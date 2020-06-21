Для наших дорог: удивительные советские вездеходы инженера Грачёва
Михаил Кондратьев
В продолжение нашего подробного материала о десятиколёсном
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ГАЗ-61
В конце 1930-х, изучая опыт зарубежных коллег, Грачёв бросает сам себе вызов — сконструировать полноприводный автомобиль вместо трёхосных моделей, над которыми он работал несколько лет. Для этого пришлось решить по меньшей мере два серьёзных вопроса. Первый — объяснить руководству бесперспективность «трёхосок» и получить разрешение на новую модель. Это было сделано путём обращения к наркому обороны СССР Ворошилову.
Второй вопрос заключался в разработке переднего ведущего моста с раздаточной коробкой и, что важнее, шарниров равных угловых скоростей (ШРУС), прежде не выпускавшихся в стране. Сами по себе ШРУСы к тому времени свободно продавались в американских магазинах (и в первичной конструкции новой модели были использованы импортные детали), однако массовая их закупка для серийного выпуска машин была невозможна по понятным причинам. Грачёву удалось досконально изучить сложную деталь, и впоследствии аналогичные шарниры начали производить на ГАЗе.
Так, летом 1939 года были выпущены опытные полноприводные
Грачёв предполагал выпускать фаэтон ГАЗ-61, а также версию с закрытым кузовом и пикап. В конце 1940 года модель была готова к серийному производству, однако открытых машин собрали всего несколько штук. В «серию» же пошла модификация
Война не позволила ГАЗ-61 стать массовой моделью. Всего не было выпущено и двух сотен экземпляров
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ГАЗ-64 и ГАЗ-67
В начале 1941 года ГАЗу и Грачёву лично поручено задание — спроектировать советский вариант лёгкого армейского внедорожника. Этому поспособствовала заинтересованность начальника ГБТУ (Главного бронетанкового управления) РККА американскими разработками. По разным сведениям, речь шла о Bantam BRC40 либо о Ford Pygmy. Как бы то ни было, опытный образец требовалось представить очень скоро: всего через 2,5 месяца от официального запроса ГБТУ.
Но команда Грачёва справилась даже быстрее! Опытная машина ГАЗ-64-416 покинула цех уже 25 марта. Согласно первоначальным техническим требованиям, составленным по образу американской модели, автомобиль должен был получиться компактным (до 3,1 метра длиной), обладать колеёй всего в 1,2 метра и грузоподъёмностью 400 кг, будучи четырёхместным.
Первый образец ГАЗ-64 почти полностью соответствовал тем цифрам, но провалил испытания и чуть было не исчез как проект. Однако всё же был отправлен на доработку и в начале лета того же года вернулся — с улучшенными кузовом и шасси. Немногим позже автомобиль был в спешке испытан и принят на вооружение: началась война.
Основой для 64-го во многом послужил
Небольшой автомобиль с открытым бездверным кузовом и прозвищем «Пигмей» (в честь Ford Pygmy) выпускался с 1941 по 1943 годы, а общий тираж, несмотря на применённые «простые» решения для ускорения производства, составил всего 672 штуки — во многом
Появившийся в 1943 году ГАЗ-67 стал модернизированным вариантом
Выпуск 67-го в военные годы достиг уже почти 5 тысяч экземпляров. После войны его производство продолжилось: автомобиль использовался уже не только в армии, но и в МВД или сельском хозяйстве — и к 1953 году объём превысил 92 тысячи машин.
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БА-64 и БА-64Б
Но вернёмся к ГАЗ-64 и построенному на его основе лёгкому бронеавтомобилю
БА-64 был запущен в серийное производство весной 1942 года и выпускался до начала
Планы на новую машину были велики: разведка и связь, служба управления боем и преследование отступающего противника, а также использование против авиадесанта. Это породило множество экспериментальных модификаций с различным вооружением и даже с железнодорожными колёсами.
Однако и проблем с небольшим броневиком тоже хватало.
Также одной из неприятных особенностей стала недостаточная боковая устойчивость. Это был результат сочетания узкой колеи «донорского»
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ЗИС-485 (ДАЗ-485)
В 1944 году Грачёва назначают главным конструктором нового автозавода в Днепропетровске (ДАЗ). Здесь в деятельности Виталия Андреевича начинается новая глава: амфибии и
В 1950-м завод выпускает два опытных образца. Испытания, в которых активно участвовал сам Грачёв, проходят хорошо, и ДАЗ-485 получает «добро» на серийное производство, а в 1951 году поступает на вооружение (позже модель называлась ЗИС-485 и ЗИЛ-485). Задачи амфибии — перевозка личного состава и техники при форсировании водных преград.
Конструктивно 8,6-метровая амфибия массой более семи тонн представляла собой стальной сварной корпус из трёх отсеков и лонжеронную раму. В движение её приводил 5,55-литровый шестицилиндровый двигатель мощностью 112 лошадиных сил в паре с пятиступенчатой коробкой передач, а на воде помогал трёхлопастной винт диаметром более 0,6 метра. Машина была трёхосной и со всеми ведущими колёсами, подвеску и рулевой механизм позаимствовали у грузовика ЗИС-151.
Двигатель располагался в носовом отсеке, центральный отсек нёс функцию рубки, а кормовой был грузовым. К слову, грузоподъёмность амфибии составляла 2500 кг на суше и 2900 кг на воде!
