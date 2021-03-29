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Знаем, знаем! Все плюсы и минусы Jeep Grand Cherokee: подробный тест

Тесты

Иван Ананьев

«Джип большой широкий» — это что-то из прошлой жизни, где бруталь­ный внедорожник был не только крутым проходимцем, но и символом успеха, иногда построенного на грубой силе. Блатная романтика давно не в чести, но в остальном с тех пор мало что изменилось. Дороги стали лучше далеко не везде, а машины по-прежнему покупают в том числе и ради того, чтобы с их помощью выглядеть более солидно. При этом требуя от них легковых удобств, хорошей управля­емости и современной электроники. И как в этой системе координат выглядит нынешний Grand Cherokee, которому уже почти приготовили смену?

Jeep Grand Cherokee
3 664 000 – 10 550 000 ₽
Выбор редакции: Комплектация Limited 3.0 AT за 4 115 000 ₽
Оценка: 4,1 из 5
Плюсы
  • Классическая внешность
  • Развитая медиасистема
  • Отличная проходимость
Минусы
  • Удобство посадки
  • Простор на задних сиденьях
  • Объем и удобство багажника
Стоимость владения* в год при пробеге 17 500 км:
ОСАГО
15 500 ₽
КАСКО
128 300 ₽
ТО за год
17 400 ₽
Транспортный налог
19 635 ₽
Топливо
113 650 ₽
Итого
294 485 ₽

* Стоимость полисов и налог рассчитаны для водителя старше 22 лет и со стажем более 4 лет, проживающего в Москве

Если оставить в стороне стереотипы, то нынешний «Гранд» четвёртого поколения, по сути, ничего не связы­вает с образом лихих машин девяно­стых. Но это по-прежнему крепко сбитый авто­мобиль, который в России можно назвать самым узнава­емым в линейке. Не классиче­ский Jeep Wrangler, а именно Grand Cherokee! Хотя самому бренду у нас явно не хватает статуса культо­вого, как в Штатах, — выбирая большой кроссовер или внедорожник, о Jeep в России вспоминают далеко не в первую очередь.

Плюс неясный статус в иерархии брендов: Jeep — это уже премиум или ещё нет? С одной стороны, Grand Cherokee в хорошей комп­лектации можно купить чуть дешевле Toyota Land Cruiser Prado. С другой, Grand Cherokee может быть невероятно мощным и довольно дорогим, что явно не вяжется с образом массовой марки. Истина, как водится, где-то посредине, а мы рассмотрим под микро­скопом не самую дорогую версию Grand Cherokee S-Limited с начальным трёх­литровым бензиновым «атмо­сферником» мощностью 238 лошадиных сил и умеренным пакетом опций — её стоимость не превышает 4,5 миллиона рублей.

Интерьер

Салон «Гранда» немолод и явно проигрывает в визуаль­ном сравнении с более юными цифро­выми интерь­ерами. Возраст чувству­ется и в обводах панели, и в подборе материалов, и в кон­фигурации посадки. А ещё из-за высокой линии остекления водителю некуда положить левый локоть. Немало трудно­стей поначалу вызывает и достав­шийся в наслед­ство от Мерседеса един­ственный подрулевой пере­ключатель.

Наконец, здесь толстые стойки кузова, за которыми способен спрятаться целый КамАЗ. Но эргоно­мику в целом можно признать нормальной, а с учётом того, что речь о внедорожнике с очень высокой посадкой, с большин­ством нюансов легко смириться даже в 2021-м. Пересесть в высокий Jeep из легковушки можно без длительной адаптации.

Если стилистика этого интерьера и кажется устаревшей, то об эргономике такого не скажешь. Хотя некоторые особенности всё-таки есть — например, очень высокая вертикальная посадка и небольшой диапазон регулировки руля по вылету. Но в остальном адаптации не потребуется
Или потребуется? Во-первых, тут «ножная» педаль стояночного тормоза. Во-вторых, унаследованный от Мерседеса подрулевой рычаг: на нём управление фарами, противотуманками, поворотниками, передним и задним «дворниками» вместе с омывателями… Поначалу сложно, но и к этому можно привыкнуть
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Если стилистика этого интерьера и кажется устаревшей, то об эргономике такого не скажешь. Хотя некоторые особенности всё-таки есть — например, очень высокая вертикальная посадка и небольшой диапазон регулировки руля по вылету. Но в остальном адаптации не потребуется

Практичность

Американцы декларируют багажник объёмом 782 литра, но подсчёт какой-то хитрый — в реаль­ности места под шторкой не больше, чем в Hyundai Solaris. Но если это не самый большой отсек среди одно­классников, то точно один из самых удобных: части дивана элегантно склады­ваются одним движе­нием, образуя совер­шенно ровную погрузочную площадку.

