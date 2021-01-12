Первая сотня. Все плюсы и минусы Opel Grandland X: подробный тест
Иван Ананьев
Ещё недавно мы считали Opel Grandland X всего лишь формальным поводом напомнить рынку о существовании легковых моделей марки Opel, а российский рынок дал ему шанс воспользоваться тотальным дефицитом почти всех конкурентов. Увы, это не очень помогло: даже при наличии живых машин дилеры Opel за неполные полгода смогли реализовать чуть больше сотни кроссоверов. Но вот ещё один факт: цены на Grandland X пока остаются на прежнем уровне, а дилеры Opel готовы делать реальные скидки. Может, всё-таки стоит присмотреться?
- Хорошо сбалансированное шасси
- Приличная эргономика
- Отличная динамика
- Скромный выбор комплектаций
- Отсутствие полного привода
- Тесный для кроссовера салон
Конечно, прямо с порога скидку вам не дадут, но немногочисленные пока владельцы Grandland X, описывая процесс покупки в соцсетях, обязательно рассказывают о денежных или других уступках в процессе торговли с менеджерами. Прямо как в те времена, когда рынок был в относительном порядке, машин хватало на всех, а дилеры были готовы биться за клиента и собственный план продаж!
В прямом сравнении с конкурентами мы уже отмечали, что Grandland X компактнее и не имеет полного привода, а продаётся по цене старших комплектаций более популярных моделей. Но в опросе о том, какой кроссовер читатели готовы купить за 2,5 миллиона рублей, 9% выбрали именно Opel. Почти одна десятая в масштабах сегмента — это много! Поэтому мы решили подробнее разобраться во всех плюсах и минусах немецкого кроссовера на примере топ-версии Cosmo стоимостью 2 519 999 рублей (с учётом двухцветной окраски кузова).
Интерьер
Внутри и не подумаешь, что находишься в кроссовере — абсолютно легковая посадка и органы управления, позаимствованные у других моделей Opel. От буйства стиля и странностей эргономики соплатформенных моделей Peugeot и Citroen не осталось ничего. Это стопроцентный Opel с очень строгой, но качественной отделкой. Местами даже слишком аскетичный — например, салону явно не хватает дополнительных USB-зарядок и нормальных подстаканников. Да, есть беспроводная зарядка, но и она запрятана подальше от глаз — в бокс-подлокотник. В общем, придраться по большому счёту вроде бы не к чему, но за душу не берёт.
А ещё смущает компактность: если пересесть в Grandland X, например, из Toyota RAV4, то немецкий кроссовер покажется тесным. Хотя дело, скорее, не в габаритах салона, а в заваленных стойках и более низкой крыше. То есть внутри ощущаешь себя не как в кроссовере, а как в легковушке. Что, кстати, вполне может стать преимуществом для тех, кому современные кроссоверы кажутся слишком большими.
Практичность
Производитель декларирует немалые 514 литров под шторкой багажного отсека, но в реальности отсек не впечатляет вместимостью. Зато организован багажник превосходно, задний диван складывается по частям (кнопками из багажника) и имеет лючок для длинномеров — штуку, о которой почему-то забыли конструкторы Toyota RAV4. Наконец, пятая дверь оснащена электроприводом с датчиком движения.
По части зимних опций у машины всё хорошо: в базовой комплектации есть подогревы ветрового стекла, руля и даже задних сидений. Ещё одна удобная штука — форсунки омывателя стекла на щётках, а не на капоте (или под ним). Но траектория «дворников» не позволяет мгновенно очистить всё стекло, а двери не защищают пороги от загрязнения — зимой это существенный минус.
Техника и надёжность
Технически Grandland X — это вариация на тему Peugeot 3008 и Citroen C5 Aircross на той же легковой платформе EMP2, со стойками МакФерсон спереди и полузависимой балкой сзади. Полного привода нет, а вместо него предлагается электронная система выбора режимов движения на различных типах покрытия.
В Европе Grandland X оснащается бензиновыми турбомоторами объёмом 1.2 л (130 л.с.) и 1.6 л (180 л.с.), а также 1.5-литровым дизелем мощностью 130 сил. Коробки передач —
Но в России всё иначе: у нас Grandland X продаётся только с хорошо знакомым по другим моделям концерна PSA тандемом 150-сильной версии турбомотора 1.6 и
На самом деле в двигатели EP6 заложен хороший конструктив, что неоднократно отмечало жюри премии Engine of the Year. У них алюминиевые блок и головка, непосредственный впрыск, системы изменения фаз газораспределения и высоты подъёма клапанов, умные масляные насосы, управляемые электроникой помпа и термостат и очень компактная конструкция. Которая поначалу оказалась сырой: моторы нещадно расходовали масло, гремели цепью ГРМ, теряли тягу
В начале десятых двигатель получил доработанный блок и новую головку, поршневые кольца и маслосъёмные колпачки, несколько раз модернизированный механизм ГРМ, обновлённые системы подъёма клапанов и вентиляции картера. Это избавило двигатель от большинства проблем, но ресурс механизма ГРМ оставался сравнительно небольшим. Не удалось тогда и полностью побороть склонность к образованию нагара на клапанах.
Однако нынешние моторы PSA с индексом EP6F, которые выпускаются с 2014 года, преодолели и эти проблемы — очередная модернизация ГРМ и поршневой группы увеличила ресурс основных узлов до 200 тысяч километров. Чуть раньше потребует ревизии топливная система, хотя проблема раннего засорения форсунок при частой работе на холостых тоже в целом решена. А первые признаки этой болячки — неровная работа холодного двигателя или провалы тяги.
