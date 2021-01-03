Lada Granta почти окончательно лишилась «робота»
Дмитрий Елизаров
АвтоВАЗ продолжает убирать из списка доступных комплектаций семейства Lada Granta модификации с «роботом» AMT с одним сцеплением собственной разработки. Как пишет «Лада.Онлайн», эта коробка сейчас устанавливается лишь на Lada Granta Cross, а для прочих версий в качестве альтернативы «механике» предлагается только «автомат».
Из прайс-листов, размещённых на официальном сайте марки Lada, исчезли сразу шесть вариантов комплектаций Granta с «роботом» в кузовах седан и лифтбек по цене от 586 500 до 683 800 рублей. Все они оснащались 1,6-литровым атмосферным двигателем мощностью 106 л.с.
Самый доступный на данный момент вариант Lada Granta с такими мотором и коробкой — это кросс-универсал в комплектации Comfort стоимостью 668 900 рублей. В 695 900 рублей оценена Lada Granta Cross в комплектации Luxe. Иных вариантов двухпедального исполнения у этой модели сейчас нет.
Прочим же версиям Lada Granta оставили только традиционную «механику» и четырёхдиапазонную автоматическую коробку Jatco, которая устанавливается в паре с 98-сильной версией 1,6-литрового мотора. При этом у «подогретой» Granta Drive Active нет и «автомата».
Впервые о постепенном исключении «робота» АМТ из списка оснащения Lada Granta стало известно в сентябре прошлого года: представители завода заявили, что приводят комплектации семейства в соответствие с требованиями рынка. А в начале декабря сообщили, что аналогичная судьба может постичь и Lada Xray.