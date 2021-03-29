Знаем, знаем! Все плюсы и минусы Jeep Grand Cherokee: подробный тест

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Если оставить в стороне стереотипы, то нынешний «Гранд» четвёртого поколения, по сути, ничего не связы­вает с образом лихих машин девяно­стых. Но это по-прежнему крепко сбитый авто­мобиль, который в России можно назвать самым узнава­емым в линейке. Не классиче­ский Jeep Wrangler, а именно Grand Cherokee! Хотя самому бренду у нас явно не хватает статуса культо­вого, как в Штатах, — выбирая большой кроссовер или внедорожник, о Jeep в России вспоминают далеко не в первую очередь.