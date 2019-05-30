Дом на колёсах из Lada Granta? Легко! И недорого
Николай Андреев
Московская фирма Lux Form, специализирующаяся на производстве кемперов, создала автодом на базе грузовой версии обновлённой Lada Granta.
Пока дом на колёсах существует в единичном выставочном экземпляре. Двухместный жилой отсек оснащён туалетом, душем, газовой плитой с одной конфоркой, раковиной, столиком, шкафчиком, а также раскладывающейся кроватью. Ещё имеются баки для чистой (70 литров) и сточной (45 литров) воды, розетка на 220 вольт и пятилитровый бойлер.
По данным портала «Лада.Онлайн», в стандартной комплектации автодом на платформе Гранты будет стоить около 1 150 000 рублей, топовый вариант Luxe – около 1 800 000 рублей.
Грузовой ВИС-2349, на базе которого сделан такой дом на колёсах, оснащается бензиновым атмосферным 1,6-литровым двигателем мощностью 87 л.с. (140 Н·м). Он сочетается с пятиступенчатой «механикой» с изменённым передаточным числом главной пары (3,9 вместо 3,7), что должно улучшать динамику с полной нагрузкой.