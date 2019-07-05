Lada Granta как входной билет в мир новых автомобилей: подробный тест

Немного статистики: за первые пять месяцев 2019 года в России купили 52 373 новых автомобиля Lada Granta. Сегодня это лучший результат на российском рынке. Для сравнения, всех моделей Renault вместе взятых было продано лишь на сотню штук больше.

Автомобили из Тольятти давно перестали быть символом достатка, но по-прежнему не оставляют людей равнодушными. Кому-то любая Lada — всегда «таз», готовый предмет для троллинга. Другому – повод для ностальгии по своему автомобильному детству-юности, которое прошло за рулём «шестёрок» и «зубил». Третий, кажется, до сих пор живёт под девизом «Купил иномарку – продал Родину». А четвёртый не будет искать идеологическую подоплёку и честно признает, что Granta – единственный новый автомобиль, который он может купить за свои деньги.