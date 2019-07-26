На продажу выставили рестомод Jeep Grand Wagoneer с двигателем от Корвета

Нынешний владелец Grand Wagoneer купил авто­мобиль в 2015 году, но его не устроил стандартный 5,9-литровый V8, который выдавал 193 лошади­ные силы и сочетался с трёх­ступенчатым автоматом. Поэтому на внедорожник установили 355-сильный 5,7-литровый LS1 V8 и четырёх­ступенчатую коробку передач от Chevrolet Corvette 2001 года.

В ходе масштабной реставрации автомобиль полностью разобрали для песко­струйной обработки и порошковой покраски рамы. Пере­красили и сам кузов, заменили детали подвески, тормоза и систему полного привода.