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Эффект плацебо: подробный тест Lada Granta Cross

Тесты

Александр Мирошкин

Обещаниями о запуске обычного кроссовера для обычных людей, а не для охотников и рыболовов АвтоВАЗ кормит нас давно. Однако воз с места сдвинулся лишь однажды: в 2016-м на автосалоне в Москве показали прототип XCODE. С тех пор о перспективах серийной версии новостей не больше, чем о сроках окончания пандемии коронавируса. А до того момента, когда (и если) этот кроссовер попадёт к дилерам, в Тольятти латают пробоину от его отсутствия Cross-версиями других моделей.

Модификации с пластиковыми обвесами и слегка увеличенным клиренсом есть у каждой современной Лады за исключением 4x4. При этом Cross-версии Весты бывают как седанами, так и универсалами, а вот Гранта, представленная аж в четырёх типах кузова, «овнедорожнена» лишь в единственной модификации — с кузовом «универсал». Именно такую машину в комплектации Luxe стоимостью 638 900 рублей мы взяли на тест, чтобы выяснить, способна ли она заменить кроссовер.

Интерьер

Lada Granta Cross — это выпускавшаяся с 2014 года Kalina Cross с другой «мордой». Во всех остальных аспектах универсал — практически точная копия предшественника. Интерьер — тоже. Однако несколько различий всё-таки есть: парочка несущественных и одно весьма ощутимое.

Начнём с мелочёвки. Granta Cross отличается от Калины тканью на сиденьях, материалом вставок на дверях, а также отсутствием оранжевого пластика на руле и в окантовке боковых дефлекторов
Куда существеннее изменения — на приборной панели. Конфигурация осталась прежней (слева тахометр, справа спидометр, посередине маршрутный компьютер), однако у щитка появилась оранжевая подложка — такая же по дизайну, как у большинства современных Лад. А главное, что процесс управления бортовым компьютером стал логичнее и осмысленнее
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Начнём с мелочёвки. Granta Cross отличается от Калины тканью на сиденьях, материалом вставок на дверях, а также отсутствием оранжевого пластика на руле и в окантовке боковых дефлекторов

Практичность

Уж в этой дисциплине Lada Granta Cross должна показать себя достойно: это же «сарай»! Но это сарай компактный, поэтому чудес от него ждать точно не стоит. Габаритная длина — 4148 миллиметров, а колёсная база — 2476 мм. Для понимания: хэтчбек Kia Ceed заметно больше Гранты по каждому из озвученных параметров.

Заявленный объём багажника небольшой — 355 литров. Однако сам он удобный. Есть крючки для сумок и отдельная лампа освещения. Для недорогого автомобиля — вполне сойдёт
Основная проблема заключается в том, что он короткий. Два больших чемодана в него поместились, но лишь поперёк. Зато по бокам осталось место для небольших сумок. Грузить в Гранту что-то тяжёлое проблематично: мешает высоченный порог
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Заявленный объём багажника небольшой — 355 литров. Однако сам он удобный. Есть крючки для сумок и отдельная лампа освещения. Для недорогого автомобиля — вполне сойдёт

Техника и надёжность

Всё семейство Lada Granta построили на дальнем родственнике платформы, которая появилась ещё на ВАЗ-2108. С тех пор, конечно, было множество улучшений и модификаций, но в каждой всё ещё есть щепотка Porsche и целая коллекция архаичных технических решений. Например, ни у одной модели семейства нет переднего подрамника, а конструкция кузова принципиально не менялась с появления Калины: переделывали только навесное оборудование.

