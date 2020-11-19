Назло пандемии: шоу Кларксона, Хаммонда и Мэя отправилось на Мадагаскар
Дмитрий Елизаров
Телешоу The Grand Tour опубликовало видеоанонс новой программы, получившей название Massive Hunt. Сюжет «приключенческого» выпуска, снятого на Мадагаскаре, выстроен вокруг охоты за пиратскими сокровищами на радикально модифицированных автомобилях.
Перед стартом путешествия троица ведущих обзаводится машинами по личному выбору. Джереми Кларксон решает путешествовать на Bentley Continental GT, Ричард Хаммонд выбирает Ford Focus RS, а Джеймс Мэй усаживается в винтажный родстер Caterham.
Позже выясняется, что ни один из этих автомобилей не подходит для маршрута, проложенного по мадагаскарскому бездорожью. Поэтому машины приходится дорабатывать. Несмотря на всю эксцентричность модернизации, Кларксон и Мэй пошли по относительно традиционному пути, а вот Хаммонд предпочёл оснастить свой хот-хэтч гусеницами вместо колёс.
Судя по трейлеру, «приключенцам» предстоит столкнуться как с узкими горными серпантинами, так и с пустынями, принимать грязевые ванны и пробираться через каменистые перевалы. Подробности сюжета пока не раскрываются.
Премьера The Grand Tour: Massive Hunt намечена на 18 декабря и состоится на канале Amazon Prime. При этом, как сообщалось ранее, все необходимые съёмки для этого эпизода были сделаны ещё в прошлом году. Тогда же стало известно, что пандемия коронавируса помешала программе The Grand Tour снять один из эпизодов на территории России.