Апокалипсис? Хоть сегодня! Тест обновлённой Lada Granta Cross
Андрей Шульдешов
Стереотипы о русском народе меняются. Клюквенные предрассудки конца восьмидесятых закончились, так что в сознании иностранцев медведи с балалайками по городам уже не ходят, а русских мужчин совсем не обязательно зовут Иванами. Тем не менее, если верить Гуглу, мы всё ещё не боимся лютых морозов и обязательно говорим «Na zdorovye», когда пьём – а пьём мы, согласно тому же Гуглу, очень много.
Но как бы ни менялось представление о русском народе, каким бы карикатурным оно при этом ни оставалось, в нём всегда сквозило что-то эпично-брутальное. Настолько, что в культовом фильме «Взлётная полоса» Криса Маркера ядерный взрыв сопровождается православными песнопениями хора Александро-Невского собора. Не знаю, под какую музыку мы встретим апокалипсис, но, очевидно, транспорт на такой случай у нас уже есть. Это новая Lada Granta Cross.
В ходе этого — весьма серьёзного — обновления «Гранта» сумела избежать влияния
загнивающего Запада инженерных решений альянса Renault-Nissan и осталась верна своим корням. Которые у этой модели настолько длинные, что о них спотыкались ещё советские конструкторы. Не смотрите на новый «икс-фейс» работы Стива Маттина и жизнерадостный оранжевый металлик Aurum (эксклюзивный для версии Cross). Под этим толерантным костюмом прячется вся несгибаемость, прямолинейность и выносливость русского народа.
Попробуйте, например, добраться до проводки через специальный лючок в ковролине на стенке багажного отсека — и машина попытается отгрызть вам руку и исполосует торчащими во все стороны скрепками. Потому что этот лючок прошили обычным канцелярским степлером.
Или постарайтесь подружиться с роботизированной трансмиссией АМТ: да, после общего обновления семейства Granta (это было ещё осенью, подробности – тут) она безусловно стала работать гораздо лучше, но – ставлю свою балалайку – с непривычки пару подзатыльников на переключениях вы от неё точно получите.
Или попробуйте сложить спинки заднего дивана, а потом поднять их. Спинка уже в базовой версии разделена в пропорции 60/40, и это здорово, но с первого раза зафиксировать секции в поднятом положении сможет разве что профессиональный регбист. Наконец, просто посмотрите на эту новую двухэтажную решётку радиатора и на её широкие соты: Granta Cross подставляет радиатор камням и насекомым и как будто прёт в атаку в рубахе нараспашку.
Есть, конечно, и идеологически слабые места. Например, машина сертифицирована под 95-й бензин, и это странно, потому что даже более дорогой Lada Vesta официально разрешено пить пролетарский девяносто второй (в 2020 году Гранту обещают тоже сертифицировать под топливо попроще). Но стоит только проехать на этой машине пару километров, как сразу становится понятно: всё это лишняя предосторожность. На ходу создаётся ощущение, что машину можно заправить любой горючей жидкостью или просто наорать матом в бензобак, и она поедет.
Есть как минимум две вещи, которые вызывают необъяснимо маниакальное удовольствие от управления. Первое – разумеется, подвеска. Это, без сомнения, главное преимущество «кроссовой» Гранты. Обычные версии модели славились всеядной неубиваемой ходовкой, но на кросс-версии это достоинство буквально возведено в культ.
Дорожный просвет увеличен до 198 мм (плюс 18 мм) за счёт новых задних амортизаторов, новых пружин и других точек крепления чашек передних амортизаторов. Углы въезда и съезда составляют 18,9 и 26,1 градуса соответственно. Но «Гранта» приподнялась над землёй не только за счёт перенастроенной подвески, но и за счёт новых колёс, которые стали и шире, и выше: 195/55 R15 против 185/55 R15 у обычных Грант.
Казалось бы, на этом можно и закончить, но инженеров было уже не остановить. Ради сохранения большого клиренса на «Гранте Кросс» даже отказались от версии с автоматической коробкой передач, потому что у такой модификации из-за низко висящего картера коробки дорожный просвет был бы меньше. В случае с обычными Грантами, например, речь идёт о потере 15 миллиметров клиренса. Поэтому Гранта Кросс будет доступна только с пятиступенчатой механикой или же с автоматизированной трансмиссией АМТ.
Но если дороги в большей части России действительно беда, то подвеску под них на «АвтоВАЗе» настраивали далеко не дураки. Потому что ей вообще наплевать, какое покрытие под колёсами: едете ли вы по гребёнке, «крупнозернистой» грунтовке, ухабистому просёлку или вообще по полю, амортизаторы неизменно всё проглатывают, гасят удары и не знают, что такое работа на пробой. Машина словно подначивает ехать по плохому покрытию как можно быстрее и при этом даже не думает пасовать.
