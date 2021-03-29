Знаем, знаем! Все плюсы и минусы Jeep Grand Cherokee: подробный тест
Иван Ананьев
«Джип большой широкий» — это что-то из прошлой жизни, где брутальный внедорожник был не только крутым проходимцем, но и символом успеха, иногда построенного на грубой силе. Блатная романтика давно не в чести, но в остальном с тех пор мало что изменилось. Дороги стали лучше далеко не везде, а машины по-прежнему покупают в том числе и ради того, чтобы с их помощью выглядеть более солидно. При этом требуя от них легковых удобств, хорошей управляемости и современной электроники. И как в этой системе координат выглядит нынешний Grand Cherokee, которому уже почти приготовили смену?
- Классическая внешность
- Развитая медиасистема
- Отличная проходимость
- Удобство посадки
- Простор на задних сиденьях
- Объем и удобство багажника
Если оставить в стороне стереотипы, то нынешний «Гранд» четвёртого поколения, по сути, ничего не связывает с образом лихих машин девяностых. Но это по-прежнему крепко сбитый автомобиль, который в России можно назвать самым узнаваемым в линейке. Не классический Jeep Wrangler, а именно Grand Cherokee! Хотя самому бренду у нас явно не хватает статуса культового, как в Штатах, — выбирая большой кроссовер или внедорожник, о Jeep в России вспоминают далеко не в первую очередь.
Плюс неясный статус в иерархии брендов: Jeep — это уже премиум или ещё нет? С одной стороны, Grand Cherokee в хорошей комплектации можно купить чуть дешевле Toyota Land Cruiser Prado. С другой, Grand Cherokee может быть невероятно мощным и довольно дорогим, что явно не вяжется с образом массовой марки. Истина, как водится, где-то посредине, а мы рассмотрим под микроскопом не самую дорогую версию Grand Cherokee
Интерьер
Салон «Гранда» немолод и явно проигрывает в визуальном сравнении с более юными цифровыми интерьерами. Возраст чувствуется и в обводах панели, и в подборе материалов, и в конфигурации посадки. А ещё
Наконец, здесь толстые стойки кузова, за которыми способен спрятаться целый КамАЗ. Но эргономику в целом можно признать нормальной, а с учётом того, что речь о внедорожнике с очень высокой посадкой, с большинством нюансов легко смириться даже в
Практичность
Американцы декларируют багажник объёмом 782 литра, но подсчёт какой-то хитрый — в реальности места под шторкой не больше, чем в Hyundai Solaris. Но если это не самый большой отсек среди одноклассников, то точно один из самых удобных: части дивана элегантно складываются одним движением, образуя совершенно ровную погрузочную площадку.
При этом для пассажиров диван не слишком удобен. Габаритным седокам здесь тесно, а диапазоны регулировки угла наклона спинки слишком малы. При таких внешних размерах «гранд» мог бы быть немного гостеприимнее. Наконец, пассажиры каждый раз рискуют испачкать штаны, перелезая через высокий порог, не прикрытый кромками дверей.
Техника и надёжность
Grand Cherokee четвёртого поколения вышел на рынок в 2010 году, но технически он ещё старше: модель построена на шасси Mercedes-Benz ML W164 образца 2005 года. Уникальная особенность — наличие сразу трёх вариантов полного привода: Quadra-Trac II с электронноуправляемой межосевой муфтой и понижающей передачей, Quadra-Drive II с электронной блокировкой заднего межколёсного дифференциала и Quadra-Trac без блокировок и понижайки для мощных асфальтовых версий. «Железу» помогает электроника системы Selec-Terrain с набором алгоритмов для разных покрытий.