При этом для пассажиров диван не слишком удобен. Габаритным седокам здесь тесно, а диапазоны регулировки угла наклона спинки слишком малы. При таких внешних размерах «гранд» мог бы быть немного госте­приимнее. Наконец, пассажиры каждый раз рискуют испачкать штаны, перелезая через высокий порог, не прикрытый кромками дверей. 

На втором ряду особо не разгуляешься: высоко запрыгнув, пассажиры оказываются в простеньком отсеке с жёстким диваном и вертикальными спинками. Люди среднего роста проблем не испытают, а мужчинам крепкой комплекции придётся подбирать угол наклона спинки и просовывать ноги под передние кресла
Заглушки вместо кнопок подогрева — особенность комплектации. Он появляется лишь с версии Overland либо за доплату может входить в Limited, но почему-то не в более дорогой S-Limited! Барашек регулировки потоков выглядит архаично, но другого не предлагается — отдельного «климата» не будет ни в какой комплектации
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На втором ряду особо не разгуляешься: высоко запрыгнув, пассажиры оказываются в простеньком отсеке с жёстким диваном и вертикальными спинками. Люди среднего роста проблем не испытают, а мужчинам крепкой комплекции придётся подбирать угол наклона спинки и просовывать ноги под передние кресла

Техника и надёжность

Grand Cherokee четвёртого поколения вышел на рынок в 2010 году, но технически он ещё старше: модель построена на шасси Mercedes-Benz ML W164 образца 2005 года. Уникальная особен­ность — наличие сразу трёх вариантов полного привода: Quadra-Trac II с электронно­управляемой межосевой муфтой и понижающей передачей, Quadra-Drive II с электронной блокировкой заднего меж­колёсного дифферен­циала и Quadra-Trac без блокировок и понижайки для мощных асфальтовых версий. «Железу» помогает электроника системы Selec-Terrain с набором алгоритмов для разных покрытий.

Моторы V6 объёмом 3 и 3,6 литра — очень похожие агрегаты серии Pentastar с изменя­емыми фазами впуска и выпуска, которые давно доведены до ума и хорошо изучены сервис­менами. Они могут проехать до 300 тыс. километров, но требуют внимания к системам смазки и охлаждения, а плохое масло быстро приговорит распредвалы. Впрочем, запчасти доступны и недороги. Моторы V8 HEMI объёмом 5,7 и 6,4 литра имеют большой запас прочности и способны выкатать по 500 тыс. километров. Правда, масло в них придётся менять каждые 10 тыс. км, иначе начнутся проблемы с узлами ГРМ и распред­валами. 

А вот некогда популярных трёхлитровых дизелей совместной разработки VM Motori и Fiat Powertrain на нашем рынке давно нет. И хорошо — эти моторы имели целый ворох болезней, вплоть до проворота вкладышей и даже лопающихся коленвалов.

Ресурс 8-ступенчатого «автомата» ZF, который ставят с 2014 года, оценивают в 300 тыс. кило­метров, но при частых вылазках на бездорожье фрикционы могут износиться уже к первой сотне. Былые проблемы с подёргива­ниями при пере­ключе­ниях вниз решены пере­прошивкой, а вот от подтёков масла через уплотни­тели до конца избавиться не удалось. Узлы полно­приводных трансмиссий способны ходить по 200 тысяч, но раздатка системы Quadra-Trac II требует регулярного контроля и смены масла, а слабым местом трансмиссии Quadra-Drive II является дорогой моторчик заднего дифферен­циала повышенного трения.

Немало нареканий было и к работе пневмо­подвески, которая плохо переносит дорожную грязь и имеет слабо­защищённую электрику — часто барахлит насос, и машина не держит уровень подвески, особенно в морозы. С 2016 года Jeep ставит более защищённые баллоны, но… доверия системе всё равно немного. «Железное» шасси надёжнее и требует лишь контроля состояния сайлентблоков.

Езда

Grand Cherokee с трёхлитровым мотором выезжает из десяти секунд при разгоне до «сотни», и для обычной жизни этого совер­шенно хватает. Поначалу кажется, что двигателя «мало», но дело в настройках педали газа — продавли­вать её надо от души. К тому же 8-ступен­чатый «автомат» долго соображает при кикдауне. Но раскру­ченная «шестёрка» становится резкой и обретает жёсткие металли­ческие нотки в голосе — в общем, иногда использовать спортивный режим полезно и даже приятно.

С двигателем 3.6 мощностью 286 л.с. происходит примерно всё то же самое, только немного быстрее. Характер у агрегата похожий, но реакции поживее. И на высокой скорости он чуть более отзыв­чивый. Ещё круче будет «восьмёрка», но 347-сильный мотор не настолько злее V6 3.6, насколько неудобнее: большой расход даже с системой отключения половины цилиндров и тяжёлый передок, из-за которого «Гранд» кажется более тяжело­весным в реакциях. Ну а про экстремаль­ные версии SRT (468 л.с.) и Trackhawk (710 л.с.) вообще сказать нечего — это вещи в себе, к которым не стоит подходить с разумными мерками.

