Новая Гранта или подержанная иномарка: что взять вместо Лады?
Алексей Олефиренко
Лада Гранта — главный бестселлер российского рынка. Она недорогая, новая, практичная и, чего греха таить, родная. Настоящая рабочая лошадка! Но что, если машина нужна не только для работы? Что, если нет желания играть в лотерею и гадать, входит ли покупаемая Гранта в число качественно собранных? Да и вообще, если на самом деле хочется иномарку! Нужно посмотреть на сопоставимые по цене иномарки с пробегом. Да, это тоже лотерея, зато выигрыш смотрится наряднее.
Lada Granta или Hyundai Solaris
Клин клином вышибают, а один бестселлер российского рынка — другим. По цене новой Лады Гранты сейчас можно купить Hyundai Solaris предыдущего поколения, причём машина будет уже после рестайлинга и в достойной (по меркам класса, который тоже выше) комплектации.
Как и автомобиль из Тольятти, Solaris доступен не только в кузове седан. Но это не значит, что бюджетный Hyundai может быть и универсалом, и кабриолетом — нет, выбирать придётся всего лишь между седаном и хэтчбеком. В отношении двигателей и коробок передач у Solaris тоже просто: либо 1,4 литра, либо 1,6; либо механическая трансмиссия, либо «автомат». Поскольку особого выигрыша в экономичности за 1,4-литровой «четвёркой» владельцы не замечают, имеет смысл присмотреться к более мощной модификации, которая развивает дикие 123 лошадиные силы. В идеале — с механической КПП, так как «автомат» несвеж конструктивно и имеет всего 4 передачи. С другой стороны, древняя четырёхступка вполне надёжна, поэтому если наличие «автомата» принципиально важно, Solaris не стоит сбрасывать со счетов. Тем более что у отечественной машины аналогичная трансмиссия едва ли лучше.
По цене новой Гранты в комплектации Comfort (около 500 тысяч рублей) без труда можно взять Solaris на «автомате», с кондиционером и подогревом передних сидений. При этом легко найти машину даже со скромным для своего возраста пробегом (около 50 тысяч километров) и без аварий. Солярисов в России продано много, поэтому и запчастей на них предостаточно. Но сами машины без изысков — с жёстким пластиком салона, который легко царапается, простейшей обивкой сидений, посредственной шумоизоляцией и тряской задней подвеской.
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Lada Granta или Peugeot 308
А вот Peugeot 308 может быть кабриолетом. И универсалом. И хэтчбеком. Как в той песне — «Папа может». Но, как и у папы, у 308-го есть один пробел: он не может быть седаном. Так как это вотчина спроектированного специально для России Peugeot 408.
Ранее мы уже разобрались, что все эти страшилки про ужасающую ненадёжность французской машины сильно преувеличены, поэтому без зазрения совести можем рекомендовать 308-й в качестве альтернативы Ладе. У «Льва» и материалы отделки будут классом повыше, и акустический комфорт посерьёзнее, и эргономика салона лучше. Но если покупка подержанного 308-го кажется действительно привлекательной, то стоит обратить внимание именно на рестайлинговые модели первого поколения, в которых устранена большая часть недостатков дорестайла.
Полмиллиона рублей хватит для покупки хорошо упакованного 308-го с мотором 1,6 и автоматической коробкой передач. Многие владельцы жалуются, что четырёх передач для машины недостаточно — особенно ругают растянутую четвёртую — и их можно понять. С другой стороны, Маркус Гронхольм умудрялся на четырёх передачах раллийного Peugeot 307 CC даже побеждать.
Единственной серьёзной проблемой обновлённого 308-го являются запчасти: они недешёвые, а заменителей оригинальных компонентов очень мало. Поэтому ремонт может влететь в копеечку, особенно если пренебрегать плановым техобслуживанием. Таким образом, при выборе 308-го малый пробег будет нелишним бонусом – меньше шансов, что предыдущий владелец слишком активно эксплуатировал автомобиль.
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Lada Granta или Ford Focus
Если задуматься, то Focus и вазовская Гранта имеют немало общего: обе машины могут быть хэтчбеком/седаном/универсалом, обе пользуются популярностью в службе такси и Госавтоинспекции… и обе стоят сопоставимых денег — если сравнивать новую Ладу и б/у иномарку.
