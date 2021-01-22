Конкуренты Mitsuoka из Испании показали свою версию Mazda MX-5

Hurtan Grand Albaycin отличается от донора прежде всего экстерьером: он выполнен в стиле, характерном для машин 1950– 60-х годов прошлого века. Так, у Grand Albaycin заметно раздутые передние и задние крылья, оригиналь­ная решётка радиатора, клино­образный капот и удлинённая задняя часть. При этом оптику на спорткаре испанцы применили отчётливо современную, хоть и выдер­жанную в той же стилистике.

Полноценные изображения интерьера пока не опубликованы, но ожидается, что испанцы привнесут в него лишь собственный вариант отделки.

Hurtan Grand Albaycin выйдет на рынок в двух типах кузова — как родстер со складным мягким верхом и как купе со съёмной жёсткой крышей. Кроме того, покупателям спорткара предложат два варианта оформления внешности — винтажный Heritage и более спортивный Bespoke.

Моторы для всех версий также позаим­ствуют у Mazda MX-5. Это атмосферные двигатели объёмом 1,5 и 2,0 литра, развивающие 132 и 184 л.с. соответ­ственно.

Компания Hurtan планирует собрать только 30 экзем­пляров Grand Albaycin. Цены и недостающие характери­стики будут опублико­ваны в день открытия приёма заказов 23 января.