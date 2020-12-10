Свободная касса: Opel Grandland X против Toyota RAV4 и Nissan X-Trail

По цифрам спецификаций багажник Nissan меньше: 449 литров против 580. Но по ощущениям разница не так велика. Да, этот отсек чуть короче, но он точно выше, а задний диван можно сдвинуть вперёд — и пассажирам это не помешает. А про трансформации багажника X-Trail впору писать отдельное руко­водство. Тут тоже двухуров­невый пол, но в «подвале» больше места, а фальшпол сделан из двух отдельных частей, одну из которых можно поставить вертикально, разделив отсек на две части, а другую — пере­местить на средний этаж (есть и такой!), сделав багажник много­уровневым. Наконец, тут есть отдельный лючок для длинно­меров, и он же — подло­котник с подстакан­никами: дешёвое и эффективное решение. Под фальшполом — большая докатка, рядом с которой можно разместить раздвижную шторку.

Багажнику-трансформеру Nissan не хватает разве что рукояток для склады­вания дивана из багажника, но их нет и у RAV4. А вот у компактного Opel они есть: дергаёшь рычажок, и мощные пружины легко уклады­вают часть спинки на подушку дивана. Абсолютно плоской поверх­ности не получается, но пол всё же ровнее, чем у японских кроссоверов.

Тестовые чемоданы в Опеле укладываются почти впритык, но фальшпол тоже можно опустить санти­метров на 10 ниже, а в приподнятом положении он удер­живается фиксаторами на боковинах. И только у Опеля есть нормальная твёрдая шторка отсека вместо хлипкой раскладной. А вот кнопка электро­привода расположена крайне неудобно под нижней кромкой пятой двери — проще достать ключ и открыть отсек с его помощью. В целом всё это выглядит компактно и предельно рационально — как и подобает правиль­ному европейскому бренду.