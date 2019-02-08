Появилась Lada Granta с пятью педалями

«АвтоВАЗ» открыл приём заказов на «Гранту» для автошкол, которая уже с завода оборудована всем необходимым для обучения вождению. В том числе, педалями с пассажирской стороны.

Учебная «Гранта» оснащается механической коробкой передач, «автоматом» или «роботом» с дублирующими педалями сцепления и тормоза на МКП и только тормоза на версиях с автоматической и роботизированной коробкой передач. Такая машина также получит дополнительное салонное зеркало заднего вида и наклейки «Ученик» на стёклах.