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Появилась Lada Granta с пятью педалями

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«АвтоВАЗ» открыл приём заказов на «Гранту» для автошкол, которая уже с завода оборудована всем необходимым для обучения вождению. В том числе, педалями с пассажирской стороны.

Учебная «Гранта» оснащается механической коробкой передач, «автоматом» или «роботом» с дублирующими педалями сцепления и тормоза на МКП и только тормоза на версиях с автоматической и роботизированной коробкой передач. Такая машина также получит дополнительное салонное зеркало заднего вида и наклейки «Ученик» на стёклах.

Поскольку это заводская модификация, на неё действует стандартная гарантия: 3 года или 100 тысяч километров пробега. Автомобиль прошел сертификацию, так что никаких изменений в ПТС вносить не потребуется. Дублирующие педали приводятся не тросом, а металлическим валом и не требуют регулировки.

Версий для «автошкольной» Lada Granta предусмотрено четыре. Базовый вариант Standard оснащается 87-сильным двигателем и механикой. Он комплектуется только подушкой безопасности водителя и тонированными стёклами. Средняя комплектация Classic доступна как с 87-сильным двигателем и механикой, так и с мотором на 106 л.с. и роботизированной трансмиссией АМТ. В оснащение входят кондиционер, электроусилитель руля, бортовой компьютер, передние электростеклоподъёмники и регулировка рулевой колонки по высоте. 

Самая дорогая учебная Granta – в версии Comfort. У такого автомобиля будет 98-сильный двигатель и «автомат», а в оснащении появятся подушка безопасности переднего пассажира, обогрев передних сидений, электропривод и обогрев наружных зеркал и аудиосистема.

Доплата за комплект доработок составит 28 000 рублей. Соответственно, диапазон цен на учебную «Гранту» составляет от 463 000 до 625 000 рублей. Предзаказы на особую версию уже открыты.

Хотели бы учиться ездить на такой «Гранте»?

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