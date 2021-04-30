Фары будущих моделей Ford будут сверяться с GPS
Кирилл Малышев
Компания Ford представила концепцию фар следующего поколения. Как пишет Autoblog, при построении светового пучка они станут сверяться с подсказками навигации о рельефе и траектории дороги. Инженеры обещают принципиально новое качество освещения трассы.
Спутниковая навигация получает данные, где находится автомобиль в данный момент времени, по какой дороге едет, какие манёвры ему предстоят. При приближении к тому или иному участку дороги, который в силу своих особенностей требует отличного от стандартного освещения, электроника заранее перенастроит свет, чтобы он обеспечил максимально безопасное вождение.
Авторы назвали свою разработку технологией предсказательного освещения. Когда она появится на серийных машинах, не уточняется.
Сейчас практически все ведущие автомобильные бренды используют на своих моделях фары разной степени адаптивности. Они могут автоматически включать и выключать ближний и дальний свет, основываясь на сенсорах освещённости. Могут поворачивать пучок или зажигать дополнительную секцию для освещения поворотов по сигналу с датчика поворота руля. Кроме того, светораспределение умеет перестраиваться в зависимости от текущей скорости движения. Но сделать всё заранее, как предлагает разработка компании Ford, нынешние фары не в состоянии.
А в России готовятся новые наказания за внесение изменений в конструкцию автомобилей. Среди прочего, под запрет попадёт нанесение любых плёнок на внешние световые приборы машин. Также автомобилисты уже начали жаловаться на придирки при прохождении техосмотра.