Моторы V6 объёмом 3 и 3,6 литра — очень похожие агрегаты серии Pentastar с изменяемыми фазами впуска и выпуска, которые давно доведены до ума и хорошо изучены сервисменами. Они могут проехать до 300 тыс. километров, но требуют внимания к системам смазки и охлаждения, а плохое масло быстро приговорит распредвалы. Впрочем, запчасти доступны и недороги. Моторы V8 HEMI объёмом 5,7 и 6,4 литра имеют большой запас прочности и способны выкатать по 500 тыс. километров. Правда, масло в них придётся менять каждые
А вот некогда популярных трёхлитровых дизелей совместной разработки VM Motori и Fiat Powertrain на нашем рынке давно нет. И хорошо — эти моторы имели целый ворох болезней, вплоть до проворота вкладышей и даже лопающихся коленвалов.
Ресурс 8-ступенчатого «автомата» ZF, который ставят с 2014 года, оценивают в 300 тыс. километров, но при частых вылазках на бездорожье фрикционы могут износиться уже к первой сотне. Былые проблемы с подёргиваниями при переключениях вниз решены перепрошивкой, а вот от подтёков масла через уплотнители до конца избавиться не удалось. Узлы полноприводных трансмиссий способны ходить по 200 тысяч, но раздатка системы Quadra-Trac II требует регулярного контроля и смены масла, а слабым местом трансмиссии Quadra-Drive II является дорогой моторчик заднего дифференциала повышенного трения.
Немало нареканий было и к работе пневмоподвески, которая плохо переносит дорожную грязь и имеет слабозащищённую электрику — часто барахлит насос, и машина не держит уровень подвески, особенно в морозы. С 2016 года Jeep ставит более защищённые баллоны, но… доверия системе всё равно немного. «Железное» шасси надёжнее и требует лишь контроля состояния сайлентблоков.
Езда
Grand Cherokee с трёхлитровым мотором выезжает из десяти секунд при разгоне до «сотни», и для обычной жизни этого совершенно хватает. Поначалу кажется, что двигателя «мало», но дело в настройках педали газа — продавливать её надо от души. К тому же
С двигателем 3.6 мощностью 286 л.с. происходит примерно всё то же самое, только немного быстрее. Характер у агрегата похожий, но реакции поживее. И на высокой скорости он чуть более отзывчивый. Ещё круче будет «восьмёрка», но 347-сильный мотор не настолько злее V6 3.6, насколько неудобнее: большой расход даже с системой отключения половины цилиндров и тяжёлый передок, из-за которого «Гранд» кажется более тяжеловесным в реакциях. Ну а про экстремальные версии SRT (468 л.с.) и Trackhawk (710 л.с.) вообще сказать нечего — это вещи в себе, к которым не стоит подходить с разумными мерками.
Понятно, что тяжёлый Grand Cherokee далеко не спорткар, но начальные версии ведут себя на дороге уверенно. И пусть руль кажется искусственно тяжёлым, но усилие на нём меняется адекватно. Если сильно переборщить со скоростью в виражах, то тяжёлый (2,2 тонны!) автомобиль поплывёт передком наружу поворота. Но на скоростной прямой он последователен и спокоен, что редкость для настоящих внедорожников. И при этом довольно комфортен — если на щербатом асфальте ещё можно предъявить претензии к недостаточно тщательной фильтрации неровностей, то на грунтовке они снимаются за высокую энергоёмкость подвески и почти полную индифферентность к ухабам любой глубины.
С дорожным просветом в 218 миллиметров Grand Cherokee уверенно чувствует себя не только на грунтовке, но и на диком поле, благо ходы и артикуляция подвесок позволяют ему забираться очень далеко. Самым уязвимым элементом кажется вычурный передний бампер версии
Опциональная пневмоподвеска Quadra-Lift способна увеличить клиренс до 280 мм, но если не требуется выезжать на хардкорное бездорожье, то без неё можно обойтись — возможностей стандартной хватает почти везде.
