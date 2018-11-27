Вышел трейлер третьего сезона шоу The Grand Tour

Джереми Кларксон, Джеймс Мэй и Ричард Хаммонд подготовили для нового сезона множество крутых сюжетов – они побывают в США, Колумбии, Китае, Монголии, Швеции и конечно же в Великобритании.

Будет и большое количество классных автомобилей: McLaren Senna, Dodge Challenger SRT Demon, Hennessey Exorcist Camaro, Ford Mustang RTR, Lamborghini Urus, Porsche 911 и многие другие. Первая серия станет доступна на стриминговом сервисе Amazon Prime 18 января 2019 года.