В целом, сейчас агрегат можно назвать доработанным и надёжным, но брать машину с очень большим пробегом мы бы не рискнули. А главное правило беспроблемной эксплуатации осталось прежним — смена масла через семь-восемь тысяч километров пробега вместо рекомендованных в России 10 тысяч.
Шестиступенчатый «автомат» с индексом EAT6 — это гидромеханическая коробка Aisin
Езда
Если надёжность турбомотора EP6 может вызывать некоторый скептицизм, то по своим возможностям он действительно заслуживает похвалы. Надо только иметь в виду, что связка с
В остальном этот агрегат работает предсказуемо и обладает неплохим запасом тяги. Реакции на газ быстры и линейны (с учётом легкой задержки на смену передачи), а на шоссе Grandland X без труда ускоряется для обгонов. Характер у мотора в целом довольно ровный, а на высоких оборотах появляется и приятный подхват, который хочется чувствовать вновь и вновь. Педаль акселератора не отличается чуткостью и требует уверенной ноги, зато в параллельных стартах турбо-Opel на равных едет с более мощными атмосферными конкурентами.
Не хватает разве что более азартного звука двигателя, но это уже «претензия» не к звуковому сопровождению, а к изоляции моторного отсека. Да и в целом кроссовер, который по-прежнему хочется называть немецким, производит впечатление недешёвого продукта с хорошей «шумкой». Если что и напрягает пассажиров, то только перестуки сражающейся с неровностями подвески, которые появляются на действительно разбитой дороге. Мелкие ямки шасси пересчитывает спокойно и тихо.
В настройках подвески чувствуется европейская инженерная школа с акцентом на управляемость, но без той излишней жёсткости, которой напрягают автомобили Volkswagen. Opel Grandland X комфортно проходит дорожную мелочь, легко расправляется с гребёнкой умеренной высоты, а по крупным ухабам идёт упруго и без дерготни. В общем, хороший вариант для обустроенных пригородов, где мало откровенно убитых дорог.
Важно и то, что даже на плохой дороге Opel дарит хорошее чувство машины и остаётся совершенно послушным. А уж на приличной… Информативный руль правильно наливается усилием в поворотах, шасси отменно держит заданную траекторию и не напрягает кренами, а при превышении скорости в вираже машина не пугает сносом передка, нейтрально соскальзывая всеми четырьмя колёсами.
В роли кроссовера переднеприводный Grandland X не лучше и не хуже других вседорожников с приводом на одну ось. Малый ход подвески, скромный для «проходимца» клиренс и выпяченная губа переднего бампера не позволят штурмовать все косогоры подряд. А там, где геометрии хватает, итог покатушек будет зависеть от того, смогут ли передние колёса хоть как-то цепляться за поверхность. В таких ситуациях электроника Intelli Grip с правильно выбранным режимом действительно может придержать буксующее колесо или, напротив, дать колёсам побуксовать побольше, но на вязком или скользком покрытии её помощь почти не ощущается. И не исключено, что самым востребованным окажется режим ESP off, который, например, даёт возможность проскочить гиблое место ходом.
Оснащение
Названия комплектаций своих моделей Opel не меняет годами, но в случае с Grandland X выбор невелик даже в сравнении с соплатформенными моделями PSA. В России кроссовер предлагается с единственным силовым агрегатом в трёх версиях с довольно неоднозначным набором оборудования.
Цены начинаются от 2 069 000 рублей за исполнение Enjoy, которое кажется самым странным. С одной стороны, здесь простейший кондиционер, сиденья с минимумом регулировок, отсутствие 12-вольтовой розетки и зеркала, который нужно складывать вручную. С другой — светодиодные фары (правда, самые простые), легкосплавные 17-дюймовые колёса, полноценная
Вторая комплектация Innovation за 2 349 000 рублей кажется более разумной, потому что в ней сразу появляются двухзонный «климат», парктроники спереди и сзади, рейлинги на крыше, датчик дождя и даже автомат дальнего света, причём фары будут уже адаптивными. А ещё — селектор режимов движения Intelli Grip, камеры распознавания дорожных знаков и контроля слепых зон, анатомические кресла с ручными регулировками и 18-дюймовые колеса. Опций две: камера заднего вида за 18 000 рублей и двухцветная окраска за 20 000 рублей.
Самый дорогой Grandland X Cosmo стоит 2 499 000 рублей и в чём-то кажется уже избыточным: тут появляются панорамная крыша и шторки для задних пассажиров, камеры спереди и сзади, автопарковщик, система бесключевого доступа, электропривод багажника с датчиком маха ноги и беспроводная зарядка, а кресла будут иметь электроприводы, вентиляцию и кожаную обивку. А вот рейлинги топ-версии не положены — потому что не стыкуются с панорамной крышей.
Конкуренты
Вывод
Тем, кто считает Opel Grandland X слишком дорогим, стоит взглянуть на актуальные прайс-листы конкурентов. Всё ещё уверены, что дорого? Другое дело, что такие деньги в Опеле просят за сравнительно компактный и не самый практичный автомобиль, который едва ли полноценно претендует на звание семейного.
Да, это хороший европейский продукт с удачным шасси, но в России, кажется, эти качества считаются далеко не самыми важными при выборе кроссовера. По соотношению цены и количества автомобиля Grandland X проигрывает даже подорожавшим конкурентам, а сама марка за время вынужденной паузы в России успела растерять клиентскую базу. И на возвращение доверия маркетологам Opel придётся потратить ещё немало сил и времени.
Opel Grandland X или кто-то из конкурентов?
Комплектация1.6 AT (150 л.с.)
Двигатель1.6 / 150 л.с / бензин
Коробка передачАвтоматическая
ПриводПередний
КузовВнедорожник 5 дв.
Расход топлива7.3
Разгон до 100 км/ч9.5
Цена, ₽2 499 000