У Джипа с базовой трансмиссией Quadra-Trac II принудительных блокировок нет, но межосевая муфта не жалеет тяги для передней оси, а систем контроля тяги Selec-Terrain умело прихватывает буксующие колёса тормозами. Благодаря этому «Гранд» отлично ползает по кривому рельефу, но если нужен режим всемогущества, то лучше воспользоваться понижайкой с передаточным числом 2,72, одновременно с включением которой блокируется межосевая муфта и отключается противобуксовочная система. С таким арсеналом Джип едет очень уверенно. А если всё-таки нужна задняя блокировка, то присмотритесь к версии Trailhawk — с задним самоблоком, пневмоподвеской, мотором 3.6 и привлекательной стоимостью. Но даже базовый Jeep не боится диагонального вывешивания и без труда идёт по глубокому снегу и жидкой грязи, не требуя заигрываний с режимами электроники.
Если чего ему и не хватает, так это улучшенной шумоизоляции. Особенно сильно напрягают колёсные арки, которые явно транслируют в салон даже всплески воды в лужах. А от шума на скорости не спасают и трёхслойные боковые стёкла — аэродинамика у Grand Cherokee довольно «шумная».
Оснащение
Разобраться в прайс-листе несложно: здесь девять фиксированных комплектаций и пять двигателей, но агрегаты почти однозначно соответствуют комплектациям по старшинству, и только в ходовых нижних версиях возможна минимальная вариативность. Так, первые четыре комплектации имеют начальный бензиновый V6 3.0 (238 л.с.) и трансмиссию Quadra-Trac II с понижайкой, но без блокировки заднего дифференциала.
Итак, базовая версия Laredo стоит 3 664 000 рублей и имеет тканевый салон, биксеноновые фары, двухзонный «климат», электроприводы передних кресел,
Впрочем, комплектацию Overland уже можно взять с мотором 3.6 (286 л.с.) за 4 890 000 рублей. С этим же мотором есть исполнение Trailhawk (4 620 000 рублей), с немного другой отделкой (алькантара вместо перфорированной кожи) и трансмиссией Quadra-Drive II, которая подразумевает управляемые межколёсные дифференциалы в центре и на задней оси. А дальше внедорожник внезапно возвращается к уже знакомой комплектации
На этом список «нормальных» модификаций заканчивается — дальше в прайс-листе только совершенно экстремальные версии SRT и Trackhawk. Первая — с мотором V8 6.4 мощностью 468 сил, вторая — с наддувным V8 6.2 и отдачей аж 710 сил. Оба они оснащаются простой трансмиссией Quadra-Trac без понижайки, не имеют рейлингов, но в остальном укомплектованы лучше остальных версий: есть адаптивные фары, радарный круиз-контроль, дорогая «музыка», панорамная крыша, регулируемые амортизаторы. Но цена… Если 6 530 000 рублей за SRT ещё можно понять, то Trackhawk стоит безумные 10 550 000 рублей!
Конкуренты
Вывод
Стереотипы о Grand Cherokee давно пора отправить на свалку — перед нами серьёзный внедорожник с довольно современным железом и неплохим шасси, который вполне годится для городского использования. Он классно выглядит, недурно оснащён и имеет достаточно модной электроники, хотя в удобстве по некоторым параметрам и уступает более современным моделям. Если последнее обстоятельство и почтенный по современным меркам возраст вас не слишком беспокоят, то Grand Cherokee не просто можно — а нужно брать, потому что здесь и сейчас он всё ещё стоит дешевле, чем выглядит.
Это касается и простых (которые на деле не такие уж и простые) версий с трёхлитровым мотором, и заряженного на серьёзное бездорожье исполнения Trailhawk. Да и 10 миллионов за сугубо асфальтовый Trackhawk не кажутся безумием — в конце концов это сравнительно доступная возможность утереть нос баварским «эмкам» и старшим версиям Porsche Cayenne. Ну или просто обладать самым мощным серийным внедорожником среди представленных на рынке. Что тоже дорогого стоит.
Jeep Grand Cherokee или конкуренты?
Комплектация3.0 AT (238 л.с.) 4WD
Двигатель3.0 / 238 л.с / бензин
Коробка передачАвтоматическая
ПриводПолный
КузовВнедорожник 5 дв.
Расход топлива10.2
Разгон до 100 км/ч9.8