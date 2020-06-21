Для наших дорог: удивительные советские вездеходы инженера Грачёва

В конце 1930-х, изучая опыт зарубежных коллег, Грачёв бросает сам себе вызов — сконструи­ровать полно­приводный автомобиль вместо трёхосных моделей, над которыми он работал несколько лет. Для этого пришлось решить по меньшей мере два серьёзных вопроса. Первый — объяснить руковод­ству бесперс­пективность «трёхосок» и получить разреше­ние на новую модель. Это было сделано путём обращения к наркому обороны СССР Ворошилову.

Второй вопрос заключался в разработке переднего ведущего моста с раздаточной коробкой и, что важнее, шарниров равных угловых скоростей (ШРУС), прежде не выпускав­шихся в стране. Сами по себе ШРУСы к тому времени свободно продава­лись в американских магазинах (и в первичной конструкции новой модели были использованы импортные детали), однако массовая их закупка для серийного выпуска машин была невозможна по понятным причинам. Грачёву удалось досконально изучить сложную деталь, и впослед­ствии аналогичные шарниры начали производить на ГАЗе.