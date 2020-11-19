Назло пандемии: шоу Кларксона, Хаммонда и Мэя отправилось на Мадагаскар

Перед стартом путешествия троица ведущих обзаводится машинами по личному выбору. Джереми Кларксон решает путешествовать на Bentley Continental GT, Ричард Хаммонд выбирает Ford Focus RS, а Джеймс Мэй усаживается в винтажный родстер Caterham.

Позже выясняется, что ни один из этих автомобилей не подходит для маршрута, проложенного по мадагаскарскому бездорожью. Поэтому машины приходится дорабатывать. Несмотря на всю эксцентричность модернизации, Кларксон и Мэй пошли по относительно традиционному пути, а вот Хаммонд предпочёл оснастить свой хот-хэтч гусеницами вместо колёс.

Судя по трейлеру, «приключенцам» предстоит столкнуться как с узкими горными серпантинами, так и с пустынями, принимать грязевые ванны и пробираться через каменистые перевалы. Подробности сюжета пока не раскрываются.