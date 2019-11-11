Новая Гранта или подержанная иномарка: что взять вместо Лады?

Клин клином вышибают, а один бестселлер российского рынка — другим. По цене новой Лады Гранты сейчас можно купить Hyundai Solaris предыдущего поколения, причём машина будет уже после рестайлинга и в достойной (по меркам класса, который тоже выше) комплектации.

Как и автомобиль из Тольятти, Solaris доступен не только в кузове седан. Но это не значит, что бюджетный Hyundai может быть и универсалом, и кабриолетом — нет, выбирать придётся всего лишь между седаном и хэтчбеком. В отношении двигателей и коробок передач у Solaris тоже просто: либо 1,4 литра, либо 1,6; либо механическая трансмиссия, либо «автомат». Поскольку особого выигрыша в экономичности за 1,4-литровой «четвёркой» владельцы не замечают, имеет смысл присмотреться к более мощной модификации, которая развивает дикие 123 лошадиные силы. В идеале — с механической КПП, так как «автомат» несвеж конструктивно и имеет всего 4 передачи. С другой стороны, древняя четырёхступка вполне надёжна, поэтому если наличие «автомата» принципиально важно, Solaris не стоит сбрасывать со счетов. Тем более что у отечественной машины аналогичная трансмиссия едва ли лучше.