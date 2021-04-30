Фары будущих моделей Ford будут сверяться с GPS

Спутниковая навигация получает данные, где находится авто­мобиль в данный момент времени, по какой дороге едет, какие манёвры ему предстоят. При приближе­нии к тому или иному участку дороги, который в силу своих особен­ностей требует отличного от стан­дартного освещения, электро­ника заранее пере­настроит свет, чтобы он обеспе­чил максимально безопасное вождение.

Авторы назвали свою разработку техно­логией пред­сказатель­ного освещения. Когда она появится на серийных машинах, не уточняется.

Сейчас практически все ведущие авто­мобиль­ные бренды используют на своих моделях фары разной степени адаптив­ности. Они могут автомати­чески включать и выключать ближний и дальний свет, основы­ваясь на сенсорах освещён­ности. Могут повора­чивать пучок или зажигать дополни­тельную секцию для освещения поворотов по сигналу с датчика поворота руля. Кроме того, свето­распре­деление умеет пере­страиваться в зави­симости от текущей скорости движения. Но сделать всё заранее, как предлагает разработка компании Ford, нынешние фары не в состоянии.