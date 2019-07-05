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Lada Granta как входной билет в мир новых автомобилей: подробный тест

Тесты

Валерий Арутин, Фото: Вячеслав Крылов

Немного статистики: за первые пять месяцев 2019 года в России купили 52 373 новых автомобиля Lada Granta. Сегодня это лучший результат на российском рынке. Для сравнения, всех моделей Renault вместе взятых было продано лишь на сотню штук больше.

Автомобили из Тольятти давно перестали быть символом достатка, но по-прежнему не оставляют людей равнодушными. Кому-то любая Lada — всегда «таз», готовый предмет для троллинга. Другому – повод для ностальгии по своему автомобильному детству-юности, которое прошло за рулём «шестёрок» и «зубил». Третий, кажется, до сих пор живёт под девизом «Купил иномарку – продал Родину». А четвёртый не будет искать идеологическую подоплёку и честно признает, что Granta – единственный новый автомобиль, который он может купить за свои деньги.

– Максимально подробный тест Lada Granta: текст и много красивых картинок https://autoru.me/GtezX – Lada Granta на Авто.ру https://autoru.me/GtewD – Какие Гранты есть в наличии у дилеров и сколько они стоят https://autoru.me/GtexT – Подробный тест Kia Rio https://youtu.be/2O1tbSnvz-g – Подробный тест Lada Vesta Cross https://youtu.be/z9n8Lv-ALtk Куда смотреть: 1:05 – багажник 2:38 – второй ряд сидений 3:33 – интерьер 7:05 – пять фишек Гранты 7:55 – езда Самый популярный и самый дешёвый новый автомобиль — этого описания достаточно для того, чтобы понять, что такое Лада Гранта. Но недавно Гранта пережила серьёзное обновление и поглотила Калину. Разбираемся, как рестайлинг сказался на русском бестселлере и рассказываем о нём во всех подробностях. #lada #granta #подробнеенекуда

Каждый из них по-своему прав, но у последнего аргумент абсолютно железный. Действительно, цены на седан Lada Granta начинаются с отметки 439 900 рублей (без учёта скидок) – сегодня это самое доступное предложение на российском рынке. Выгодное ли? Давайте разбираться.

Оснащение

Тут без иллюзий: за 435 тысяч покупатель получит седан с 8-клапанным мотором мощностью всего 87 л.с., который будет просто ехать. Из благ цивилизации – ABS, иммобилайзер, дневные ходовые огни и аудиоподготовка. И никаких вам автомати­зированных трансмиссий и прочих излишеств. 

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С более мощным 16-клапанным двигателем коробку уже можно повыбирать. Такая Granta комплектуется и вазовской «механикой», и созданным на её основе 5-ступенчатым «роботом», и классическим четырёх­ступенчатым «автоматом» Jatco. За роботизи­рованную коробку надо доплачивать 25 тысяч рублей, за японский агрегат – 55 тысяч.

По мере обрастания оборудованием цена Гранты существенно увеличивается: тестовый седан со 106-силь­ным мотором и «механикой» в максимальной комплектации Luxe Prestige стоит уже 593 800 рублей (плюс 6000 рублей за цвет металлик). За эти деньги можно купить Renault Logan (который тоже производят в Тольятти), но он будет совсем «пустой». А у Лады есть система стабилизации, климат-контроль, электрообогрев лобового стекла, датчики света и дождя, круиз-контроль, аудиосистема с SD-слотом и Bluetooth, складывающееся по частям заднее сиденье…

Противотуманные фары Granta получает только в Luxe-версиях
Головной свет от комплектации не зависит – только галоген
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Противотуманные фары Granta получает только в Luxe-версиях

Интерьер

Салон Гранты собран из чёрного и кое-где серебристого, но непременно жёсткого пластика – что ожидаемо для максимально бюджетного автомобиля. Однако ярлык «тольяттинская сборка» сегодня вешать некуда: элементы хорошо пригнаны и не скрипят. Если устроить им тест на подвижность, то придраться найдётся к чему, но общего положительного впечатления от качества интерьера это не портит.

Все ручки и кнопки расположены удачно и вполне вменяемо крутятся-нажимаются. Увы, но в целом высоко оценить эргономику нельзя: несмотря на все доработки, водителю по-прежнему неудобно сидеть. Причём взаимное расположение кресла, руля и педалей вызовет ностальгию скорее у владельцев вазовской «классики», чем «девяток».