Что ещё удивительнее, так это курсовая устойчивость Granta Cross на асфальте: несмотря на выросший клиренс, она чётко стоит на траектории и никакие изменения рельефа, колейность или внезапные ухабы не в состоянии её сбить. Даже паразитных колебаний кузова особо не заметно!
От шикарной подвески отвлекает разве что откровенно бюджетный электроусилитель, из-за которого руль пустеет, не даёт реактивного усилия, зато транслирует удары на неровностях. Ну и с настройкой тормозных усилий стоит поработать, потому что они оказались не более предсказуемыми, чем случайно встреченный в лесу медведь. При первом нажатии не происходит ровным счётом ничего, но стоит надавить чуть сильнее, и машина уже норовит сделать стойку на переднем бампере.
Вторая причина, по которой ездить на Granta Cross интересно, заключается в том, что у каждой такой машины — своя, загадочная душа. Я про качество сборки: две одинаковые Granta Cross вы вряд ли найдёте. Бессчётное количество ничем не прикрытых болтов и шурупов спишем на бюджетность модели, тут вопросов нет. Но все эти шурупы находятся в разной степени убитости: какие-то совсем новенькие, а какие-то словно были сняты со старых «Жигулей».
И если вам легко удалось найти удобную посадку в одной Granta Cross, то не ждите, что этот трюк обязательно прокатит в другой такой же машине: продольная регулировка кресла то заедает, то работает почти без усилий. Все Granta Cross объединяет разве что короткая подушка сиденья, неудобная спинка, кривые зазоры крышки бардачка и странная обивка передних кресел: куски ткани в основании подушки не заправлены, не подшиты, а просто безвольно болтаются.
И при этом машина ведёт себя как живая: в ней постоянно что-то щёлкает, вибрирует, гудит, включается, выключается. Отчасти виной тому — слабенькая шумоизоляция. Хотя её вроде бы улучшили, в машине всё равно очень шумно. Двери тонкие, голос ветра на скоростях за сто километров в час перекрывает шум двигателя, а если вы проедете на Гранте по заросшей колее, то отчётливо услышите каждую травинку, скребущую по днищу.
Зато уже в базе есть кондиционер, обогрев и электропривод зеркал, а также лифт водительского сиденья. Такая машина обойдётся в 554 900 рублей, но купить её можно только на механике и с 87-сильным двигателем. Топовая версия с роботом и 106-сильным двигателем будет стоить уже 643 900 рублей, и у неё будут круиз-контроль, датчики дождя и света и подогревы передних кресел. Зато не будет системы стабилизации: это прерогатива комплектации Luxe Prestige, которая для обычных Грант предусмотрена, а для кроссовой — нет.
С одной стороны — не так уж и бюджетно. С другой, если к ценообразованию обычной Granta вопросы возникают из-за того, что в старших версиях она уже заходит на территорию старшей модели Vesta, то здесь всё понятнее: у универсала повышенной проходимости в таком бюджете просто нет аналогов. В конкуренты можно записать Renault Sandero Stepway, но цены на него только начинаются с отметки в 727 990 рублей.
Да, за эти деньги вы получите не самый комфортный автомобиль с огрехами сборки. Гранта Кросс сурова и проста: такое ощущение, что где-то в России стоит большой станок с гостовской пятиугольной символикой, вперемешку штампующий автомат Калашникова, кирпичи хозяйственного мыла, холодильники ЗИЛ, металлические игрушечные бронетранспортёры и Lada Granta Cross. В ней шумно, не очень удобно и детали салона сколочены, как старый деревенский забор. Но если вам нужен именно новый универсал с большим клиренсом, то доступнее варианта не найти.
И при этом она простая, ломается редко, чинится при необходимости легко и дёшево, вмещает до 670 литров груза. А ещё у неё есть кондиционер во всех версиях, поэтому в случае наступления конца света вам будет не только спокойно и непробиваемо, но и прохладно. Весомое достоинство для автомобиля из суровой Mother Russia!
Что нужно улучшить в Granta Cross, чтобы она стала бестселлером?
Все Lada Granta на Авто.ру
КомплектацияCross 1.6 MT (87 л.с.)
Двигатель1.6 / 87 л.с / бензин
Коробка передачМеханическая
ПриводПередний
КузовУниверсал 5 дв. Cross
Расход топлива6.8
Разгон до 100 км/ч12.2
Цена, ₽554 900