Подвеска, естественно, без выкрутасов: спереди стойки МакФерсон, сзади — балка. Тормоза тоже простенькие: спереди дисковые, сзади — барабанные
Моторная гамма Lada Granta Cross состоит из пары бензиновых атмосферников рабочим объёмом 1,6 литра. Базовым является восьмиклапанный агрегат 11186, который выдаёт 87 лошадиных сил. На более «жирные» модификации ставят двигатель 21127 с шестнадцатью клапанами. Этот мотор развивает 106 лошадиных сил и 148&nbsp;Нм крутящего момента
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Подвеска, естественно, без выкрутасов: спереди стойки МакФерсон, сзади — балка. Тормоза тоже простенькие: спереди дисковые, сзади — барабанные

Езда

Описывать то, как едет Lada Granta, пусть даже и в Cross-версии, — это всё равно, что рассказывать старому другу при любой удобной возможности одну и ту же историю, непосредственным участником которой были не только вы, но и он. Крены большие, руль пустой, а склонность к сносу настолько очевидная, что ездить на Гранте сколь-нибудь активно не хочется вообще.

Да и вряд ли получится: даже топовый 106-сильный мотор желание водителя изобразить из себя гонщика поддержит в очень ограниченном диапазоне. В городе, то есть до 80–90 километров в час, чувствуешь себя более-менее уверенно: держаться в темпе потока получается. Если же поехать быстрее, то тяги «шестнарю» уже не хватает, а попытки раскрутить его сильнее приводят к увеличению трансмиссионных шумов, но никак не к дополнительному ускорению.

Да и в целом в Гранте шумно. Правда, звуки в основном не внешнего происхождения, а внутреннего. Помимо уже описанного трансмиссионного гула, фон дополняют безостановочно щёлкающие реле, а также рёв мотора. Зато колёс почти не слышно. Не как в S-классе, конечно, но шум от шин вполне терпимый.

Впечатления от механической коробки передач с лета 2019 года, когда мы тестировали седан Lada Granta с таким же силовым агрегатом, не изменились: ходы кулисы недлинные, но чёткости включения и информативности от педали сцепления хочется побольше.

Да и «робот» АМТ наконец-то перестал быть полумерой, и машину с такой трансмиссией действительно можно рекомендовать как альтернативу «механике». Коробка и правда в состоянии ползать в пробках без подгазовывания, а на смену ступеней ей теперь требуется значительно меньше времени. Всё-таки Гранту с АМТ я бы советовал только спокойным и степенным автомобилистам: когда в водителе проснётся демон, она быстренько его изгонит — задержками и неочевидной избирательностью.

Но чего у Гранты не отнять, так это запаса прочности. Мне несколько раз доводилось ехать на этой машине по кочковатым просёлкам и дорогам из торчащих врастопырку бетонных плит, и ни разу — слышите! — НИ РАЗУ амортизаторы не замкнулись на ограничители хода. И это при условии, что пожалел машину я лишь однажды — когда попал в такие условия впервые. Каждый следующий раз стрелка спидометра ниже 60–65 км/ч не опускалась.

Впрочем, это фамильная черта всех Грант: пробить подвеску седана сложнее, чем спрогнозировать курс рубля на послезавтра. Зачем тогда нужен двухсантиметровый прирост клиренса? По большому счету это плацебо. Потому что на Cross-версии если и получится протащиться по раскисшему полю дальше, чем на обычной, то ненамного: привод-то в любом случае только передний. А сам по себе дорожный просвет даже у обычной Гранты больше, чем у многих «настоящих» кроссоверов.

Оснащение

Базовая версия Lada Granta Cross называется Classic. Такие машины комплектуются только 87-сильным мотором и механической коробкой передач. Стоимость начальной модификации — 574 900 рублей. Такие автомобили оснащают водительской подушкой безопасности, бортовым компьютером, передними электро­стеклоподъёмниками, кондиционером и 15-дюймовыми легкосплавными колёсами.

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Следующая в иерархии комплектация Comfort доступна со всеми двигателями и со всеми типами трансмиссии, которые есть у Гранты. Цены начинаются с 597 900 рублей. У таких машин дополнительно появятся пассажирская подушка безопасности, аудиосистема с четырьмя динамиками, подогрев передних сидений, центральный замок с дистанционным управлением и складной ключ.