Интерьер простой, без дизайнерских находок. Руль с пластиковым ободом регулируется по углу наклона, начиная с комплектации Classic за 475&nbsp;500 рублей
Кресла с регулировкой по высоте неудобны: боковой поддержки почти нет, у спинки неудачный профиль
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Интерьер простой, без дизайнерских находок. Руль с пластиковым ободом регулируется по углу наклона, начиная с комплектации Classic за 475 500 рублей

Практичность

Lada Granta проигрывает конкурентам в габаритах, поэтому и простора на заднем сиденье тут меньше. Вдвоём можно разместиться даже с ростом выше среднего, но стоит ещё одному сесть посередине — и все трое будут обречены на мучения. И развлечений никаких — нет ни USB-портов, ни дефлекторов, ни подогрева.

А вот багажник огромный, и он – главный козырь Гранты-седана. Отсек глубокий, длинный и с подпольем, где умещается «запаска», домкрат и, при желании, куча автомобильной мелочёвки.

Подушка заднего сиденья низкая, мягкая и тонкая. На полу – немаленький для переднеприводной машины центральный тоннель
Чтобы свободные замки ремней безопасности не болтались, их можно пристегнуть к спинке. Удобно!
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Подушка заднего сиденья низкая, мягкая и тонкая. На полу – немаленький для переднеприводной машины центральный тоннель

Техника

Если архитектуру семейства Lada Granta можно назвать «платформой», то нетрудно проследить её генеалогию. Вначале было слово переднеприводное семейство ВАЗ 2108-099, созданное при участии инженеров Porsche. «Восьмёрка» породила седан ВАЗ 2110 (позже модернизи­рованный и названный Приорой), а тот, в свою очередь, более компактную Калину. Затем Калина была обратно растянута в длину и наречена Грантой, а та при рестайлинге 2018 года по части техники получила только модерни­зирован­ный 16-клапанный мотор.

Итого — в основе сегодняшнего седана конструкция, которой исполнилось 35 лет!

Конструкция шасси – классика переднеприводного автомобиля. Спереди – подвеска McPherson, сзади – скручивающаяся балка. Рулевое управление реечное, с электроусилителем на рулевом валу. Со времён <nobr>ВАЗ-21099</nobr> колёсная база увеличилась всего на 16&nbsp;мм, а длина – на 63&nbsp;мм
На седан Lada Granta устанавливаются два мотора – <nobr>8-клапанный</nobr> и <nobr>16-клапанный,</nobr> оба с распределён&shy;ным впрыском и модернизированными поршнями, в которых сделаны выемки под клапаны, чтобы избежать взаимной встречи (и дорогущего ремонта) при обрыве ремня ГРМ
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Конструкция шасси – классика переднеприводного автомобиля. Спереди – подвеска McPherson, сзади – скручивающаяся балка. Рулевое управление реечное, с электроусилителем на рулевом валу. Со времён ВАЗ-21099 колёсная база увеличилась всего на 16 мм, а длина – на 63 мм

Езда

А вот философия тольяттинских переднеприводников несколько раз менялась. Но со времён Калины её можно определить примерно так: «ВАЗ – автомобиль для российских дорог!» Читай – для плохих. И обновлённая Granta лишний раз подтверждает этот тезис.

Клиренс седана — 180 миллиметров, больше, чем у многих кроссоверов. Шасси кажется всесильным — и на плохой, и на откровенно отвратительной дороге, где пассажиры чувствуют себя кубиками льда в шейкере. А Granta несётся, скрипя сайлентблоками и постукивая шарнирами, но без замыкания подвесок на ограничители. Неровности помельче тоже транслируются в салон, но не сбивают машину с траектории, а в поворотах не колотят водителя по рукам, как в бюджетных Renault.

Однако на хорошем асфальте «кроссоверное» шасси пасует. Чувствительность рулевого управления в околонулевой зоне невысока, а информативность отсутствует как класс: на руле лишь низкое фоновое усилие без грамма естественности. Поворот покруче Granta выполняет в два приёма: сначала появляется заметный крен, и только потом меняется траектория. Часто у этой пьесы есть и третий акт, в котором водитель вынужден докручивать руль: у седана ярко выраженная недостаточная поворачиваемость, безопасная, но скучная.

На спокойно-размеренную езду настраивают и тормоза. Уже в базовой комплектации Granta оснащается комплектом электронных ассистентов торможения (ABS, EBD и BAS), которые регулируют усилие на каждом колесе. Но водителю трудно дозировать замедление в штатных режимах из-за педали с невнятным усилием и нелинейной характеристикой.

