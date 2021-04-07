Семиместный Grand Duster: первые шпионские фото
Кирилл Малышев
Румынский сайт AutoExpert опубликовал серию шпионских снимков, на которых запечатлены несколько обычных Дастеров в камуфляже и вместе с ними — пара удлинённых машин, близких по габаритам к бюджетному кроссоверу. Издание утверждает, что это семиместная версия Grand Duster. Её могут представить в конце этого или начале 2022 года.
О возможном появлении Дастера с тремя рядами сидений сообщалось ещё до дебюта внедорожника второго поколения, состоявшегося осенью 2017 года. Теперь проект получил подтверждение. Румынские журналисты добавляют, что Grand Duster частично заменит ушедший компактвэн Lodgy. Последний исчез из-за снижения интереса к однообъёмникам, но Dacia не хочет терять клиентов, которым нужен семиместный автомобиль.
Можно заметить, что оформление задней части кузова отличается от обычного Дастера. Под камуфляжем видны вертикальные фонари, тогда как у исходника они квадратные. Сложно судить, но, похоже, что по аналогии с Логаном и Логаном MCV первой генерации трёхрядный Duster получит растянутую колёсную базу и оригинальные задние двери.
Присутствие обычных Дастеров в камуфляже может объясняться тем, что выпущенную 3,5 года назад модель готовят к плановому рестайлингу. Скорее всего, семиместное исполнение появится уже в обновлённой стилистике Дастера.
В России в феврале стартовали продажи Renault Duster второго поколения. Для модели доступны моторы 1.6 (114 или 117 л.с.), 2.0 (143 л.с.), 1.3 турбо (150 л.с.) и дизель 1.5 (109 л.с.). Коробки передач – «механика» на 5 или 6 ступеней, вариатор. Цены стартуют с 945 000 рублей.