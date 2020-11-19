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Назло пандемии: шоу Кларксона, Хаммонда и Мэя отправилось на Мадагаскар

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Дмитрий Елизаров

Телешоу The Grand Tour опубликовало видеоанонс новой программы, получившей название Massive Hunt. Сюжет «приключенческого» выпуска, снятого на Мадагаскаре, выстроен вокруг охоты за пиратскими сокровищами на радикально модифицированных автомобилях.

  • Перед стартом путешествия троица ведущих обзаводится машинами по личному выбору. Джереми Кларксон решает путешествовать на Bentley Continental GT, Ричард Хаммонд выбирает Ford Focus RS, а Джеймс Мэй усаживается в винтажный родстер Caterham.

  • Позже выясняется, что ни один из этих автомобилей не подходит для маршрута, проложенного по мадагаскарскому бездорожью. Поэтому машины приходится дорабатывать. Несмотря на всю эксцентричность модернизации, Кларксон и Мэй пошли по относительно традиционному пути, а вот Хаммонд предпочёл оснастить свой хот-хэтч гусеницами вместо колёс.

  • Судя по трейлеру, «приключенцам» предстоит столкнуться как с узкими горными серпантинами, так и с пустынями, принимать грязевые ванны и пробираться через каменистые перевалы. Подробности сюжета пока не раскрываются.

  • Премьера The Grand Tour: Massive Hunt намечена на 18 декабря и состоится на канале Amazon Prime. При этом, как сообщалось ранее, все необходимые съёмки для этого эпизода были сделаны ещё в прошлом году. Тогда же стало известно, что пандемия коронавируса помешала программе The Grand Tour снять один из эпизодов на территории России.

Будете смотреть?

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