Обновлённый 16-клапанный мотор — пожалуй, лучшее, что имеет Granta. Для 1600-кубового агрегата у него хорошие «низы» — можно держаться в динамичном городском потоке, не выходя из диапазона 2000–3500 об./мин. Ему помогает и укороченная при рестайлинге трансмиссия. Но на шоссе запаса по тяге и мощности уже нет. На разгонах двигатель приходится отчаянно крутить, а комфортная крейсерская скорость — 110–120 км/ч. Зато Granta экономична: при аккуратной езде легко уложиться в 7 литров на 100 км.

Механическая коробка передач оставляет двоякое впечатление. Ходы рычага невелики, усилие на нём приемлемое, но передачи включаются без чёткости, особенно если делать это быстро. И педаль сцепления неинформативна — впрочем, не настолько, чтобы глохнуть на светофорах.

По-хорошему удивил уровень шумоизоляции: в салоне тише, чем ожидаешь от вазовского автомобиля. Гула шин не слышно, ветер на большой скорости не свистит, а главным источником шума оказывается силовой агрегат. И он тоже не давит на уши… пока Granta разгоняется или едет равномерно. Но стоит сбросить газ, и из-под капота раздаётся надоевший ещё четверть века назад вой шестерён. Похоже, от него не избавиться никакими модернизациями вазовской трансмиссии — Гранте нужна новая «механика». Увы, с ней Granta неизбежно станет дороже.

Конкуренты

<h3>Datsun on-DO</h3> Родной брат и ближайший конкурент Гранты, а по сути — её перелицованная версия, выпускаемая на том же заводе. Но <nobr>on-DO</nobr> немного длиннее (за счёт заднего свеса) и тяжелее, при этом <nobr>16-клапанный</nobr> мотор предлагается только с МКПП, а «робота» нет вовсе – только «автомат». Datsun дороже и в базовой комплектации (480&nbsp;000 рублей), и в максимальной (622&nbsp;000 за версию с МКПП). Но и список оснащения длиннее – есть <nobr>7-дюймовый</nobr> тачскрин, навигация, боковые подушки безопасности
<h3>Lada Vesta</h3> Более крупная и тяжёлая Vesta с тем же 106-сильным двигателем проигрывает тестовой Гранте в разгоне до <nobr>100 км/ч</nobr> почти секунду. Её базовая комплектация всего на 100&nbsp;рублей дороже – 594&nbsp;900 рублей, но в такой машине будет только пакет безопасности (с 2&nbsp;подушками и ESP), бортовой компьютер и центральный замок. Обогревы, музыка, литые диски, климат-контроль – всё это появляется в более дорогих версиях
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Datsun on-DO

Родной брат и ближайший конкурент Гранты, а по сути — её перелицованная версия, выпускаемая на том же заводе. Но on-DO немного длиннее (за счёт заднего свеса) и тяжелее, при этом 16-клапанный мотор предлагается только с МКПП, а «робота» нет вовсе – только «автомат». Datsun дороже и в базовой комплектации (480 000 рублей), и в максимальной (622 000 за версию с МКПП). Но и список оснащения длиннее – есть 7-дюймовый тачскрин, навигация, боковые подушки безопасности

Вывод

Инженеры и маркетологи «АвтоВАЗа» нашли правильный вектор. Не имея средств и возможностей, чтобы серьёзно изменить давно устаревшую конструкцию автомобиля, они планомерно улучшают его в мелочах. Попутно Granta получает современное дополнительное оборудование, делающее совместную с нею жизнь приятнее — бюджетно исполненное, но работающее. В итоге некогда ругаемый всеми «таз» превратился в автомобиль с отличным соотношением качества, количества и цены — для тех, у кого в кармане около 600 тысяч рублей.

Оценка 3,5/5

Хорошо
  • — Цена
  • — Хорошее оснащение
  • — Большой клиренс
  • — Энергоёмкая подвеска
  • — Большой багажник
  • — Экономичный мотор
  • — Шумоизоляция
  • — Обзорность
Плохо
  • — Управляемость
  • — Тормоза
  • — Неудобные передние сиденья
  • — Нет регулировки руля по вылету
  • — Теснота на втором ряду
  • — Отсутствие приспособлений для крепления груза

А вы готовы купить седан Lada Granta?

Lada Granta на Авто.ру

Характеристики LADA (ВАЗ) Granta I Рестайлинг

  • Комплектация

    1.6 MT (106 л.с.)

  • Двигатель

    1.6 / 106 л.с / бензин

  • Коробка передач

    Механическая

  • Привод

    Передний

  • Кузов

    Седан

  • Расход топлива

    6.5

  • Разгон до 100 км/ч

    10.5

  • Цена, ₽

    593 800
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