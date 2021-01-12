Первая сотня. Все плюсы и минусы Opel Grandland X: подробный тест

* Стоимость полисов и налог рассчитаны для водителя старше 22 лет и со стажем более 4 лет, проживающего в Москве

Конечно, прямо с порога скидку вам не дадут, но немного­численные пока владельцы Grandland X, описывая процесс покупки в соцсетях, обязательно рассказы­вают о денежных или других уступках в процессе торговли с менеджерами. Прямо как в те времена, когда рынок был в относитель­ном порядке, машин хватало на всех, а дилеры были готовы биться за клиента и собственный план продаж!

В прямом сравнении с конкурентами мы уже отмечали, что Grandland X компактнее и не имеет полного привода, а продаётся по цене старших комплектаций более популярных моделей. Но в опросе о том, какой кроссовер читатели готовы купить за 2,5 миллиона рублей, 9% выбрали именно Opel. Почти одна десятая в масштабах сегмента — это много! Поэтому мы решили подробнее разобраться во всех плюсах и минусах немецкого кроссовера на примере топ-версии Cosmo стоимостью 2 519 999 рублей (с учётом двухцветной окраски кузова).