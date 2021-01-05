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Пятидверная Lada Granta лишилась базовой комплектации и подорожала

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АвтоВАЗ исключил из списка комплектаций, доступных для Lada Granta в кузове хэтчбек, самый бюджетный вариант под названием Standart. Как пишет «Лада.Онлайн», тем самым базовая стоимость модели выросла на 30 тысяч рублей.

  • Пятидверная Lada Granta в исполнении Standart оснащалась 8-кла­панным атмосферным двигателем объёмом 1,6 литра на 87 л.с. в паре с пятиступен­чатой «механикой». Такую версию можно было приобрести за 505 900 рублей. Теперь список доступных для модели комплектаций стартует с испол­нения Classic по цене 535 500 рублей.

  • Такая Гранта оснащается аналогичным силовым агрегатом, но, в отличие от Standart, комп­лектация Classiс рас­полагает ещё и электро­усилителем руля, бортовым компьютером, регулиру­емой по высоте рулевой колонкой, склады­вающейся спинкой заднего дивана и передними электро­стекло­подъёмниками.

  • Примечательно, что седан Lada Granta в комплектации Standart на официаль­ном сайте произво­дителя ещё упоминается. Такая версия стоит 488 900 рублей. Что касается хэтчбека, то теперь он доступен лишь в пяти вариантах исполнения, отличающихся как опциями, так и силовыми агрегатами — у Гранты имеется версия с 98-сильным мотором и четырёх­диапазонным «автоматом». Самый богато оснащённый хэтчбек оценён в 697 800 рублей.

  • На днях стало известно о лишении Lada Granta большинства комплектаций с тольяттин­ским «роботом» АМТ: этой коробкой передач сейчас оснащается только Lada Granta Cross.

Как считаете, нужны Гранте самые простые комплектации?

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