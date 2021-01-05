Пятидверная Lada Granta лишилась базовой комплектации и подорожала

Пятидверная Lada Granta в исполнении Standart оснащалась 8-кла ­панным атмосферным двигателем объёмом 1,6 литра на 87 л.с. в паре с пятиступен­чатой «механикой». Такую версию можно было приобрести за 505 900 рублей. Теперь список доступных для модели комплектаций стартует с испол­нения Classic по цене 535 500 рублей.

Такая Гранта оснащается аналогичным силовым агрегатом, но, в отличие от Standart, комп­лектация Classiс рас­полагает ещё и электро­усилителем руля, бортовым компьютером, регулиру­емой по высоте рулевой колонкой, склады­вающейся спинкой заднего дивана и передними электро­стекло­подъёмниками.

Примечательно, что седан Lada Granta в комплектации Standart на официаль­ном сайте произво­дителя ещё упоминается. Такая версия стоит 488 900 рублей. Что касается хэтчбека, то теперь он доступен лишь в пяти вариантах исполнения, отличающихся как опциями, так и силовыми агрегатами — у Гранты имеется версия с 98-сильным мотором и четырёх­диапазонным «автоматом». Самый богато оснащённый хэтчбек оценён в 697 800 рублей.