Топовая версия Luxe предлагается только со 106-сильным мотором в паре с механической коробкой передач или «роботом». Такой универсал встанет минимум в 638 900 рублей. От других вариантов он отличается третьим подголовником сзади, противотуманными фарами, задними электро­стеклоподъёмниками, обогревом лобового стекла, задним парктроником, датчиками дождя и света и круиз-контролем. И именно эту модификацию мы считаем лучшей в линейке. Да, она самая дорогая, зато в ней есть всё, что необходимо для нормальной жизни.

Конкуренты

<h3><a href="https://mag.auto.ru/article/larguscrossalldetails/">Lada Largus</a></h3> Недорогих универсалов в России практически нет. Поэтому за клиентов Granta Cross борется с одним из своих родственников — Ларгусом. В отличие от Гранты, более крупный «сарай» можно заказать даже с тремя рядами сидений. При этом обычный Ларгус комплектуется только механической коробкой передач. Цены на модель начинаются с 615&nbsp;900 рублей. У универсала тоже есть Cross-версия, но она обойдётся ещё дороже
<h3>Renault Sandero Stepway</h3> Идеологическим конкурентом, несмотря на другой тип кузова, вполне можно считать Renault Sandero Stepway. Приподнятый хэтчбек представлен в России с тремя бензиновыми моторами 1.6 мощностью 82, 102 и 113 лошадиных сил. Цены на пятидверку начинаются с 761&nbsp;000 рублей
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Lada Largus

Недорогих универсалов в России практически нет. Поэтому за клиентов Granta Cross борется с одним из своих родственников — Ларгусом. В отличие от Гранты, более крупный «сарай» можно заказать даже с тремя рядами сидений. При этом обычный Ларгус комплектуется только механической коробкой передач. Цены на модель начинаются с 615 900 рублей. У универсала тоже есть Cross-версия, но она обойдётся ещё дороже

Вывод

Так чего же больше в Lada Granta Cross: реальной пользы или маркетинга? Для меня ответ очевиден: второго. Безусловно, для вседорожного универсала на АвтоВАЗе придумали очень классный цвет кузова, а все эти молдинги и защитные обвесы добавляют «сараю» брутальности. Однако доплачивать за этот комплект и два сантиметра дорожного просвета, которые пригодятся разве что во время парковки у бордюра, я бы не стал.

Ведь переплата за «внедорожный» пакет немаленькая, особенно в контексте бюджетного автомобиля — 23 100 рублей. С другой стороны, Granta Cross — уникальное для нашего рынка предложение. Почему? Потому что кроссоверов за такие деньги в России попросту нет — даже переднеприводных, даже на «ручке». Пустой, как барабан, переднеприводный Дастер с почти таким же клиренсом стоит минимум 741 000 рублей. 126-сильная базовая Крета — ещё на 200 тысяч дороже. Да, Гранта — меньше любого из них, но при этом заметно дешевле.

Так что, если вы ищете приподнятый автомобиль, пороги которого не жалко тереть о бордюрные камни, и который стоит не миллион рублей, то особого выбора-то у вас, кажется, и нет.

Оценка 3,5/5

Хорошо
  • — Крепкая подвеска
  • — Практичность салона
  • — Пульт управления борткомпьютером
  • — Простота и надёжность конструкции
Плохо
  • — Управляемость
  • — Маленький для универсала багажник
  • — Переплата за цацки
  • — Вялые моторы

Какую машину взяли бы за такие деньги?

Granta Cross на Авто.ру

Фотографии Вячеслава Крылова
Характеристики LADA (ВАЗ) Granta I Рестайлинг

  • Комплектация

    Cross 1.6 MT (106 л.с.)

  • Двигатель

    1.6 / 106 л.с / бензин

  • Коробка передач

    Механическая

  • Привод

    Передний

  • Кузов

    Универсал 5 дв. Cross

  • Расход топлива

    6.5

  • Разгон до 100 км/ч

    10.8

  • Цена, ₽

    638 900
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