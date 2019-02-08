Появилась Lada Granta с пятью педалями
«АвтоВАЗ» открыл приём заказов на «Гранту» для автошкол, которая уже с завода оборудована всем необходимым для обучения вождению. В том числе, педалями с пассажирской стороны.
Учебная «Гранта» оснащается механической коробкой передач, «автоматом» или «роботом» с дублирующими педалями сцепления и тормоза на МКП и только тормоза на версиях с автоматической и роботизированной коробкой передач. Такая машина также получит дополнительное салонное зеркало заднего вида и наклейки «Ученик» на стёклах.
Поскольку это заводская модификация, на неё действует стандартная гарантия: 3 года или 100 тысяч километров пробега. Автомобиль прошел сертификацию, так что никаких изменений в ПТС вносить не потребуется. Дублирующие педали приводятся не тросом, а металлическим валом и не требуют регулировки.
Версий для «автошкольной» Lada Granta предусмотрено четыре. Базовый вариант Standard оснащается 87-сильным двигателем и механикой. Он комплектуется только подушкой безопасности водителя и тонированными стёклами. Средняя комплектация Classic доступна как с 87-сильным двигателем и механикой, так и с мотором на 106 л.с. и роботизированной трансмиссией АМТ. В оснащение входят кондиционер, электроусилитель руля, бортовой компьютер, передние электростеклоподъёмники и регулировка рулевой колонки по высоте.
Самая дорогая учебная Granta – в версии Comfort. У такого автомобиля будет 98-сильный двигатель и «автомат», а в оснащении появятся подушка безопасности переднего пассажира, обогрев передних сидений, электропривод и обогрев наружных зеркал и аудиосистема.
Доплата за комплект доработок составит 28 000 рублей. Соответственно, диапазон цен на учебную «Гранту» составляет от 463 000 до 625 000 рублей. Предзаказы на особую версию уже открыты.