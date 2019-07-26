Из Toyota Supra сделали внедорожник с мотором от КамАЗа

На продажу выставили рестомод Jeep Grand Wagoneer с двигателем от Корвета

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Николай Андреев

На аукционе Bring A Trailer появилось объявление о продаже в Калифорнии Jeep Grand Wagoneer 1984 года выпуска с двига­телем от Chevrolet Corvette. Текущая ставка составляет 31 000 долларов (1,96 миллиона рублей).

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  • Нынешний владелец Grand Wagoneer купил авто­мобиль в 2015 году, но его не устроил стандартный 5,9-литровый V8, который выдавал 193 лошади­ные силы и сочетался с трёх­ступенчатым автоматом. Поэтому на внедорожник установили 355-сильный 5,7-литровый LS1 V8 и четырёх­ступенчатую коробку передач от Chevrolet Corvette 2001 года.

  • В ходе масштабной реставрации автомобиль полностью разобрали для песко­струйной обработки и порошковой покраски рамы. Пере­красили и сам кузов, заменили детали подвески, тормоза и систему полного привода.

  • Также здесь новая аудиосистема и кондиционер, пере­шитые в коричневую кожу сиденья, затянутый в замшу потолок и централь­ная панель от более современ­ного внедорожника Ford Explorer.

Внедорожник Grand Wagoneer дебютировал в 1963 году как флагман­ская модель марки Jeep. Модель выпускалась вплоть до 1991 года, практически не меняясь внешне и по конструкции.

Купили бы такой за 2 миллиона?

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