Первенцы короля бездорожья: история и тест уникальных вездеходов Виталия Грачёва
Михаил Конончук
В России принято жаловаться на дороги и их отсутствие, но давайте признаемся сами себе: это кокетство. На самом деле мы гордимся непролазными тропами и тем, как покоряем их, даже сейчас, когда у каждого в кармане лежит мощный компьютер с немыслимыми возможностями коммуникации. Это мы придумали уйму супервездеходов во главе с Шерпом, это в нашем сегменте Youtube ролики с внедорожных покатушек набирают миллионы просмотров. И это мы должны помнить имя Виталия Андреевича Грачёва.
У него было всё, что принято вкладывать в понятие «советский инженер»: смелость, преданность своему делу, невероятно живой и пытливый ум и тяга к экспериментам. Именно Грачёв дал жизнь первым внедорожникам Союза — тем самым
Но ещё больше известны работы Грачёва как главного конструктора Специального бюро завода ЗИЛ. Главным образом, речь о комплексе «Синяя Птица» — это шестиколёсные амфибии с невероятными внедорожными показателями, а также совершенно безумный шнекороторный монстр, описывать который словами просто бесполезно.
Этой технике уже почти 50 лет, но она до сих пор продолжает эвакуировать наших космонавтов из тех самых мест, которыми мы подспудно гордимся, — причём полноценной замены не предвидится ни в России, ни в мире. Подробнее о «Птицах» и других работах Грачёва мы написали в отдельной статье, а здесь поговорим о самых первых его проектах — уже почти забытых, но всё же чудом доживших до наших дней. И способных многое рассказать о характере создателя.
Виталий Андреевич с самого начала не вписывался в сложную систему молодого СССР. В середине двадцатых его, амбициозного и прилежного студента, отчисляют из Томского технологического института за «неправильное» происхождение: сыну предпринимателя в эпоху подъёма пролетариата жить оказалось непросто. Высшего образования Грачёв так никогда и не получит, зато в начале тридцатых попадёт на только отстроенный Горьковский автозавод, где практически с ходу присоединится к разработке своего первого автомобиля повышенной проходимости.
Не секрет, что предприятие начинало с лицензионных Фордов — легкового A и знаменитой «полуторки», грузовой модели АА. Так вот, молодой конструктор тоже занялся адаптацией зарубежных технологий, а именно трёхосной (6x4) версии AA, созданной компанией Timken. На Западе машина не прижилась, а вот у нас она стала популярной серийной «двухтонкой» ГАЗ-ААА.
Сам же Грачёв вскоре после этого… Чуть не вылетел с завода!
Дело в том, что параллельно готовился запуск в серию лёгкого трёхосника
А совсем уж чудом (или признанием таланта?) следует считать то, что руководство в итоге одумалось, отменило выпуск модели ТК, а Виталия Андреевича восстановило в должности. Курчевского же в 1937 году расстреляют за вредительство: слишком многие из его изобретений оказались неработоспособны. Запомните этот момент — не только ради понимания тогдашних нравов, но и чтобы оценить сюжетный поворот в конце этой истории.
Пока же Грачёв, в полном соответствии с принципом «критикуя, предлагай», начинает разработку собственного легкового вездехода на базе всё того же
Сзади используются ведущие мосты от «двухтонки», сама конструкция оказывается намного более продуманной, и ходовые испытания заканчиваются с неплохими результатами. Но на дворе уже 1936 год, и в Горьком приступают к выпуску новой легковушки — модели
Результатом становится удивительный «гибрид» под названием ГАЗ-21.
Не путать с Волгой! В 1940 году на ГАЗе проведут полную ревизию индексов, обнулив предыдущую номенклатуру. В результате Волга ГАЗ-М21 станет прямой наследницей Победы ГАЗ-М20, а о каком-то там довоенном прототипе в середине пятидесятых уже никто не вспомнит. И уж тем более не вспомнили бы мы ещё через 70 лет, если бы «двадцать первый» не стоял прямо тут, прямо сейчас, в безупречно отреставрированном состоянии.
Никто достоверно не знает, сколько было сделано таких машин: минимум две, максимум шесть, но до наших дней в любом случае сохранилась одна. Точнее, сохранилось самое главное — оригинальная грачёвская рама, вокруг которой и было восстановлено всё остальное. И не спешите называть этот экземпляр новоделом: везде, где только можно, здесь используются исторические комплектующие. Просто чуть более распространённые — ведь, не считая рамы,
Вся передняя часть — «эмка». Капот, крылья, решётка радиатора и сегодня выглядят изящно, а по тем временам казались откровением на фоне простецкой «ашки». От
И вы можете резонно спросить: мол, если стояла задача спроектировать вездеход, почему его не сделали полноприводным? Штука в том, что конструкторы СССР ещё не были знакомы с шарнирами равных угловых скоростей, без которых нельзя обеспечить одновременно и передачу мощности, и необходимый угол поворота колёс! Даже за рубежом технология только-только зарождалась: патенты и экспериментальные машины начали появляться в конце двадцатых, а знаменитый Citroen Traction Avant, первый массовый переднеприводник, дебютировал в 1934 году. И на первых порах ШРУСы были одной из главных его болячек.
К тому же считалось, что увеличение числа колёс — тоже неплохой способ улучшить проходимость. Снижается удельное давление на грунт, уменьшаются шансы провалиться в поперечную канаву и так далее. В общем, почти 100 лет назад автомобильный мир жил совсем другими порядками.
