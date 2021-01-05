Пятидверная Lada Granta лишилась базовой комплектации и подорожала
АвтоВАЗ исключил из списка комплектаций, доступных для Lada Granta в кузове хэтчбек, самый бюджетный вариант под названием Standart. Как пишет «Лада.Онлайн», тем самым базовая стоимость модели выросла на 30 тысяч рублей.
Пятидверная Lada Granta в исполнении Standart оснащалась
8-клапанным атмосферным двигателем объёмом 1,6 литра на 87 л.с. в паре с пятиступенчатой «механикой». Такую версию можно было приобрести за 505 900 рублей. Теперь список доступных для модели комплектаций стартует с исполнения Classic по цене 535 500 рублей.
Такая Гранта оснащается аналогичным силовым агрегатом, но, в отличие от Standart, комплектация Classiс располагает ещё и электроусилителем руля, бортовым компьютером, регулируемой по высоте рулевой колонкой, складывающейся спинкой заднего дивана и передними электростеклоподъёмниками.
Примечательно, что седан Lada Granta в комплектации Standart на официальном сайте производителя ещё упоминается. Такая версия стоит 488 900 рублей. Что касается хэтчбека, то теперь он доступен лишь в пяти вариантах исполнения, отличающихся как опциями, так и силовыми агрегатами — у Гранты имеется версия с 98-сильным мотором и четырёхдиапазонным «автоматом». Самый богато оснащённый хэтчбек оценён в 697 800 рублей.
На днях стало известно о лишении Lada Granta большинства комплектаций с тольяттинским «роботом» АМТ: этой коробкой передач сейчас оснащается только Lada Granta Cross.