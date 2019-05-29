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В Мурманской области украли мост

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Михаил Конончук

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Жители посёлка Коашва, что в Мурманской области, написали в местную полицию заявление о пропаже самого настоящего моста через реку Умба. Неизвестные умудрились спилить центральную секцию конструкции, обрушить её в воду и уже оттуда по частям увезти, вероятно, чтобы сдать на металлолом. Как сообщает издание «Дважды Два Апатиты», в этих местах обычно много туристов и велосипедистов, но злоумышленников никто не видел.

Необходимо отметить, что пропавший мост всё-таки не был действующим: раньше через него шла железнодорожная ветка, но несколько лет назад её полностью демонтировали.

Что можно сказать про людей, которые это провернули?

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