Эффект плацебо: подробный тест Lada Granta Cross
Александр Мирошкин
Обещаниями о запуске обычного кроссовера для обычных людей, а не для охотников и рыболовов АвтоВАЗ кормит нас давно. Однако воз с места сдвинулся лишь однажды: в
Модификации с пластиковыми обвесами и слегка увеличенным клиренсом есть у каждой современной Лады за исключением 4x4. При этом Cross-версии Весты бывают как седанами, так и универсалами, а вот Гранта, представленная аж в четырёх типах кузова, «овнедорожнена» лишь в единственной модификации — с кузовом «универсал». Именно такую машину в комплектации Luxe стоимостью 638 900 рублей мы взяли на тест, чтобы выяснить, способна ли она заменить кроссовер.
Интерьер
Lada Granta Cross — это выпускавшаяся с 2014 года Kalina Cross с другой «мордой». Во всех остальных аспектах универсал — практически точная копия предшественника. Интерьер — тоже. Однако несколько различий всё-таки есть: парочка несущественных и одно весьма ощутимое.
Практичность
Уж в этой дисциплине Lada Granta Cross должна показать себя достойно: это же «сарай»! Но это сарай компактный, поэтому чудес от него ждать точно не стоит. Габаритная длина — 4148 миллиметров, а колёсная база — 2476 мм. Для понимания: хэтчбек Kia Ceed заметно больше Гранты по каждому из озвученных параметров.
Техника и надёжность
Всё семейство Lada Granta построили на дальнем родственнике платформы, которая появилась ещё на ВАЗ-2108. С тех пор, конечно, было множество улучшений и модификаций, но в каждой всё ещё есть щепотка Porsche и целая коллекция архаичных технических решений. Например, ни у одной модели семейства нет переднего подрамника, а конструкция кузова принципиально не менялась с появления Калины: переделывали только навесное оборудование.
Езда
Описывать то, как едет Lada Granta, пусть даже и в Cross-версии, — это всё равно, что рассказывать старому другу при любой удобной возможности одну и ту же историю, непосредственным участником которой были не только вы, но и он. Крены большие, руль пустой, а склонность к сносу настолько очевидная, что ездить на Гранте сколь-нибудь активно не хочется вообще.
Да и вряд ли получится: даже топовый 106-сильный мотор желание водителя изобразить из себя гонщика поддержит в очень ограниченном диапазоне. В городе, то есть до 80–90 километров в час, чувствуешь себя более-менее уверенно: держаться в темпе потока получается. Если же поехать быстрее, то тяги «шестнарю» уже не хватает, а попытки раскрутить его сильнее приводят к увеличению трансмиссионных шумов, но никак не к дополнительному ускорению.
Да и в целом в Гранте шумно. Правда, звуки в основном не внешнего происхождения, а внутреннего. Помимо уже описанного трансмиссионного гула, фон дополняют безостановочно щёлкающие реле, а также рёв мотора. Зато колёс почти не слышно. Не как в
Впечатления от механической коробки передач с лета 2019 года, когда мы тестировали седан Lada Granta с таким же силовым агрегатом, не изменились: ходы кулисы недлинные, но чёткости включения и информативности от педали сцепления хочется побольше.
Да и «робот» АМТ наконец-то перестал быть полумерой, и машину с такой трансмиссией действительно можно рекомендовать как альтернативу «механике». Коробка и правда в состоянии ползать в пробках без подгазовывания, а на смену ступеней ей теперь требуется значительно меньше времени. Всё-таки Гранту с АМТ я бы советовал только спокойным и степенным автомобилистам: когда в водителе проснётся демон, она быстренько его изгонит — задержками и неочевидной избирательностью.
