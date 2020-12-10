Свободная касса: Opel Grandland X против Toyota RAV4 и Nissan X-Trail
Иван Ананьев
Кроссовер Opel Grandland X можно назвать самой странной новинкой года. Он возник на рынке внезапно, удивил довольно высокой ценой и неясными перспективами. В Россию модель трёхлетней давности попала только в этом году — после того, как марка Opel вошла в состав концерна PSA. И сразу оказалась в очень конкурентном сегменте, где пробует соперничать с топовыми версиями немецких и японских кроссоверов. Например, с Toyota RAV4 и Nissan
Формально Opel Grandland X нам представили в декабре прошлого года, а поставки должны были начать весной, но в дело вмешалась пандемия. Первые машины в России появились в июле и удивили ценой: от 2,1 до 2,5 миллионов рублей! И за такие деньги Opel не предлагает полного привода — только умную систему управления тягой, которая может заменить все ведущие лишь условно. Но сделать кроссовер дешевле без местного производства не получится, а организовывать локализацию без серьёзных объёмов продаж — вообще бессмысленно.
Grandland X должен показать рынку, что бренд Opel в принципе существует и вновь доступен в России. Но может ли такая машина хоть как-то конкурировать с популярными моделями?
Пусть Nissan X-Trail на рынке давно и в чём-то кажется устаревшим, но он даже в топовой версии стоит дешевле 2,5 миллионов, а тестовый вариант с медиасистемой Яндекса вообще продают за 2 340 000 рублей. Toyota RAV4 нового поколения, напротив, дороже, и в топовой тестовой версии стоит почти 2,9 миллиона. Впрочем, в прямом сравнении имеет смысл рассматривать предтоповую комплектацию, которая обойдётся в 2,7 миллиона с мотором 2.5 или в 2,5 миллиона с двухлитровым.
Opel Grandland X кажется самым компактным в троице, и разница в габаритах действительно есть: японские кроссоверы и длиннее, и выше. Но ещё больше на это восприятие влияет стилистика. Рядом с внешне массивным
Примерно такая же картинка складывается, если пересаживаться из салона в салон. После минивэноподобного Nissan и основательной Toyota интерьер Опеля воспринимается совершенно легковым — здесь не так просторно, как может быть в семейной машине, зато обзорность и чувство габаритов хороши. Салон Grandland X похож на сборник цитат из хорошо знакомых моделей марки, которые покинули рынок в
Grandland X радует совершенно европейской эргономикой — без лишних украшательств и с продуманной логикой органов управления, но только в том, что касается водительского инструментария. А вот с зарядками и подстаканниками промашка — их мало, и пользоваться ими крайне неудобно. Особенно беспроводной, расположенной в… закрытом боксе-подлокотнике. С качеством материалов и тактильными ощущениями порядок, но визуального лоска не хватает.
Салон X-Trail — полная противоположность. Во-первых, он действительно просторный, а высокий потолок и большая площадь остекления вызывают аквариумные ощущения.
Нынешняя медиасистема Тойоты уже давно вызывает вопросы, но в остальном видно, что это более современный автомобиль. Салон не кажется ни огромным, ни тесным, эргономика почти идеальна (чего стоят только прекрасные крутилки «климата»!), а подобрать и настроить посадку можно в несколько движений. Да, здесь по-прежнему встречаются клавиши, которые вы могли видеть на моделях
Задних пассажиров полулегковой Opel порадовать не в силах — за водителем ростом 180 см сидишь не впритык, но и не вальяжно. Хорошо, что ступни можно засунуть под передние кресла, даже если те находятся в самом нижнем положении. Как и в других машинах на платформе EMP2, центральный тоннель едва возвышается над полом, но третий пассажир всё равно неуместен — иначе сидеть ему придётся высоко, широко раздвинув ноги. Зато даже при такой плотной рассадке никто не будет упираться головой в покатую крышу. А вот массивные задние стойки с маленькими окошками создают в салоне впечатление тесноты. Или уюта — зависит от настроения. И только у Опеля есть выдвижные шторки на задних окнах.
Второй ряд Nissan X-Trail расположен амфитеатром — высоко, поэтому на него приходится залезать, а не заходить. Детям это понравится, а взрослые видят лишь макушку водителя и потолок перед ним — места вроде бы много, а обзор наружу так себе. А ещё из-за слишком высокой посадки пассажиры сидят очень близко к потолку. Немного поправить посадку можно, изменив наклон спинки вплоть до полулежачего положения — в RAV4 диапазон регулировок спинок поменьше. А вот изменить расположение клавиш подогрева невозможно — придётся либо тянуться к передней консоли, либо просить передних пассажиров.
