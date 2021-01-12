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Первая сотня. Все плюсы и минусы Opel Grandland X: подробный тест

Тесты

Иван Ананьев

Ещё недавно мы считали Opel Grandland X всего лишь формальным поводом напомнить рынку о существо­вании легковых моделей марки Opel, а российский рынок дал ему шанс воспользо­ваться тотальным дефицитом почти всех конкурентов. Увы, это не очень помогло: даже при наличии живых машин дилеры Opel за неполные полгода смогли реализовать чуть больше сотни кроссоверов. Но вот ещё один факт: цены на Grandland X пока остаются на прежнем уровне, а дилеры Opel готовы делать реальные скидки. Может, всё-таки стоит присмотреться?

Opel Grandland X
2 069 000 – 2 499 000 ₽
Выбор редакции: Комплектация Innovation 1.6 AT за 2 349 000 ₽
Оценка: 4,1 из 5
Плюсы
  • Хорошо сбалансированное шасси
  • Приличная эргономика
  • Отличная динамика
Минусы
  • Скромный выбор комплектаций
  • Отсутствие полного привода
  • Тесный для кроссовера салон
Стоимость владения* в год при пробеге 17 500 км:
ОСАГО
10 800 ₽
КАСКО
93 400 ₽
ТО за год
12 500 ₽
Транспортный налог
5250 ₽
Топливо
76 490 ₽
Итого
198 440 ₽

* Стоимость полисов и налог рассчитаны для водителя старше 22 лет и со стажем более 4 лет, проживающего в Москве

Конечно, прямо с порога скидку вам не дадут, но немного­численные пока владельцы Grandland X, описывая процесс покупки в соцсетях, обязательно рассказы­вают о денежных или других уступках в процессе торговли с менеджерами. Прямо как в те времена, когда рынок был в относитель­ном порядке, машин хватало на всех, а дилеры были готовы биться за клиента и собственный план продаж!

В прямом сравнении с конкурентами мы уже отмечали, что Grandland X компактнее и не имеет полного привода, а продаётся по цене старших комплектаций более популярных моделей. Но в опросе о том, какой кроссовер читатели готовы купить за 2,5 миллиона рублей, 9% выбрали именно Opel. Почти одна десятая в масштабах сегмента — это много! Поэтому мы решили подробнее разобраться во всех плюсах и минусах немецкого кроссовера на примере топ-версии Cosmo стоимостью 2 519 999 рублей (с учётом двухцветной окраски кузова).

Интерьер

Внутри и не подумаешь, что находишься в кроссовере — абсолютно легковая посадка и органы управления, позаим­ство­ванные у других моделей Opel. От буйства стиля и стран­ностей эргономики соплатформенных моделей Peugeot и Citroen не осталось ничего. Это стопроцентный Opel с очень строгой, но качественной отделкой. Местами даже слишком аскетичный — например, салону явно не хватает допол­нительных USB-зарядок и нормаль­ных подстакан­ников. Да, есть беспроводная зарядка, но и она запрятана подальше от глаз — в бокс-подлокотник. В общем, придраться по большому счёту вроде бы не к чему, но за душу не берёт.

А ещё смущает компактность: если пересесть в Grandland X, например, из Toyota RAV4, то немецкий кроссовер покажется тесным. Хотя дело, скорее, не в габаритах салона, а в заваленных стойках и более низкой крыше. То есть внутри ощущаешь себя не как в кроссовере, а как в легковушке. Что, кстати, вполне может стать преимуще­ством для тех, кому совре­менные кроссоверы кажутся слишком большими.

Примерно такой же салон можно встретить в недоступных для нашего рынка Opel Astra или Insignia: умеренно скучный, но качественный, которому сегодня уже не хватает смелых решений и цифровизации. Можно сослаться на европейскую скромность, но соплатформенные Peugeot и Citroen выглядят принципиально иначе и кажутся куда более уютными
Второй этаж для вспомогательных шкал — решение странное, но к читаемости вопросов нет. Если только вас не смущает нелинейная оцифровка спидометра. Толку от экранчика посредине немного, но на него выводится информация о дорожных знаках — редкая в сегменте функция
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Примерно такой же салон можно встретить в недоступных для нашего рынка Opel Astra или Insignia: умеренно скучный, но качественный, которому сегодня уже не хватает смелых решений и цифровизации. Можно сослаться на европейскую скромность, но соплатформенные Peugeot и Citroen выглядят принципиально иначе и кажутся куда более уютными

Практичность

Производитель декларирует немалые 514 литров под шторкой багажного отсека, но в реаль­ности отсек не впечатляет вмести­мостью. Зато организован багажник превос­ходно, задний диван склады­вается по частям (кнопками из багажника) и имеет лючок для длинно­меров — штуку, о которой почему-то забыли кон­структоры Toyota RAV4. Наконец, пятая дверь оснащена электро­приводом с датчиком движения.