Понятно, что тяжёлый Grand Cherokee далеко не спорткар, но начальные версии ведут себя на дороге уверенно. И пусть руль кажется искус­ственно тяжёлым, но усилие на нём меняется адекватно. Если сильно переборщить со скоростью в виражах, то тяжёлый (2,2 тонны!) авто­мобиль поплывёт передком наружу поворота. Но на скоростной прямой он последова­телен и спокоен, что редкость для настоящих внедорож­ников. И при этом довольно комфортен — если на щербатом асфальте ещё можно предъявить претензии к недо­статочно тщательной фильтрации неров­ностей, то на грунтовке они снимаются за высокую энерго­ёмкость подвески и почти полную индиф­ферентность к ухабам любой глубины.

С дорожным просветом в 218 миллиметров Grand Cherokee уверенно чувствует себя не только на грунтовке, но и на диком поле, благо ходы и артикуляция подвесок позволяют ему забираться очень далеко. Самым уязвимым элементом кажется вычурный передний бампер версии S-Limited, в котором нет выстав­ленных напоказ буксиро­вочных крюков. Впрочем, у него можно отстегнуть нижнюю юбку для улучшения геометрии. 

Опциональная пневмоподвеска Quadra-Lift способна увеличить клиренс до 280 мм, но если не требуется выезжать на хардкорное бездорожье, то без неё можно обойтись — возмож­ностей стандартной хватает почти везде.

У Джипа с базовой трансмиссией Quadra-Trac II принуди­тель­ных блокировок нет, но межосевая муфта не жалеет тяги для передней оси, а систем контроля тяги Selec-Terrain умело прихваты­вает буксующие колёса тормозами. Благодаря этому «Гранд» отлично ползает по кривому рельефу, но если нужен режим всемогуще­ства, то лучше вос­пользо­ваться понижайкой с пере­даточным числом 2,72, одно­временно с включением которой блокиру­ется межосевая муфта и отключается противо­буксовочная система. С таким арсеналом Джип едет очень уверенно. А если всё-таки нужна задняя блокировка, то при­смотри­тесь к версии Trailhawk — с задним самоблоком, пневмо­подвеской, мотором 3.6 и привлека­тельной стоимостью. Но даже базовый Jeep не боится диагональ­ного вывеши­вания и без труда идёт по глубокому снегу и жидкой грязи, не требуя заигры­ваний с режимами электроники.

Если чего ему и не хватает, так это улучшенной шумо­изоляции. Особенно сильно напрягают колёсные арки, которые явно транс­лируют в салон даже всплески воды в лужах. А от шума на скорости не спасают и трёх­слойные боковые стёкла — аэро­динамика у Grand Cherokee довольно «шумная».

На Grand Cherokee в версии S-Limited ставится более массивный передний бампер, но дорожный просвет (218&nbsp;мм) от его формы не зависит. И от любого из бамперов можно отстегнуть нижнюю юбку. Куда хуже то, что в этом варианте в бампере нет открытых буксировочных петель
Запаска не под днищем, а в багажнике. До бампера и выхлопных труб ой как далеко…
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На Grand Cherokee в версии S-Limited ставится более массивный передний бампер, но дорожный просвет (218 мм) от его формы не зависит. И от любого из бамперов можно отстегнуть нижнюю юбку. Куда хуже то, что в этом варианте в бампере нет открытых буксировочных петель

Оснащение

Разобраться в прайс-листе несложно: здесь девять фиксиро­ванных комплектаций и пять двигателей, но агрегаты почти одно­значно соответ­ствуют комп­лектациям по старшин­ству, и только в ходовых нижних версиях возможна минималь­ная вариатив­ность. Так, первые четыре комп­лектации имеют начальный бензино­вый V6 3.0 (238 л.с.) и трансмиссию Quadra-Trac II с понижайкой, но без блокировки заднего дифференциала.

Итак, базовая версия Laredo стоит 3 664 000 рублей и имеет тканевый салон, биксеноно­вые фары, двухзонный «климат», электро­приводы передних кресел, 7-дюймовую медиа­систему, бесключевой доступ — и некоторый выбор допоборудо­вания. Кожаный салон, память зеркал и сидений, электро­привод багажника, обогрев руля и более мощная аудио­система появляются в исполнении Limited (4 115 000 рублей), а S-Limited (плюс 130 тысяч) отличается медийкой с экраном 8,4 дюйма, особым капотом и бамперами без буксиро­вочных крюков. Наконец, в Overland (4 505 000 рублей) появляются кожа Nappa и дерево на руле, вентиляция передних и подогрев задних сидений, панорамная крыша, сигнали­зация, а главное — пневмо­подвеска Quadra-Lift, которая для других комплектаций обойдётся в допол­нитель­ные 100 000 рублей.