Но самый просторный задний ряд всё равно у Тойоты, где нет никакого амфитеатра и огромный запас места как по ногам, так и над головой. К тому же тут широкие задние двери, через которые легко проникаешь в салон, не рискуя приложиться макушкой о стойку кузова, как в Опеле. Плюс окошки приличного размера в задних стойках. Слегка напрягает только высокий тоннель,
Салон Toyota RAV4 местами выглядит неказисто, но он сделан для удобного размещения пассажиров, а не демонстрации технических возможностей или красивой отделки.
Странно другое: в продуманном RAV4 даже в топ-версии нет никакого лючка для длинномеров, а перевозить, например, лыжи предлагается со сложенной частью спинки. Сдвинуть задний диван тоже нельзя, но этого и не требуется, багажник Тойоты и без того кажется огромным. Тестовые чемоданы уезжают далеко, погрузочная высота оптимальная, а фальшпол можно поместить на уровень ниже, получив ещё немного литров полезного объёма. Либо его переворачивают пластиковой моющейся стороной вверх. В подполье — почти полноценная докатка и ниша для съёмной шторки отсека.
По цифрам спецификаций багажник Nissan меньше: 449 литров против 580. Но по ощущениям разница не так велика. Да, этот отсек чуть короче, но он точно выше, а задний диван можно сдвинуть вперёд — и пассажирам это не помешает. А про трансформации багажника
Багажнику-трансформеру Nissan не хватает разве что рукояток для складывания дивана из багажника, но их нет и у RAV4. А вот у компактного Opel они есть: дергаёшь рычажок, и мощные пружины легко укладывают часть спинки на подушку дивана. Абсолютно плоской поверхности не получается, но пол всё же ровнее, чем у японских кроссоверов.
Тестовые чемоданы в Опеле укладываются почти впритык, но фальшпол тоже можно опустить сантиметров на 10 ниже, а в приподнятом положении он удерживается фиксаторами на боковинах. И только у Опеля есть нормальная твёрдая шторка отсека вместо хлипкой раскладной. А вот кнопка электропривода расположена крайне неудобно под нижней кромкой пятой двери — проще достать ключ и открыть отсек с его помощью. В целом всё это выглядит компактно и предельно рационально — как и подобает правильному европейскому бренду.
Европейский тренд на рациональность дотянулся и до техники, поэтому у Опеля нет полного привода и лишь единственный турбомотор в гамме.
Французская платформа EMP2 вообще не подразумевает полного привода (кроме экзотических гибридов), а в качестве основного использует двигатель EP6 объёмом 1,6 литра совместной с BMW разработки. Технические проблемы этого агрегата давно решены, и в связке с
Toyota RAV4 с атмосферным 2.5 мощностью 199 л.с. на газ реагирует лучше, но разгоняется гораздо мягче, а
При той же кубатуре 171-сильный Nissan с вариатором едет более флегматично, а при резком педалировании тратит много времени на подбор передаточного числа. Но в пределе мало чем уступает Тойоте, разве что делает всё ещё спокойнее и комфортнее. Даже сам силовой агрегат у
RAV4 нового поколения в этом смысле заметно продвинулся вперёд, и теперь лучше, чем конкуренты, фильтрует аэродинамические шумы и изолирует колёсные арки. А что Opel? Его турбомотор кажется очень тихим, да и в остальном немецкий кроссовер не шумнее Тойоты. За исключением подвески: на разбитой грунтовке шасси громко постукивает на неровностях.
Но главное: эти неровности она отрабатывает! По настройкам подвески Grandland X — что-то среднее между драйверским VW Tiguan и комфортным Citroen C5 AirCross. Opel не трясёт как Volkswagen и очень комфортно проезжает мелкие неровности, отлично глотает гребёнку. И на более крупных ухабах идёт упруго, но не жёстко — по просёлку можно мчать без опаски словить пробой. Машина в таких условиях остаётся абсолютно послушной, на руле хватает информации, а в быстрых поворотах «баранка» наливается приятным усилием, не лишая водителя обратной связи.
При экстремальных манёврах Opel нейтрально и точно чертит траекторию, под сброс газа проявляет небольшую склонность к заносу, но без лишнего рвения. Электроника очень аккуратно подправляет траекторию, а если её отключить — то кроссовер лишь ненадолго увеличит амплитуду скольжений и затем вновь включит помощников. Очень приятные европейские настройки!
