Это – современная версия легендарного суперкара Lamborghini Countach. Жаль, что ее не существует

Вышел трейлер третьего сезона шоу The Grand Tour

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Jeremy Clarkson, Richard Hammond, and James May return with season 3 of The Grand Tour on 18th January, only on Prime Video. In addition to Hammond once again risking one of his nine lives as he struggles to keep his Jeep on a tiny bridge over a steep canyon in Colombia, the three comrades taking on epic challenges in Detroit and Nevada, visits to Mongolia and China, Jeremy and Abbie attempting an unusual snowy challenge in Sweden, and James May playing the bag pipes in Scotland, along with a tour of the Stansted Airport. Watch The Grand Tour only on Prime Video: http://www.primevideo.com/GT

Джереми Кларксон, Джеймс Мэй и Ричард Хаммонд подготовили для нового сезона множество крутых сюжетов – они побывают в США, Колумбии, Китае, Монголии, Швеции и конечно же в Великобритании.

Будет и большое количество классных автомобилей: McLaren Senna, Dodge Challenger SRT Demon, Hennessey Exorcist Camaro, Ford Mustang RTR, Lamborghini Urus, Porsche 911 и многие другие. Первая серия станет доступна на стриминговом сервисе Amazon Prime 18 января 2019 года.

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