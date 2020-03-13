Эффект плацебо: подробный тест Lada Granta Cross

Обещаниями о запуске обычного кроссовера для обычных людей, а не для охотников и рыболовов АвтоВАЗ кормит нас давно. Однако воз с места сдвинулся лишь однажды: в 2016-м на автосалоне в Москве показали прототип XCODE. С тех пор о перспективах серийной версии новостей не больше, чем о сроках окончания пандемии коронавируса. А до того момента, когда (и если) этот кроссовер попадёт к дилерам, в Тольятти латают пробоину от его отсутствия Cross-версиями других моделей.

Модификации с пластиковыми обвесами и слегка увеличенным клиренсом есть у каждой современной Лады за исключением 4x4. При этом Cross-версии Весты бывают как седанами, так и универсалами, а вот Гранта, представленная аж в четырёх типах кузова, «овнедорожнена» лишь в единственной модификации — с кузовом «универсал». Именно такую машину в комплектации Luxe стоимостью 638 900 рублей мы взяли на тест, чтобы выяснить, способна ли она заменить кроссовер.