Семиместный Grand Duster: первые шпионские фото

О возможном появлении Дастера с тремя рядами сидений сообщалось ещё до дебюта внедорожника второго поколения, состояв­шегося осенью 2017 года. Теперь проект получил подтверждение. Румынские журналисты добавляют, что Grand Duster частично заменит ушедший компактвэн Lodgy. Последний исчез из-за снижения интереса к одно­объёмникам, но Dacia не хочет терять клиентов, которым нужен семиместный автомобиль.

Можно заметить, что оформление задней части кузова отличается от обычного Дастера. Под камуфляжем видны вертикальные фонари, тогда как у исходника они квадратные. Сложно судить, но, похоже, что по аналогии с Логаном и Логаном MCV первой генерации трёхрядный Duster получит растянутую колёсную базу и оригинальные задние двери.

Присутствие обычных Дастеров в камуфляже может объясняться тем, что выпущенную 3,5 года назад модель готовят к плановому рестайлингу. Скорее всего, семиместное исполнение появится уже в обновлённой стилистике Дастера.