По части зимних опций у машины всё хорошо: в базовой комп­лектации есть подогревы ветрового стекла, руля и даже задних сидений. Ещё одна удобная штука — форсунки омывателя стекла на щётках, а не на капоте (или под ним). Но траектория «дворников» не позволяет мгновенно очистить всё стекло, а двери не защищают пороги от загряз­нения — зимой это существенный минус.

По сравнению с конкурентами места на втором ряду мало, зато тоннель пола едва заметен, а ступни умещаются под передними креслами. И пусть вас не смущает покатая крыша — места над головой достаточно. Подогрев дивана есть даже в начальной комплектации, а ещё у задних пассажиров своя — удобная — USB-зарядка. Но шторки будут только в топ-версии
Пользоваться багажным отсеком приятно — ровные стенки, аккуратная обивка, держатели для поднятого фальшпола и рычажки складывания спинки дивана. Одно неудобство: при перевозке негабарита твёрдую шторку отсека придётся оставлять в гараже или в квартире. Зато она не болтается тряпочкой и хорошо изолирует багажный отсек от салона. Фальшпол можно опустить сантиметров на 10 ниже, если вместительное подполье не нужно и не смущает получающаяся ступенька. В топ-версии есть электропривод багажной двери
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По сравнению с конкурентами места на втором ряду мало, зато тоннель пола едва заметен, а ступни умещаются под передними креслами. И пусть вас не смущает покатая крыша — места над головой достаточно. Подогрев дивана есть даже в начальной комплектации, а ещё у задних пассажиров своя — удобная — USB-зарядка. Но шторки будут только в топ-версии

Техника и надёжность

Технически Grandland X — это вариация на тему Peugeot 3008 и Citroen C5 Aircross на той же легковой платформе EMP2, со стойками МакФерсон спереди и полу­зависимой балкой сзади. Полного привода нет, а вместо него пред­лагается электронная система выбора режимов движения на различных типах покрытия.

В Европе Grandland X оснащается бензиновыми турбо­моторами объёмом 1.2 л (130 л.с.) и 1.6 л (180 л.с.), а также 1.5-литровым дизелем мощностью 130 сил. Коробки передач — 6-ступен­чатая «механика» или 8-диа­пазонный «автомат». Ещё есть две гибридные версии: передне­приводная с тем же мотором 1.6 и 110-сильным электро­двигателем и полно­приводная Hybrid X, у которой мотор 1.6 развивает уже 200 сил, а электро­двигателей два — на передней и задней осях (с его помощью и реализован полный привод). Суммарная отдача силовых установок этих моди­фикаций — 224 и 300 сил соответ­ственно.

Но в России всё иначе: у нас Grandland X продаётся только с хорошо знакомым по другим моделям концерна PSA тандемом 150-сильной версии турбомотора 1.6 и 6-ступен­чатого «автомата» Aisin. И да, это потомок мотора EP6 семейства Prince совместной с BMW разработки, который также ставился на BMW и Mini и поначалу прославился целым рядом техниче­ских проблем. Впрочем, за минувшие годы моторы неодно­кратно модерни­зировали, и сейчас о былых проблемах почти не слышно.

На самом деле в двигатели EP6 заложен хороший кон­структив, что неоднократно отмечало жюри премии Engine of the Year. У них алюмини­евые блок и головка, непосред­ственный впрыск, системы изменения фаз газорас­пределения и высоты подъёма клапанов, умные масляные насосы, управляемые электроникой помпа и термостат и очень компактная кон­струкция. Которая поначалу оказалась сырой: моторы нещадно расходо­вали масло, гремели цепью ГРМ, теряли тягу из-за смещения фаз — и всё это на пробегах до 50 тыс. километров. Были проблемы с вакуум­никами тормозов, вылетали седла клапанов и техно­логические заглушки блока, клинил водяной насос. Даже если ничего не ломалось, оставались проблемы со смазкой, плохо работала система коррекции фаз, портились масло­съёмные колпачки и поршневые кольца — уже при пробегах около 70 тысяч. А к 150 тысячам забивалась система вентиляции картерных газов.

В начале десятых двигатель получил доработанный блок и новую головку, поршневые кольца и масло­съёмные колпачки, несколько раз модерни­зированный механизм ГРМ, обновлённые системы подъёма клапанов и вентиляции картера. Это избавило двигатель от большин­ства проблем, но ресурс механизма ГРМ оставался сравни­тельно небольшим. Не удалось тогда и полностью побороть склонность к образованию нагара на клапанах.