Toyota RAV4 после Опеля кажется более вальяжным и сильнее кренится в поворотах. Усилие на руле немного искусственное, а информации в экстремальных режимах на нем маловато. Однако это не мешает Тойоте ехать быстро. Более того, RAV4 вполне способен доставить удовольствие, особенно в исполнении с полным приводом Dynamic Torque Vectoring с индивидуальными муфтами задних колёс, который ставится на топовые комплектации. Такая Toyota даже проявляет склонность к заносу, хотя о свободных скольжениях речь не идёт — строгая система стабилизации не даёт разгуляться даже в спортивном режиме шасси. А в стандартном работает более деликатно, делая машину очень сбалансированной.
Комфорт — вот главная характеристика шасси RAV4: машина не замечает мелкую гребёнку и позволяет от души гнать по крупным неровностям, даже не намекая на пробои подвески. По грунтовке можно ехать вообще не притормаживая и не глядя на дорогу, и всё это без дискомфорта.
Подвеска Nissan позволяет ехать по ухабам ещё быстрее, но работает при этом заметно громче, а в глубоких ямах громыхает так, словно собирается разобраться на части. При этом кузов заметно раскачивается, заставляя водителя сбросить скорость.
Слабыми местами Ниссана можно считать вариатор и склонную к перегреву муфту полного привода, которые могут внезапно потребовать перерыва при штурме крутых косогоров с пробуксовками. Но примерно тем же страдает и Toyota с продвинутым полным приводом. Пока агрегаты не перегрелись, обе машины медленно, но верно справляются с диагональным вывешиванием. И даже без экспериментов с режимами электроники, которых у RAV4 намного больше. А при перегреве муфты оба кроссовера временно теряют задний привод.
У Опеля привода на задние колёса нет вовсе, но его «внедорожная» система Intelli Grip не лишена смысла. Там, где машина вывешивает одно из ведущих колёс, система качественно «прикусывает» свободное тормозами, перекидывая момент на то, что имеет лучшее сцепление с поверхностью. В итоге по сухим косогорам Grandland X ползает не хуже полноприводников — но в вязкой грязи переднеприводный Opel окажется беспомощным.
Если вам кажется, что 2 миллиона за переднеприводный кроссовер — это перебор, посмотрите на стоимость начальных версий остальных участников теста.
Самый «доступный» Opel стоит 2 069 000 рублей за скромную начальную комплектацию Enjoy. В ней уже будут светодиодные фары, легкосплавные 17-дюймовые колеса,
Двухзонный «климат», парктроники, рейлинги на крыше датчики света и дождя появляются в версии Innovation за 2 349 000 рублей. В ней же будут «шайба» режимов Intelli Grip, электроника распознавания дорожных знаков и контроля слепых зон, адаптивные фары, анатомические кресла, 18-дюймовые колеса. А самый дорогой Grandland X за 2 499 000 рублей — это исполнение Cosmo, в котором исчезают рейлинги, но появляется панорамная крыша и шторки для задних пассажиров, передняя и задняя камеры, автомат парковки, система бесключевого доступа, электропривод багажника, беспроводная зарядка, кожаный салон и электроприводы кресел. Доплатить можно только за варианты окраски, включая двухцветный.
Базовый Nissan X-Trail заметно дешевле: за двухлитровую (144 л.с.) версию XE с передним приводом и механической коробкой просят 1 779 000 рублей. И в ней уже есть двухзонный «климат» и обогрев лобового стекла. А следующее исполнение XE+ за 1 970 000 рублей — это сразу полный привод и вариатор в комплекте с легкосплавными дисками и электроприводом складывания зеркал.
Следом идёт комплектация SE, в которой добавляются противотуманки, электропривод пятой двери, датчики дождя и света, парктроники по кругу, бесключевой доступ, камера заднего вида и медиасистема с семидюймовым экраном. За 1 998 000 рублей предлагается переднеприводная машина с вариатором, полный привод на 96 000 рублей дороже, а за кроссовер с мотором 2,5 придётся отдать 2 166 000 рублей. Ещё есть вариант с дизелем 1.6 (130 л.с.), полным приводом и «механикой» — за 2 135 000 рублей. И эту же комплектацию можно дополнить системой контроля движущихся объектов, функцией мониторинга давления в шинах, подогревом руля и заднего дивана и камерами кругового обзора в комплекте либо с медиацентром Яндекса (плюс 38 000 рублей), либо с фирменным навигатором, панорамной крышей, адаптивными фарами и 18-дюймовыми колёсами (плюс 78 000 рублей).
