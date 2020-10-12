Cупер-Гранта: 340 л.с. и полный привод для ралли
Кирилл Малышев
Спортивная команда MR-Motorsport из Санкт-Петербурга завершила проект по постройке автомобиля Lada Granta для ралли. Об этом она сообщила в своём Instagram-аккаунте.
За основу взяли рестайлинговый хэтчбек. Снаружи его доработали гоночным обвесом, задним антикрылом, дисками Slik в цвет кузова. На капоте и крыше установлены воздухозаборники. В салоне — спортивный руль, «ковши» Sparco и Sabelt, пятиточечные ремни и каркас безопасности.
«Четвёрку» объёмом 1750 кубических сантиметров с помощью турбонаддува форсировали до 340 л.с. при 5600
об./мин.Мотор построен на основе оппозитника Subaru. Через 6-ступенчатую секвентальную коробку передач Samsonas тяга идёт на все колёса. Управляющая электроника — фирмы Motec.
Весит автомобиль 1254 килограмма. Для сравнения: исходная Гранта с восьмиклапанным двигателем мощностью 87 л.с. имеет снаряжённую массу 1125–1160 килограммов в зависимости от комплектации.
В следующем году машина выйдет на этапы Чемпионата России по ралли в категории «Абсолют». Стоимость доработок оценивается в 6,8–8,6 миллиона рублей, в зависимости от конкретной спецификации.
Ранее реплику раллийного хэтчбека Lada 112 Super-1600 построил бельгийский музей Abarth Works Museum. А в июне сам АвтоВАЗ представил заводской вариант Гранты для класса «Туринг-Лайт» российской серии кольцевых гонок (РСКГ).