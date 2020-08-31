Мелочи жизни: новый Volkswagen Polo глазами владельца машины прошлого поколения

Помнишь меня? Тестируем Opel Grandland X на российских дорогах

Тесты

Валерий Арутин

«Марка Opel, ныне принадлежащая концерну PSA, возвращается в Россию — совсем скоро стартуют продажи кроссовера Opel Grandland X, уже хорошо известного европейским покупателям»… Стоп. Это мы уже писали — добрых восемь месяцев назад! И даже опробовали новинку на немецких дорогах, заодно посетив завод, где её выпускают. Почему же я теперь снова в компании коллег-журналистов слушаю презентацию этой модели, а в кармане у меня опять ключ от этой машины?

Потому что зимой кроссовер на российских дорогах так и не появился – продажи «с января 2020 года» стали, по сути, фальстартом. Да, были объявлены цены, подписаны соглашения с дилерами, начат приём заказов – но «живых» машин, кажется, не хватило даже продавцам для украшения шоурумов. Причина этому — пандемия коронавируса. Дилеры по всей стране закрылись, производство остановилось, рекламные кампании потеряли смысл. И теперь, когда ограничения более-менее сняли, приходится начинать всё заново. Но, увы, уже не с того же места.

Потому что за время пути собака успела подрасти...

Нет, кроссовер остался прежних размеров — выросли цены на него. И сразу на 200 тысяч рублей — как следствие подорожав­шего с начала года евро. Теперь самый простой Opel Grandland X версии Enjoy стоит 1 999 000 рублей. А в топовой комплектации Cosmo2 399 000 рублей. Если прямо на этом месте вы закончите чтение, я пойму. Учитывая, что и первая, и вторая цифра приставлены к кроссоверу с передним приводом, не самым мощным мотором и вполне обычными для этого класса габаритами.

Более смелым или платёжеспособным читателям, а также фанатам марки Opel есть смысл продолжить чтение. Потому что, в отличие от немецкого теста, сегодня мне предстоит опробовать Opel Grandland X именно в том виде, в каком он будет продаваться в России. И в выше­упомянутой максимальной комплектации Cosmo. А что ещё важнее — опробовать на российских, знакомых до боли в спине дорогах.

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Но сначала о том, что в новом кроссовере не зависит от рынка сбыта. Автомобиль построен на общей модульной платформе с сегодняш­ними Peugeot 3008 и Citroen C5 Aircross — она называется EMP2. В задней подвеске у неё простая и, надеемся, надёжная как лом, но всё-таки скручива­ющаяся балка. Спереди — традиционный McPherson. И двигатель, установ­ленный под капотом поперечно, приводит только передние колёса.

На втором ряду не тесно и не просторно – обыкновенно. Сиденье без регулировок, что в кроссоверном классе скорее исключение
В подлокотнике – стандартная пара подстаканников
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На втором ряду не тесно и не просторно – обыкновенно. Сиденье без регулировок, что в кроссоверном классе скорее исключение

В длину Grandland X почти как Tiguan, Tuscon или Sportage — разница идёт на милли­метры. Вот только длина эта не конверти­руется в очень просторный салон — хотя колёсная база Опеля всего на 2 мм меньше тигуановской (и больше, чем у корейских кроссоверов). То есть пассажиры на втором ряду, конечно, не чувствуют себя зажатыми — но и вольготной посадки Opel им не даёт. Ещё и потому, что задний диван лишён каких-либо регулировок.

А вот где адаптация для российского рынка безусловно бы пригодилась — так это в подвеске.

Европейским настройкам шасси на наших дорогах часто не хватает энерго­ёмкости. Я старался быть внимательным и осторожным, но за два дня теста собрал свою полугодовую норму пробоев. Причём порой в совсем неожиданных местах — например, сильным ударом обернулась безобидная на вид ямка на разворотной петле авто­магистрали, где и спорткар бы проехал без происше­ствий. А тут всё-таки кроссовер, от которого ждёшь «вседорож­ности» хотя бы в пределах асфальта.

Заявленный дорожный просвет – 180 мм, у конкурентов он больше. К тому же внедорожные возможности «Гранда» ограничивает низкий передний бампер. В этот раз обошлось – песок был мягким

Вне его Opel предлагает сразу несколько режимов движения, выбираемых шайбой Intelli Grip. Отличаются они алгоритмами работы электроники, но по факту только там, где скорости совсем небольшие. Стоит выехать на более ровную грунтовку — и разница между «Грязью», «Снегом» или «Песком» становится неощутимой. Поэтому водителю, особенно обладающему каким-никаким внедорожным опытом, проще повернуть шайбу в универсальное положение «ESP Off» и рассчитывать только на себя. Включать её обратно не обязательно — система стабилизации сама активи­руется, стоит разогнаться быстрее 50 км/ч.

Единственный цветовой вариант салона – чёрный. Дизайн спокойный, как и положено немецкому автомобилю. Но кому-то такой дизайн наверняка покажется слишком скучным и мрачным
Сиденья в комплектации Cosmo с электроприводами, памятью, подогревом и вентиляцией удобнее базовых, у которых сильнее завалена назад подушка
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Единственный цветовой вариант салона – чёрный. Дизайн спокойный, как и положено немецкому автомобилю. Но кому-то такой дизайн наверняка покажется слишком скучным и мрачным

Силовой агрегат «Гранда» тоже скорее хорошист, чем отличник. Это европейский покупатель может выбрать двигатель на любой вкус — от сверх­экономич­ного маленького дизеля до быстрого 180-сильного турбомотора. Нам же пока достался един­ственный и уже не пред­лагающийся в Европе вариант – 1,6-литровый турбиро­ванный двигатель мощностью 150 л.с. плюс 6-ступен­чатый «автомат». Он не выделяется в этом классе ни экономич­ностью, ни динамикой. 

