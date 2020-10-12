Cупер-Гранта: 340 л.с. и полный привод для ралли

За основу взяли рестайлинговый хэтчбек. Снаружи его доработали гоночным обвесом, задним антикрылом, дисками Slik в цвет кузова. На капоте и крыше установ­лены воздухо­заборники. В салоне — спортивный руль, «ковши» Sparco и Sabelt, пяти­точечные ремни и каркас безопасности.

«Четвёрку» объёмом 1750 кубических санти­метров с помощью турбо­наддува форсиро­вали до 340 л.с. при 5600 об./мин. Мотор построен на основе оппозитника Subaru. Через 6-ступен ­чатую секвентальную коробку передач Samsonas тяга идёт на все колёса. Управляющая электроника — фирмы Motec.

Весит автомобиль 1254 килограмма. Для сравнения: исходная Гранта с восьми­клапанным двигателем мощностью 87 л.с. имеет снаряжённую массу 1125–1160 кило­граммов в зависи­мости от комплектации.

В следующем году машина выйдет на этапы Чемпионата России по ралли в категории «Абсолют». Стоимость доработок оцени­вается в 6,8–8,6 миллиона рублей, в зависи­мости от конкретной спецификации.