Но чего у Гранты не отнять, так это запаса прочности. Мне несколько раз доводилось ехать на этой машине по кочковатым просёлкам и дорогам из торчащих врастопырку бетонных плит, и ни разу — слышите! — НИ РАЗУ амортизаторы не замкнулись на ограничители хода. И это при условии, что пожалел машину я лишь однажды — когда попал в такие условия впервые. Каждый следующий раз стрелка спидометра ниже 60–
Впрочем, это фамильная черта всех Грант: пробить подвеску седана сложнее, чем спрогнозировать курс рубля на послезавтра. Зачем тогда нужен двухсантиметровый прирост клиренса? По большому счету это плацебо. Потому что на Cross-версии если и получится протащиться по раскисшему полю дальше, чем на обычной, то ненамного: привод-то в любом случае только передний. А сам по себе дорожный просвет даже у обычной Гранты больше, чем у многих «настоящих» кроссоверов.
Оснащение
Базовая версия Lada Granta Cross называется Classic. Такие машины комплектуются только 87-сильным мотором и механической коробкой передач. Стоимость начальной модификации — 574 900 рублей. Такие автомобили оснащают водительской подушкой безопасности, бортовым компьютером, передними электростеклоподъёмниками, кондиционером и 15-дюймовыми легкосплавными колёсами.
Следующая в иерархии комплектация Comfort доступна со всеми двигателями и со всеми типами трансмиссии, которые есть у Гранты. Цены начинаются с 597 900 рублей. У таких машин дополнительно появятся пассажирская подушка безопасности, аудиосистема с четырьмя динамиками, подогрев передних сидений, центральный замок с дистанционным управлением и складной ключ.
Топовая версия Luxe предлагается только со 106-сильным мотором в паре с механической коробкой передач или «роботом». Такой универсал встанет минимум в 638 900 рублей. От других вариантов он отличается третьим подголовником сзади, противотуманными фарами, задними электростеклоподъёмниками, обогревом лобового стекла, задним парктроником, датчиками дождя и света и круиз-контролем. И именно эту модификацию мы считаем лучшей в линейке. Да, она самая дорогая, зато в ней есть всё, что необходимо для нормальной жизни.
Конкуренты
Вывод
Так чего же больше в Lada Granta Cross: реальной пользы или маркетинга? Для меня ответ очевиден: второго. Безусловно, для вседорожного универсала на АвтоВАЗе придумали очень классный цвет кузова, а все эти молдинги и защитные обвесы добавляют «сараю» брутальности. Однако доплачивать за этот комплект и два сантиметра дорожного просвета, которые пригодятся разве что во время парковки у бордюра, я бы не стал.
Ведь переплата за «внедорожный» пакет немаленькая, особенно в контексте бюджетного автомобиля — 23 100 рублей. С другой стороны, Granta Cross — уникальное для нашего рынка предложение. Почему? Потому что кроссоверов за такие деньги в России попросту нет — даже переднеприводных, даже на «ручке». Пустой, как барабан, переднеприводный Дастер с почти таким же клиренсом стоит минимум 741 000 рублей. 126-сильная базовая Крета — ещё на 200 тысяч дороже. Да, Гранта — меньше любого из них, но при этом заметно дешевле.
Так что, если вы ищете приподнятый автомобиль, пороги которого не жалко тереть о бордюрные камни, и который стоит не миллион рублей, то особого выбора-то у вас, кажется, и нет.
Оценка 3,5/5
- — Крепкая подвеска
- — Практичность салона
- — Пульт управления борткомпьютером
- — Простота и надёжность конструкции
- — Управляемость
- — Маленький для универсала багажник
- — Переплата за цацки
- — Вялые моторы
Какую машину взяли бы за такие деньги?
Granta Cross на Авто.ру
Фотографии Вячеслава Крылова
КомплектацияCross 1.6 MT (106 л.с.)
Двигатель1.6 / 106 л.с / бензин
Коробка передачМеханическая
ПриводПередний
КузовУниверсал 5 дв. Cross
Расход топлива6.5
Разгон до 100 км/ч10.8
Цена, ₽638 900