Впрочем, комплектацию Overland уже можно взять с мотором 3.6 (286 л.с.) за 4 890 000 рублей. С этим же мотором есть испол­нение Trailhawk (4 620 000 рублей), с немного другой отделкой (алькантара вместо перфориро­ванной кожи) и трансмиссией Quadra-Drive II, которая подра­зумевает управля­емые меж­колёсные дифферен­циалы в центре и на задней оси. А дальше внедорожник внезапно возвраща­ется к уже знакомой комплектации S-Limited — но уже с мотором V8 5.7 мощностью 352 силы, трансмиссией Quadra-Trac II и ценой 5 100 000 рублей.

На этом список «нормальных» модификаций заканчи­вается — дальше в прайс-листе только совер­шенно экстремальные версии SRT и Trackhawk. Первая — с мотором V8 6.4 мощностью 468 сил, вторая — с наддувным V8 6.2 и отдачей аж 710 сил. Оба они оснащаются простой трансмиссией Quadra-Trac без понижайки, не имеют рейлингов, но в остальном укомп­лекто­ваны лучше остальных версий: есть адаптивные фары, радарный круиз-контроль, дорогая «музыка», панорамная крыша, регулиру­емые аморти­заторы. Но цена… Если 6 530 000 рублей за SRT ещё можно понять, то Trackhawk стоит безумные 10 550 000 рублей!

Конкуренты

<h3><a href="https://mag.auto.ru/article/newlcpradotest/" target="_blank">Toyota Land Cruiser Prado</a></h3> Без Prado не обходится ни одно сравнение в классе внедорожников, поэтому только сухие факты: рама, мосты, понижайка и блокировки центра и заднего дифференциала — настоящий хардкор! Цены на немолодую модель лежат в пределах от <nobr>2 852 000</nobr> до <nobr>5 043 000</nobr> рублей. Моторы — два бензиновых (163 и 249 сил), а также дизель с отдачей 200 лошадиных сил
<h3><a href="https://mag.auto.ru/article/lrdefendertest/" target="_blank">Land Rover Defender</a></h3> Если нынешний Discovery по габаритам и ценнику перешёл в другую весовую категорию, то новый «Дэф» вполне сопоставим с Grand Cherokee по размерам и ближе по цене. Начальный 200-сильный дизельный Defender стоит <nobr>4 240 000</nobr> рублей, а топовый — за <nobr>7 222 000</nobr> рублей — оснащается мотором мощностью 400 сил, но реальный автомобиль будет явно дороже за счёт многочисленных опций
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Toyota Land Cruiser Prado

Без Prado не обходится ни одно сравнение в классе внедорожников, поэтому только сухие факты: рама, мосты, понижайка и блокировки центра и заднего дифференциала — настоящий хардкор! Цены на немолодую модель лежат в пределах от 2 852 000 до 5 043 000 рублей. Моторы — два бензиновых (163 и 249 сил), а также дизель с отдачей 200 лошадиных сил

Вывод

Стереотипы о Grand Cherokee давно пора отправить на свалку — перед нами серьёзный внедорожник с довольно современным железом и неплохим шасси, который вполне годится для городского использо­вания. Он классно выглядит, недурно оснащён и имеет достаточно модной электроники, хотя в удобстве по некоторым параметрам и уступает более современным моделям. Если последнее обстоя­тельство и почтенный по современным меркам возраст вас не слишком беспокоят, то Grand Cherokee не просто можно — а нужно брать, потому что здесь и сейчас он всё ещё стоит дешевле, чем выглядит.

Это касается и простых (которые на деле не такие уж и простые) версий с трёхлитровым мотором, и заряженного на серьёзное бездорожье исполнения Trailhawk. Да и 10 милли­онов за сугубо асфальтовый Trackhawk не кажутся безумием — в конце концов это сравни­тельно доступная возмож­ность утереть нос баварским «эмкам» и старшим версиям Porsche Cayenne. Ну или просто обладать самым мощным серийным внедорож­ником среди пред­став­ленных на рынке. Что тоже дорогого стоит.

Jeep Grand Cherokee или конкуренты?

Характеристики Jeep Grand Cherokee IV (WK2) Рестайлинг

  • Комплектация

    3.0 AT (238 л.с.) 4WD

  • Двигатель

    3.0 / 238 л.с / бензин

  • Коробка передач

    Автоматическая

  • Привод

    Полный

  • Кузов

    Внедорожник 5 дв.

  • Расход топлива

    10.2

  • Разгон до 100 км/ч

    9.8
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Jeep Grand Cherokee на Авто.ру

Фото: Вячеслав Крылов
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