляется заметный крен, и только потом меняется траектория. Часто у этой пьесы есть и третий акт, в котором водитель вынужден докручивать руль: у седана ярко выраженная недостаточная поворачиваемость, безопасная, но скучная.
На спокойно-размеренную езду настраивают и тормоза. Уже в базовой комплектации Granta оснащается комплектом электронных ассистентов торможения (ABS, EBD и BAS), которые регулируют усилие на каждом колесе. Но водителю трудно дозировать замедление в штатных режимах из-за педали с невнятным усилием и нелинейной характеристикой.
Обновлённый 16-клапанный мотор — пожалуй, лучшее, что имеет Granta. Для
Механическая коробка передач оставляет двоякое впечатление. Ходы рычага невелики, усилие на нём приемлемое, но передачи включаются без чёткости, особенно если делать это быстро. И педаль сцепления неинформативна — впрочем, не настолько, чтобы глохнуть на светофорах.
По-хорошему удивил уровень шумоизоляции: в салоне тише, чем ожидаешь от вазовского автомобиля. Гула шин не слышно, ветер на большой скорости не свистит, а главным источником шума оказывается силовой агрегат. И он тоже не давит на уши… пока Granta разгоняется или едет равномерно. Но стоит сбросить газ, и из-под капота раздаётся надоевший ещё четверть века назад вой шестерён. Похоже, от него не избавиться никакими модернизациями вазовской трансмиссии — Гранте нужна новая «механика». Увы, с ней Granta неизбежно станет дороже.
Конкуренты
Вывод
Инженеры и маркетологи «АвтоВАЗа» нашли правильный вектор. Не имея средств и возможностей, чтобы серьёзно изменить давно устаревшую конструкцию автомобиля, они планомерно улучшают его в мелочах. Попутно Granta получает современное дополнительное оборудование, делающее совместную с нею жизнь приятнее — бюджетно исполненное, но работающее. В итоге некогда ругаемый всеми «таз» превратился в автомобиль с отличным соотношением качества, количества и цены — для тех, у кого в кармане около 600 тысяч рублей.
Оценка 3,5/5
- — Цена
- — Хорошее оснащение
- — Большой клиренс
- — Энергоёмкая подвеска
- — Большой багажник
- — Экономичный мотор
- — Шумоизоляция
- — Обзорность
- — Управляемость
- — Тормоза
- — Неудобные передние сиденья
- — Нет регулировки руля по вылету
- — Теснота на втором ряду
- — Отсутствие приспособлений для крепления груза
А вы готовы купить седан Lada Granta?
Lada Granta на Авто.ру
Комплектация1.6 MT (106 л.с.)
Двигатель1.6 / 106 л.с / бензин
Коробка передачМеханическая
ПриводПередний
КузовСедан
Расход топлива6.5
Разгон до 100 км/ч10.5
Цена, ₽593 800