ДАЗ-485 мог пройти по воде до 70 километров (запас топлива составлял 240 литров) с максимальной скоростью свыше
В последующие годы модель неоднократно модернизировали, однако с 1953 года — уже без участия Грачёва. Тем не менее, за работу над амфибией, которая вплоть до
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ЗИС-Э134, ЗИЛ-134, ЗИЛ-135
В 1954 году при непосредственном участии замминистра обороны СССР маршала Жукова на ЗИСе, куда ещё в
Первопроходцем в целой россыпи будущих моделей и модификаций становится экспериментальный четырёхосный ЗИС-Э134. С усиленной рамой грузовика ЗИС-151, доработанным шестицилиндровым мотором ЗИС-120ВК и невиданными прежде решениями: равными расстояниями между осями и специальными шинами с широким диапазоном допустимого давления и возможностью большой деформации. Вместе с Э134 появляется и усовершенствованная система регулирования давления в колёсах с подводом через ступицу.
Спустя почти два года испытаний команда Грачёва готовит следующую опытную машину под названием ЗИЛ-134. Появившаяся в 1957 году модель получила специально созданный 12-цилиндровый
Испытания десятитонной машины показали проходимость на уровне гусеничных вездеходов. ЗИЛ-134 был способен преодолевать полутораметровые рвы и подъёмы до 40 градусов, а также снежную целину глубиной до 1,2 метра. Тем не менее, сложная трансмиссия и «сырой» 12-цилиндровый двигатель не позволили
После работы над ЗИЛ-134 конструкторское бюро предлагает проект машины с необычной схемой трансмиссии, где два двигателя через автоматические коробки передач по отдельности приводят в движение колёса своего борта. Осенью 1958 года появляется построенный по этому «рецепту» плавающий четырёхосный ЗИЛ-135Б с двумя проверенными шестицилиндровыми двигателями ЗИЛ-123В мощностью по 120 лошадиных сил, шинами сверхнизкого давления и двумя водомётами.
Машины серии 135 изначально задумывались для размещения пусковых ракетных установок.
В дальнейшем появляется серийная модификация 135К (под монтаж пусковой установки комплекса
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ПСК «Синяя птица»
История разработки поисково-спасательного комплекса «Синяя птица», как и многих других работ Грачёва и СКБ, связана с весомым поводом. В 1965 году экипаж ракеты
Годом ранее по инициативе С.П. Королева СКБ ЗИЛа уже получил задание по выпуску поисково-спасательной машины с абсолютной проходимостью, которая могла бы транспортировать спускаемые аппараты космических кораблей и, при потребности, спасать экипажи. Так, пользуясь опытом работы над амфибиями и многоосными вездеходами, в 1966 году конструкторское бюро выпускает поисково-эвакуационную установку
Это был шестиколёсный полноприводный вездеход-амфибия с лёгкой рамой, корпусом из стеклопластика, независимой подвеской двух мостов и управляемой задней осью, 80-сильным двигателем ЗИЛ-375 и водомётом. Коробка передач была гидромеханической, так как Грачёв считал «автоматы» исключительно важными для свойств вездеходов.
Кроме того, четырёхместный ПЭУ-1 получил кран грузоподъёмностью до трёх тонн и приспособления для перевозки на автомобиле специальных грузов. При этом конструкторам удалось соблюсти компактные габариты, необходимые для транспортировки в грузовых отсеках самолётов.
Испытания модель прошла успешно, но таких машин выпустили лишь 13 экземпляров — по разным сведениям, во многом
Следом в СКБ подготовили
ПЭУ-2 был приспособлен для работы в любых условиях: 11,6-метровую машину оборудовали в общей сложности шестью отопителями (четыре из них приходились на большой салон для пассажиров), кондиционером от лимузина ЗИЛ-114, дровяной печью и газовой плитой. В оснащение входили также радиостанции, бензопила, надувная лодка, инструменты, медицинское оборудование и огнетушители.
Однако до серийного выпуска дело не дошло — среди прочего, из-за нестандартных габаритов, что требовало разрешения ГАИ для любого выезда на дороги общего пользования. Кроме того,
Так, в 1975 году СКБ выпускает первые экземпляры амфибий ЗИЛ-4906 («Кран») и ЗИЛ-49061 («Салон») с алюминиевыми рамами и стеклопластиковыми корпусами. Первый вездеход с манипулятором служил для транспортировки компактной шнекороторной машины ЗИЛ-29061 — её предполагалось использовать в самых тяжёлых условиях, где не могли проехать колёсные вездеходы. Шнекоход был оснащён двумя 70-сильными двигателями и развивал скорость до
«Кран» и «Салон» получили 150-сильные двигатели ЗИЛ-130, механические коробки передач, независимые торсионные подвески всех осей, управляемые задние колёса и систему регулировки давления в шинах. На суше максимальная скорость достигала
«Синие птицы» оснащались новейшими радиолокационными комплексами, а «Салон», среди прочего, обладал надёжной климатической установкой, медицинским оборудованием (включая носилки) и отсеками для хранения пищи. В кабине и салоне могли разместиться по четыре человека.
Своё необычное название «Синие птицы» получили одновременно за фирменный яркий цвет, который был заметен почти в любых условиях, и за принадлежность к авиационной тематике.
В 1981 году комплексы поступили в Единую государственную авиационную поисково-спасательную службу СССР, однако Виталий Андреевич Грачёв до этого момента не дожил. Легендарный конструктор скончался 26 декабря 1978 года, незадолго до этого покинув завод.