Дом на колёсах из Lada Granta? Легко! И недорого

Пока дом на колёсах существует в единичном выставочном экземпляре. Двухместный жилой отсек оснащён туалетом, душем, газовой плитой с одной конфоркой, раковиной, столиком, шкафчиком, а также раскладывающейся кроватью. Ещё имеются баки для чистой (70 литров) и сточной (45 литров) воды, розетка на 220 вольт и пятилитровый бойлер.