И чтобы понять это, достаточно сесть за руль «двадцать первого». Точнее, вскарабкаться на высокую подножку, а потом буквально втиснуться внутрь, проталкивая ноги через узенькую щель между баранкой и скамейкой, назначенной водительским сиденьем. Колени врастопырку, макушка подпирает потолок, в правую голень тычет селектор трансмиссии… Регулировки? Какие регулировки?
Но это жалобы не по адресу: с ростом 178 сантиметров в те годы я просто не получил бы работу водителя!
Музейная ценность, прокатиться на которой хоть метр – уже событие всей жизни.
Даже запустить двигатель здесь — невообразимый по современным меркам ритуал. Включаю зажигание миниатюрным ключиком, а потом правой ногой одновременно нажимаю две кнопки на полу: одна — стартер, а вторая, похожая на железнодорожный костыль, — газ. Нижневальная «четвёрка» объёмом 3,3 литра схватывает с пол-оборота: фырчит, вибрирует и всячески намекает, что ей тоже не терпится проехать несколько очень важных километров.
Увесистая педаль сцепления ходит по экзотической траектории: сначала давишь вперёд, а примерно после середины — уже вниз. Спасибо, хоть схема включения передач нормальная. Длиннющим размашистым рычагом нащупываю первую — для этого приходится вдавить набалдашник в собственную ногу — тронулись! Газ можно не трогать вовсе: четырёхступенчатая трансмиссия тут стоит не «эмочная», а от «двухтонки» — с очень коротким рядом, подобранным так, чтобы максимально увеличить силовой диапазон. Ведь
Поэтому максимальная скорость на высшей, четвёртой передаче здесь не превышает
Тем более, шумов в «двадцать первом» столько, что единственный способ не сойти с ума — просто перестать обращать на них внимание. Надрывно воет трансмиссия, сердито бурчит мотор, в подвеске что-то скрипит, и это тот самый случай, когда прекращение любого из этих звуков будет означать неисправность. Шумит — значит, живёт!
И едет. Медленно, но неутомимо. Ход «гвоздя» акселератора — от силы сантиметра полтора, но это совсем не мешает дозировать тягу, да и двигатель оказывается на удивление отзывчивым. Бесконечно длинный руль неожиданно лёгок — спасибо гигантскому ободу — и скоро я обнаруживаю, что с автомобилем вполне можно найти общий язык. Надо только помнить об архаичных барабанных тормозах, в принципе не способных удержать машину на горках (ехать можно только на передаче) и не обижаться на подвеску. Потому что дубовым рессорам «двадцать первого» одинаково плевать и на ухабы, и на мои кости — главное, выдержать удар, а человек за рулём как-нибудь перетерпит.
Что же, в этом вообще суть армейской техники, тем более настолько старой. Главное, что
А раз машина хороша, из неё можно сделать ещё что-нибудь. Например, штабной вездеход.
Так появился ГАЗ-25 — автомобиль полумифический, но всё же существовавший и, к счастью, существующий до сих пор. Здесь тоже сохранилось самое ценное — рама и задняя часть кузова с приметным длинным хвостом. Это одновременно и пространство для третьей оси, и неплохой багажник, которого у обычных
И по сравнению с «двадцать первым» это небо и земля! Просторнейший второй ряд, мягкие сиденья, обшитые приятной на ощупь тканью, кожаные петли-поручни, щедро хромированные рукоятки — после аскетизма «полуторной» кабины кажется, что ты попал чуть ли не в самый роскошный автомобиль своего времени. Педали уже похожи на современные, передний диван балует регулировкой по длине, да и вообще —
Технических отличий от ГАЗ-21 хватает.
И ехать на ГАЗ-25 действительно приятнее: в голосе мотора есть что-то похожее на благородный баритон, трансмиссионного воя заметно меньше, а разгон уже действительно похож на разгон. В том смысле, что на «двадцать первом» сознание фиксирует сам факт передвижения в пространстве (и приходит от этого в восторг), а здесь уже можно говорить о процессе набора скорости. Крайне неспешного, но всё-таки набора.
Только вот трясёт тоже немилосердно: «двадцать пятый» точно так же подпрыгивает на любой кочке, но здесь, по крайней мере, меньше шансов долететь макушкой до крыши или локтем до двери. И всё же по совокупности качеств в то время эта машина вполне могла претендовать на статус хорошего внедорожника для командного состава Советской армии.
Людей, принимающих решения, не слишком волновала сырая конструкция, равно как и проблемы с проходимостью экспериментальных машин. А ведь они имелись: если передние колёса серьёзно застревали, задние вытащить их уже не могли, а на топких поверхностях грачёвские шестиколёсники были практически неуправляемы и ехали в основном туда, куда их толкали ведущие оси.
И именно здесь нужно вспомнить историю про расстрел Курчевского, чтобы понять, каким человеком был Грачёв.
На дворе, по разным данным, то ли конец 37-го года, то ли начало
Как так вышло? Дело в том, что Грачёву удалось убедить Ворошилова, что хороший внедорожник возможен только с приводом на все колёса. В то же время в руках конструктора наконец оказываются зарубежные ШРУСы производства Rzeppa и Bendix-Weiss. Виталий Андреевич разбирается с диковинной конструкцией и приходит к выводу, что её вполне можно воспроизвести на оборудовании ГАЗа — что в целом логично, учитывая, что многие станки также имели зарубежное происхождение.
Так рухнула последняя стена, отделявшая Грачёва от полного привода: прототип
О чём же эта история? О том, что честность и самоотверженность порой имеют решающее значение. Эти качества помогли Грачёву принять одно из важнейших решений в жизни, и именно так Виталий Андреевич подходил к работе до конца своих дней. Подчинённые вспоминали, что «проскочить на халяву» у него было просто невозможно.