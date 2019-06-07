Апокалипсис? Хоть сегодня! Тест обновлённой Lada Granta Cross

Стереотипы о русском народе меняются. Клюквенные предрассудки конца восьмидесятых закончились, так что в сознании иностранцев медведи с балалайками по городам уже не ходят, а русских мужчин совсем не обязательно зовут Иванами. Тем не менее, если верить Гуглу, мы всё ещё не боимся лютых морозов и обязательно говорим «Na zdorovye», когда пьём – а пьём мы, согласно тому же Гуглу, очень много.

Но как бы ни менялось представление о русском народе, каким бы карикатурным оно при этом ни оставалось, в нём всегда сквозило что-то эпично-брутальное. Настолько, что в культовом фильме «Взлётная полоса» Криса Маркера ядерный взрыв сопровождается православными песнопениями хора Александро-Невского собора. Не знаю, под какую музыку мы встретим апокалипсис, но, очевидно, транспорт на такой случай у нас уже есть. Это новая Lada Granta Cross.