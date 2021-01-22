Электрокроссовер Ioniq 5 рассекречен: 310 сил и 510 км на одной зарядке

Конкуренты Mitsuoka из Испании показали свою версию Mazda MX-5

Новости

Дмитрий Елизаров

Испанская компания Hurtan Cars представила модель Grand Albaycin, базой для которой послужил японский спорткар Mazda MX-5. Винтажная новинка получит два типа кузова и два варианта оформления и будет выпущена очень ограниченным тиражом.

1/5

  • Hurtan Grand Albaycin отличается от донора прежде всего экстерьером: он выполнен в стиле, характерном для машин 1950–60-х годов прошлого века. Так, у Grand Albaycin заметно раздутые передние и задние крылья, оригиналь­ная решётка радиатора, клино­образный капот и удлинённая задняя часть. При этом оптику на спорткаре испанцы применили отчётливо современную, хоть и выдер­жанную в той же стилистике.

  • Полноценные изображения интерьера пока не опубликованы, но ожидается, что испанцы привнесут в него лишь собственный вариант отделки.

  • Hurtan Grand Albaycin выйдет на рынок в двух типах кузова — как родстер со складным мягким верхом и как купе со съёмной жёсткой крышей. Кроме того, покупателям спорткара предложат два варианта оформления внешности — винтажный Heritage и более спортивный Bespoke.

  • Моторы для всех версий также позаим­ствуют у Mazda MX-5. Это атмосферные двигатели объёмом 1,5 и 2,0 литра, развивающие 132 и 184 л.с. соответ­ственно.

  • Компания Hurtan планирует собрать только 30 экзем­пляров Grand Albaycin. Цены и недостающие характери­стики будут опублико­ваны в день открытия приёма заказов 23 января.

  • Японская компания Mitsuoka, использующая для своего модель­ного ряда аналогичный подход, недавно представила винтажный кроссовер на базе Toyota RAV4. Вседорожник под названием Buddy, стилизованный под американ­ские модели конца прошлого века, оказался неожиданно популярным: лист заказов на два года вперёд был сформирован всего за 4 дня с момента начала приёма заявок.

Hurtan или Mazda?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение