На продажу выставили рестомод Jeep Grand Wagoneer с двигателем от Корвета
Николай Андреев
На аукционе Bring A Trailer появилось объявление о продаже в Калифорнии Jeep Grand Wagoneer 1984 года выпуска с двигателем от Chevrolet Corvette. Текущая ставка составляет 31 000 долларов (1,96 миллиона рублей).
Нынешний владелец Grand Wagoneer купил автомобиль в 2015 году, но его не устроил стандартный
5,9-литровый V8,который выдавал 193 лошадиные силы и сочетался с трёхступенчатым автоматом. Поэтому на внедорожник установили 355-сильный 5,7-литровыйLS1 V8 и четырёхступенчатую коробку передач от Chevrolet Corvette 2001 года.
В ходе масштабной реставрации автомобиль полностью разобрали для пескоструйной обработки и порошковой покраски рамы. Перекрасили и сам кузов, заменили детали подвески, тормоза и систему полного привода.
Также здесь новая аудиосистема и кондиционер, перешитые в коричневую кожу сиденья, затянутый в замшу потолок и центральная панель от более современного внедорожника Ford Explorer.
Внедорожник Grand Wagoneer дебютировал в 1963 году как флагманская модель марки Jeep. Модель выпускалась вплоть до 1991 года, практически не меняясь внешне и по конструкции.