Нет, в сравнении с атмосферными конкурентами Grandland X будет поживее, но его 9,5 секундами «до сотни» сегодня никого не удивить. И эмоций от разгона немного – у мотора хорошая тяга, но заметные экозадержки акселератора, а «автомат» не отличается скоро­стрель­ностью и иногда подбуксо­вывает гидротранс­форматором. Режим же Sport, который есть у соплат­форменного Peugeot 3008, немецкие инженеры почему-то сочли излишеством.

Двигатель 1.6 относится к серии Prince, которая в прошлом создала немало проблем многочисленным владельцам Mini, BMW, Peugeot. Говорят, что сейчас, после множества модернизаций, мотор стал сильно надёжнее – но всё равно межсервисный интервал у кроссовера всего <nobr>10 000 км.</nobr> Автомат японской фирмы Aisin в хронических болезнях замечен не был
Колёса «в базе» 17-дюймовые (215/65 R17), в остальных комплектациях – 18-дюймовые (225/55 R18)
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Двигатель 1.6 относится к серии Prince, которая в прошлом создала немало проблем многочисленным владельцам Mini, BMW, Peugeot. Говорят, что сейчас, после множества модернизаций, мотор стал сильно надёжнее – но всё равно межсервисный интервал у кроссовера всего 10 000 км. Автомат японской фирмы Aisin в хронических болезнях замечен не был

Чем же в итоге Opel сможет ответить конкурентам? Например, комплектацией. Базовый Grandland X уже неплохо оснащён, хотя, конечно, не на два миллиона рублей. Зато в максимальной версии Cosmo у кроссовера список оборудо­вания длинный, как очередь в советском гастрономе: шесть подушек безопас­ности, контроль разметки, мёртвых зон и дорожных знаков, парктроники и две камеры, «рисующие» круговой обзор, бесключевой доступ и беспроводная зарядка, адаптивные свето­диодные фары, полный набор обогревов, включая второй ряд, панорамная крыша, электро­привод багажной двери, срабаты­вающий «от ноги», мульти­медийная система с 8-дюймо­вым тачскрином и навигацией, передние сиденья с перфориро­ванной кожей и вентиляцией… 

Взяв для сравнения Volkswagen, «собрать» в конфигураторе такой же передне­приводный Tiguan просто не получится. А если бы получилось, тот бы стоил примерно тех же денег.

Другое дело, что за сумму, меньшую чем 2,4 миллиона, можно заказать уже отлично упако­ванный полно­приводный Tiguan. А главное, даже при равенстве цен и оснащения на стороне Фолькс­вагена будет лояльная марке много­тысячная группа потенциальных покупателей. А Opel вернулся в Россию со своим передне­приводным кроссовером на позиции, близкие к китайским производителям — только без их привлека­тельных цен.

Да, по российским дорогам всё ещё ездит больше Опелей, чем всех «китайцев» вместе взятых. Но марка ушла из России пять лет назад. C тех пор число помнящих, каким был новый, без пробега Opel, сильно умень­шилось. И стало больше тех, кто знает, что новые Kia, Hyundai или Mazda уже давно не хуже. 

И Grandland X мог бы стать дешевле, если его выпуск наладить в России. Но время для этого, увы, упущено — модель далеко не новая и пока организуют локальное производ­ство, ей уже придётся менять поколение. Так что российскому представи­тель­ству в про­движении «Гранда» остаётся уповать на магию эмблемы с молнией и пометки «Сделано в Германии». Хотя и там, кажется, понимают, что в лидерах нашего рынка кроссоверу пока не быть. Скорее, ему уготована роль «свадебного генерала», демонстри­рующего всю серьёзность намерений и возмож­ностей немецкой марки.

А потому не исключается появление в России не только ещё более дорогой дизельной версии, но и… гибрида Opel Grandland X Hybrid! Кроссовер с силовой установкой суммарной мощностью 224 или 300 (!) «лошадей», в которой электро­мотор приводит задние колёса, тем самым превращая автомобиль в полно­приводный, может заряжаться от сети. В Германии он стоит примерно на десять тысяч евро дороже мощной бензиновой версии, но каким может быть его российский ценник и объёмы продаж, трудно себе даже представить. 

Поэтому массированные удары по российскому рынку будут наносить совсем другие автомобили Opel. Какие именно, мы узнаем в недалёком будущем: расширение модельного ряда тоже было анонсировано ещё восемь месяцев назад. И эти планы, хочется верить, пандемия уже не расстроит.

Что, по-вашему, может помешать продажам этого кроссовера в России?

Opel Grandland X на Авто.ру

Характеристики Opel Grandland X I

  • Комплектация

    1.6 AT (150 л.с.)

  • Двигатель

    1.6 / 150 л.с / бензин

  • Коробка передач

    Автоматическая

  • Привод

    Передний

  • Кузов

    Внедорожник 5 дв.

  • Расход топлива

    7.3

  • Разгон до 100 км/ч

    9.5

  • Цена, ₽

    2 399 000
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