Однако нынешние моторы PSA с индексом EP6F, которые выпускаются с 2014 года, преодолели и эти проблемы — очередная модерни­зация ГРМ и поршневой группы увеличила ресурс основных узлов до 200 тысяч кило­метров. Чуть раньше потребует ревизии топливная система, хотя проблема раннего засорения форсунок при частой работе на холостых тоже в целом решена. А первые признаки этой болячки — неровная работа холодного двигателя или провалы тяги. 

В целом, сейчас агрегат можно назвать доработанным и надёжным, но брать машину с очень большим пробегом мы бы не рискнули. А главное правило беспроблемной эксплуатации осталось прежним — смена масла через семь-восемь тысяч километров пробега вместо реко­мендованных в России 10 тысяч.

Шестиступенчатый «автомат» с индексом EAT6 — это гидро­механи­ческая коробка Aisin TF-80SC, серьёзных проблем с которой не было. В большин­стве случаев она без труда проезжает 150 тысяч кило­метров, правда, сервис­мены реко­мендуют менять масло не реже чем раз в 60 тысяч километров. При аккуратной эксплу­атации «автомат» проедет и 200 тысяч, к которым оконча­тельно износятся фрикци­онные накладки гидротранс­форматора. Если не менять масло, это произойдёт намного раньше. Коробка начнёт работать с явными толчками, но даже при большом износе останется ремонтопригодной.

Езда

Если надёжность турбомотора EP6 может вызывать некоторый скептицизм, то по своим возмож­ностям он действи­тельно заслуживает похвалы. Надо только иметь в виду, что связка с 6-ступен­чатым «автоматом» работает своеобразно — в точности, как на француз­ских машинах. Например, если в обычных режимах коробка старается как можно быстрее добраться до высшей передачи и по двору со скоростью 30 км/ч будет ехать на четвёртой, то при краткой попытке ускориться сразу скинет пару передач и надолго зависнет на пониженной — в ожидании продолжения.

В остальном этот агрегат работает предсказуемо и обладает неплохим запасом тяги. Реакции на газ быстры и линейны (с учётом легкой задержки на смену передачи), а на шоссе Grandland X без труда ускоряется для обгонов. Характер у мотора в целом довольно ровный, а на высоких оборотах появляется и приятный подхват, который хочется чувство­вать вновь и вновь. Педаль акселера­тора не отличается чуткостью и требует уверенной ноги, зато в парал­лель­ных стартах турбо-Opel на равных едет с более мощными атмосферными конкурентами.

Не хватает разве что более азартного звука двигателя, но это уже «претензия» не к звуковому сопровож­дению, а к изоляции моторного отсека. Да и в целом кроссовер, который по-прежнему хочется называть немецким, производит впечат­ление недешёвого продукта с хорошей «шумкой». Если что и напрягает пассажиров, то только перестуки сража­ющейся с неров­ностями подвески, которые появляются на действи­тельно разбитой дороге. Мелкие ямки шасси пере­считы­вает спокойно и тихо.

В настройках подвески чувствуется европейская инженерная школа с акцентом на управля­емость, но без той излишней жёсткости, которой напрягают авто­мобили Volkswagen. Opel Grandland X комфортно проходит дорожную мелочь, легко расправ­ляется с гребёнкой умеренной высоты, а по крупным ухабам идёт упруго и без дерготни. В общем, хороший вариант для обустроенных пригородов, где мало откровенно убитых дорог.

Важно и то, что даже на плохой дороге Opel дарит хорошее чувство машины и остаётся совершенно послушным. А уж на приличной… Информативный руль правильно наливается усилием в поворотах, шасси отменно держит заданную траекторию и не напрягает кренами, а при превышении скорости в вираже машина не пугает сносом передка, нейтрально соскаль­зывая всеми четырьмя колёсами.

В роли кроссовера переднеприводный Grandland X не лучше и не хуже других вседорож­ников с приводом на одну ось. Малый ход подвески, скромный для «проходимца» клиренс и выпяченная губа переднего бампера не позволят штурмовать все косогоры подряд. А там, где геометрии хватает, итог покатушек будет зависеть от того, смогут ли передние колёса хоть как-то цепляться за поверх­ность. В таких ситуациях электроника Intelli Grip с правильно выбранным режимом действи­тельно может придержать буксующее колесо или, напротив, дать колёсам побуксовать побольше, но на вязком или скользком покрытии её помощь почти не ощущается. И не исключено, что самым востребо­ванным окажется режим ESP off, который, например, даёт возмож­ность проскочить гиблое место ходом.

