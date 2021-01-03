Lada Granta почти окончательно лишилась «робота»

Из прайс-листов, размещённых на официаль­ном сайте марки Lada, исчезли сразу шесть вариантов комп­лектаций Granta с «роботом» в кузовах седан и лифтбек по цене от 586 500 до 683 800 рублей. Все они оснащались 1,6-литровым атмосферным двигателем мощностью 106 л.с.

Самый доступный на данный момент вариант Lada Granta с такими мотором и коробкой — это кросс-универсал в комплектации Comfort стоимостью 668 900 рублей. В 695 900 рублей оценена Lada Granta Cross в комплектации Luxe. Иных вариантов двух­педаль­ного исполнения у этой модели сейчас нет.

Прочим же версиям Lada Granta оставили только традици­онную «механику» и четырёх­диапазонную автомати­ческую коробку Jatco, которая устанавли­вается в паре с 98-сильной версией 1,6-литрового мотора. При этом у «подогретой» Granta Drive Active нет и «автомата».