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Lada Granta почти окончательно лишилась «робота»

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Дмитрий Елизаров

АвтоВАЗ продолжает убирать из списка доступных комплектаций семей­ства Lada Granta моди­фикации с «роботом» AMT с одним сцепле­нием собственной разработки. Как пишет «Лада.Онлайн», эта коробка сейчас устанав­ливается лишь на Lada Granta Cross, а для прочих версий в качестве альтер­нативы «механике» предлагается только «автомат».

  • Из прайс-листов, размещённых на официаль­ном сайте марки Lada, исчезли сразу шесть вариантов комп­лектаций Granta с «роботом» в кузовах седан и лифтбек по цене от 586 500 до 683 800 рублей. Все они оснащались 1,6-литровым атмосферным двигателем мощностью 106 л.с.

  • Самый доступный на данный момент вариант Lada Granta с такими мотором и коробкой — это кросс-универсал в комплектации Comfort стоимостью 668 900 рублей. В 695 900 рублей оценена Lada Granta Cross в комплектации Luxe. Иных вариантов двух­педаль­ного исполнения у этой модели сейчас нет.

  • Прочим же версиям Lada Granta оставили только традици­онную «механику» и четырёх­диапазонную автомати­ческую коробку Jatco, которая устанавли­вается в паре с 98-сильной версией 1,6-литрового мотора. При этом у «подогретой» Granta Drive Active нет и «автомата».

  • Впервые о постепенном исключении «робота» АМТ из списка оснащения Lada Granta стало известно в сентябре прошлого года: предста­вители завода заявили, что приводят комп­лектации семейства в соответ­ствие с требова­ниями рынка. А в начале декабря сообщили, что аналогичная судьба может постичь и Lada Xray.

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