Многие говорят, что начиная с третьего поколения Фокус уже не тот: и качество упало, и салон тесный, и клиренс недостаточный… Даже дизайн — и тот стал обыденным. Но не так страшен черт, как его рисуют, — достаточно знать несколько простых правил. Первое: лучше избегать автомобилей с роботизированной коробкой передач, которая склонна к перегреву. Для тех, кто привык ездить в три педали, это, надо полагать, не проблема. Второе: если вопрос практичности принципиален, то следует брать версию универсал или хэтчбек. Минус седана состоит ещё и в том, что при открытии крышки багажника в снежную погоду белый ковёр будет скатываться прямо в багажный отсек.
И если здесь вы призадумались, какого черта Фокус вообще делает в этом списке, если у него столько недостатков, то спешим обнадёжить: даже у подержанного Форда будут отменная управляемость, энергоёмкая подвеска и продуманная эргономика. Плюс, на вторичном рынке их очень много — так что можно подобрать автомобиль, наиболее близкий покупателю технически и эстетически. А раз машин в стране много, то и сервис для них быть просто обязан — найти ремонтную станцию, где обслужат Форд, можно в любом городе.
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Lada Granta или Opel Astra
Opel возвращается в Россию! После перехода марки в концерн Peugeot-Citroen (который скоро сольётся с концерном Fiat-Chrysler) руководители Opel пересмотрели стратегию бренда. А потому через несколько месяцев в нашу страну приедут красивенькие, новенькие кроссоверы с молнией на капоте. Которые, правда, не имеют системы полного привода или высокого клиренса, но на ходу достаточно интересные.
Увы, их в качестве конкурентов Гранте рассматривать нельзя — цены не те. И класс. А вот подержанные Opel Astra, которые были популярны в России лет пять назад — вполне. Машины яркие, с нарядным салоном, обилием плюшек (круиз-контроль, климат-контроль, подогрев передних сидений, мультифункциональный руль) и ценой в районе 500 тысяч рублей. Мечта! Кому вообще нужна продукция ВАЗа, когда есть такие машины на вторичном рынке?
Но мы уже рассказывали, что с Astra J не всё гладко — и лучше избегать машин с турбонаддувом, следить за качеством заливаемого бензина и своевременно проводить сервисное обслуживание с использованием оригинальных запчастей. Впрочем, те же советы касаются чуть ли не каждого автомобиля на планете, поэтому ничего криминального в характере «Астры» нет. Если за машиной следили и ухаживали, то она не будет истерить и вызывать мигрень.
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Lada Granta или BMW 3 серии
Вы же помните, что у Гранты есть спортивная модификация Drive Active? Та, которая почти Sport? Было бы неправильно такому автомобилю в качестве замены рисовать обыденные хэтчбеки и седаны. Нет, тут нужно что-то получше. Что-то откровенно спортивное. Что-то, что имеет все шансы со временем стать классикой, как и ушедшая Granta Sport. Например… BMW 3 серии.
Окей, это машина совершенно иного класса, ремонт которой может влететь в стоимость ещё одной Гранты или даже Весты. Но, с другой стороны, «трёшка» в кузове Е90 — это автомобиль-эмоция. Который сейчас покупают на эмоциях ради приобретения новых эмоций. Наш гид подскажет, на что обратить внимание во время покупки такой машины и с какими проблемами можно столкнуться в ходе эксплуатации. И если вы со всем этим готовы мириться — то вперёд.
В идеале искать надо машины поздних годов выпуска — ведь рестайлинг нужен не только для того, чтобы освежить внешность машины, но и вылечить болезни, которые инженеры проморгали в ходе предсерийных тестов. А у первых «трёшек» в 90-м кузове их хватало. И, конечно, неплохо бы понимать, кто был прежним владельцем машины, так как BMW редко берут для поездок в булочную.
Недостатка в предложении на вторичном рынке нет. Правда, найти экземпляр, который не попадал в ДТП и эксплуатировался в соответствии с предписаниями завода и правилами дорожного движения, очень непросто. Но поискать стоит. Тем более что в качестве бонуса можно получить не только отличный шестиступенчатый «автомат», но и комплекс iDrive, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, кожаную обивку, подогрев сидений и даже полный привод.