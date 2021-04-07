Автомобили Skoda в России стали доступны по подписке

Семиместный Grand Duster: первые шпионские фото

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Кирилл Малышев

Румынский сайт AutoExpert опубликовал серию шпионских снимков, на которых запечатлены несколько обычных Дастеров в камуфляже и вместе с ними — пара удлинённых машин, близких по габаритам к бюджетному кроссоверу. Издание утверждает, что это семиместная версия Grand Duster. Её могут представить в конце этого или начале 2022 года.

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  • О возможном появлении Дастера с тремя рядами сидений сообщалось ещё до дебюта внедорожника второго поколения, состояв­шегося осенью 2017 года. Теперь проект получил подтверждение. Румынские журналисты добавляют, что Grand Duster частично заменит ушедший компактвэн Lodgy. Последний исчез из-за снижения интереса к одно­объёмникам, но Dacia не хочет терять клиентов, которым нужен семиместный автомобиль.

  • Можно заметить, что оформление задней части кузова отличается от обычного Дастера. Под камуфляжем видны вертикальные фонари, тогда как у исходника они квадратные. Сложно судить, но, похоже, что по аналогии с Логаном и Логаном MCV первой генерации трёхрядный Duster получит растянутую колёсную базу и оригинальные задние двери.

  • Присутствие обычных Дастеров в камуфляже может объясняться тем, что выпущенную 3,5 года назад модель готовят к плановому рестайлингу. Скорее всего, семиместное исполнение появится уже в обновлённой стилистике Дастера.

  • В России в феврале стартовали продажи Renault Duster второго поколения. Для модели доступны моторы 1.6 (114 или 117 л.с.), 2.0 (143 л.с.), 1.3 турбо (150 л.с.) и дизель 1.5 (109 л.с.). Коробки передач – «механика» на 5 или 6 ступеней, вариатор. Цены стартуют с 945 000 рублей.

Нужен ли нам 7-местный Duster?

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