Оснащение

Названия комплектаций своих моделей Opel не меняет годами, но в случае с Grandland X выбор невелик даже в сравнении с соплат­форменными моделями PSA. В России кроссовер предлагается с един­ственным силовым агрегатом в трёх версиях с довольно неодно­значным набором оборудования.

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Цены начинаются от 2 069 000 рублей за исполнение Enjoy, которое кажется самым странным. С одной стороны, здесь простейший кондиционер, сиденья с минимумом регулировок, отсутствие 12-вольтовой розетки и зеркала, который нужно складывать вручную. С другой — свето­диодные фары (правда, самые простые), легкосплавные 17-дюймовые колёса, полноценная 8-дюймо­вая медиа­система с поддержкой мобильных интерфейсов, набор подушек безопас­ности и полный комплект зимних опций, включая обогрев руля, ветрового стекла и даже задних сидений. Помимо окраски доплатить можно только за задний парктроник.

Вторая комплектация Innovation за 2 349 000 рублей кажется более разумной, потому что в ней сразу появляются двухзонный «климат», парктроники спереди и сзади, рейлинги на крыше, датчик дождя и даже автомат дальнего света, причём фары будут уже адаптивными. А ещё — селектор режимов движения Intelli Grip, камеры распознавания дорожных знаков и контроля слепых зон, анатомиче­ские кресла с ручными регулировками и 18-дюймовые колеса. Опций две: камера заднего вида за 18 000 рублей и двухцветная окраска за 20 000 рублей.

Самый дорогой Grandland X Cosmo стоит 2 499 000 рублей и в чём-то кажется уже избыточным: тут появляются панорамная крыша и шторки для задних пассажиров, камеры спереди и сзади, авто­парковщик, система бесключе­вого доступа, электро­привод багажника с датчиком маха ноги и беспроводная зарядка, а кресла будут иметь электро­приводы, вентиляцию и кожаную обивку. А вот рейлинги топ-версии не положены — потому что не стыкуются с панорамной крышей.

Конкуренты

<h3><a href="https://mag.auto.ru/article/citroenc5aircrossalldetails/" target="_blank">Citroen C5 Aircross</a></h3> Автомобиль на той же самой платформе и тоже без полного привода, но с абсолютно оригинальной внешностью и очень интересной компоновкой салона. Цены на машину с тем же турбомотором 1.6 лежат в диапазоне от 2,2 до 2,45 миллиона, но Citroen предлагает ещё и двухлитровый дизель (177 л.с.), с которым цена машины доходит до <nobr>2 690 000</nobr> рублей
<h3><a href="https://mag.auto.ru/article/peugeot3008alldetails/" target="_blank">Peugeot 3008</a></h3> Ещё один продукт на том же шасси — тоже с необычными внешностью и интерьером. Набор агрегатов как у Ситроена, но цены ниже: от <nobr>2 009 000</nobr> до <nobr>2 469 000</nobr> рублей. При этом топовой для Peugeot 3008 является условно внедорожная версия Crossway, но о полном приводе речь по-прежнему не идёт
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Citroen C5 Aircross

Автомобиль на той же самой платформе и тоже без полного привода, но с абсолютно оригинальной внешностью и очень интересной компоновкой салона. Цены на машину с тем же турбомотором 1.6 лежат в диапазоне от 2,2 до 2,45 миллиона, но Citroen предлагает ещё и двухлитровый дизель (177 л.с.), с которым цена машины доходит до 2 690 000 рублей

Вывод

Тем, кто считает Opel Grandland X слишком дорогим, стоит взглянуть на актуальные прайс-листы конкурентов. Всё ещё уверены, что дорого? Другое дело, что такие деньги в Опеле просят за сравнительно компактный и не самый практичный автомобиль, который едва ли полноценно претендует на звание семейного. 

Да, это хороший европейский продукт с удачным шасси, но в России, кажется, эти качества считаются далеко не самыми важными при выборе кроссовера. По соотноше­нию цены и количе­ства автомобиля Grandland X проигрывает даже подорожав­шим конкурентам, а сама марка за время вынужденной паузы в России успела растерять клиентскую базу. И на возвраще­ние доверия маркето­логам Opel придётся потратить ещё немало сил и времени.

Opel Grandland X или кто-то из конкурентов?

Характеристики Opel Grandland X I

  • Комплектация

    1.6 AT (150 л.с.)

  • Двигатель

    1.6 / 150 л.с / бензин

  • Коробка передач

    Автоматическая

  • Привод

    Передний

  • Кузов

    Внедорожник 5 дв.

  • Расход топлива

    7.3

  • Разгон до 100 км/ч

    9.5

  • Цена, ₽

    2 499 000
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Opel Grandland X на Авто.ру

Фото: Вячеслав Крылов
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