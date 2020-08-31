Помнишь меня? Тестируем Opel Grandland X на российских дорогах

«Марка Opel, ныне принадлежащая концерну PSA, возвращается в Россию — совсем скоро стартуют продажи кроссовера Opel Grandland X, уже хорошо известного европейским покупателям»… Стоп. Это мы уже писали — добрых восемь месяцев назад! И даже опробовали новинку на немецких дорогах, заодно посетив завод, где её выпускают. Почему же я теперь снова в компании коллег-журналистов слушаю презентацию этой модели, а в кармане у меня опять ключ от этой машины?

Потому что зимой кроссовер на российских дорогах так и не появился – продажи «с января 2020 года» стали, по сути, фальстартом. Да, были объявлены цены, подписаны соглашения с дилерами, начат приём заказов – но «живых» машин, кажется, не хватило даже продавцам для украшения шоурумов. Причина этому — пандемия коронавируса. Дилеры по всей стране закрылись, производство остановилось, рекламные кампании потеряли смысл. И теперь, когда ограничения более-менее сняли, приходится начинать всё заново. Но, увы, уже не с того же места.