Вариант LE доступен только полноприводным машинам и отличается от SE отделкой кожей и алькантарой, электроприводами передних сидений, автоматом дальнего света, функцией автоматического торможения, системами контроля рядности и мёртвых зон. Двухлитровый
RAV4 дешевле 2 миллионов — это формальность: двухлитровая (150 л.с.) переднеприводная машина с «механикой» и пустой комплектацией с ручным кондиционером. Вариатор появляется во второй версии «Комфорт» за 2 194 500 рублей, и оснащение тут серьёзнее: добавляются противотуманки, двухзонный «климат», задние парктроники, нормальная отделка с подсветкой, электропривод багажника, чип-ключ и зимний пакет с обогревом ветрового стекла. За полный привод придётся доплатить 106 000 рублей, а полноприводный вариант с мотором 2,5 окажется ещё на 211 000 рублей дороже.
Комплектация Style бывает только с полным приводом по цене 2 387 500 или 2 498 500 рублей в зависимости от двигателя. У неё двухцветный кузов, селектор режимов движения по бездорожью, более крупный экран приборов и кожаный салон. Версия «Престиж» (от 2 495 500 до 2 706 500 рублей) добавляет парктроники по кругу, электроприводы кресла водителя, беспроводную зарядку, обогрев задних кресел и более сложную систему полного привода. А за полный комплект систем безопасности, контроля разметки и мёртвых зон с автоматом дальнего света и радарным круиз-контролем комплектации «Престиж Safety» придётся доплатить ещё 151 000 рублей.
Получается, что в максимальной комплектации Opel оснащён не хуже конкурентов и имеет право на существование даже с ценой в 2,5 миллиона. И лишь отсутствие полного привода делает столь дорогостоящую покупку... странной. Нет, сама по себе концепция переднеприводного кроссовера не лишена смысла, но от всех ведущих чаще всего отказываются именно из соображений экономии, а дорогой Grandland X сэкономить точно не поможет.
Впрочем, Toyota RAV4 — тоже вариант не для тех, у кого бюджет ограничен. В хорошей комплектации кроссовер нового поколения стоит дороже конкурентов, причём речь идёт не только об участниках нашего теста. Но высокую цену эта машина оправдывает просторным салоном, отличной подвеской и человечным отношением к пассажирам — даже если вас раздражают простецкие кнопки и не слишком умная медиасистема. А разговор о выгоде лучше всего начинать с Nissan
Но есть ещё один факт, который может сделать Opel Grandland X интересным вариантом для покупки. В конце 2020 года немецкий кроссовер — один из самых доступных автомобилей сегмента... в смысле наличия у дилеров! Обзвонив несколько столичных салонов, мы нашли десяток «живых» машин в разных комплектациях, которые продаются не только без наценки за допоборудование, но и с очень хорошей скидкой за трейд-ин. И тем, кому кроссовер нужен прямо здесь и прямо сейчас, советуем отправиться к ближайшему дилеру Opel хотя бы для того, чтобы посмотреть на новинку лично. А вдруг зацепит?
Какой кроссовер вы готовы купить за 2,5 миллиона сейчас?
Opel Grandland X
- — Хорошая управляемость
- — Азартный силовой агрегат
- — Скромный расход топлива
- — Тесный салон
- — Отсутствие полного привода
- — Высокие цены
Комплектация1.6 AT (150 л.с.)
Двигатель1.6 / 150 л.с / бензин
Коробка передачАвтоматическая
ПриводПередний
КузовВнедорожник 5 дв.
Расход топлива7.3
Разгон до 100 км/ч9.5
Цена, ₽2 499 000
Toyota RAV4
- — Энергоёмкая подвеска
- — Хорошая геометрическая проходимость
- — Много места на заднем ряду
- — Высокие крены
- — Несовременная медиасистема
- — Склонность к заносу
Комплектация2.5 AT (199 л.с.) 4WD
Двигатель2.5 / 199 л.с / бензин
Коробка передачАвтоматическая
ПриводПолный
КузовВнедорожник 5 дв.
Расход топлива7.3
Разгон до 100 км/ч8.5
Цена, ₽2 808 500
Nissan X-Trail
- — Простор салона
- — Возможности трансформации
- — Яндекс внутри
- — Валкость в поворотах
- — Резкая работа страхующей электроники
- — Устаревшая стилистика салона
Комплектация2.5 CVT (171 л.с.) 4WD
Двигатель2.5 / 171 л.с / бензин
Коробка передачВариатор
ПриводПолный
КузовВнедорожник 5 дв.
Расход топлива8.3
Разгон до 100 км/ч10.5
Цена, ₽2 340 000