Конкуренты Mitsuoka из Испании показали свою версию Mazda MX-5
Дмитрий Елизаров
Испанская компания Hurtan Cars представила модель Grand Albaycin, базой для которой послужил японский спорткар Mazda
Hurtan Grand Albaycin отличается от донора прежде всего экстерьером: он выполнен в стиле, характерном для машин 1950–
60-хгодов прошлого века. Так, у Grand Albaycin заметно раздутые передние и задние крылья, оригинальная решётка радиатора, клинообразный капот и удлинённая задняя часть. При этом оптику на спорткаре испанцы применили отчётливо современную, хоть и выдержанную в той же стилистике.
Полноценные изображения интерьера пока не опубликованы, но ожидается, что испанцы привнесут в него лишь собственный вариант отделки.
Hurtan Grand Albaycin выйдет на рынок в двух типах кузова — как родстер со складным мягким верхом и как купе со съёмной жёсткой крышей. Кроме того, покупателям спорткара предложат два варианта оформления внешности — винтажный Heritage и более спортивный Bespoke.
Моторы для всех версий также позаимствуют у Mazda
MX-5.Это атмосферные двигатели объёмом 1,5 и 2,0 литра, развивающие 132 и 184 л.с. соответственно.
Компания Hurtan планирует собрать только 30 экземпляров Grand Albaycin. Цены и недостающие характеристики будут опубликованы в день открытия приёма заказов 23 января.
Японская компания Mitsuoka, использующая для своего модельного ряда аналогичный подход, недавно представила винтажный кроссовер на базе Toyota RAV4. Вседорожник под названием Buddy, стилизованный под американские модели конца прошлого века, оказался неожиданно популярным: лист заказов на два года вперёд был сформирован всего за 4 дня с момента начала приёма заявок.