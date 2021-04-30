Минздрав подготовил новые правила медосмотра водителей

Фары будущих моделей Ford будут сверяться с GPS

Новости

Кирилл Малышев

Компания Ford представила концепцию фар следующего поколения. Как пишет Autoblog, при построении светового пучка они станут сверяться с подсказками навигации о рельефе и траектории дороги. Инженеры обещают принципи­ально новое качество освещения трассы.

  • Спутниковая навигация получает данные, где находится авто­мобиль в данный момент времени, по какой дороге едет, какие манёвры ему предстоят. При приближе­нии к тому или иному участку дороги, который в силу своих особен­ностей требует отличного от стан­дартного освещения, электро­ника заранее пере­настроит свет, чтобы он обеспе­чил максимально безопасное вождение.

  • Авторы назвали свою разработку техно­логией пред­сказатель­ного освещения. Когда она появится на серийных машинах, не уточняется.

  • Сейчас практически все ведущие авто­мобиль­ные бренды используют на своих моделях фары разной степени адаптив­ности. Они могут автомати­чески включать и выключать ближний и дальний свет, основы­ваясь на сенсорах освещён­ности. Могут повора­чивать пучок или зажигать дополни­тельную секцию для освещения поворотов по сигналу с датчика поворота руля. Кроме того, свето­распре­деление умеет пере­страиваться в зави­симости от текущей скорости движения. Но сделать всё заранее, как предлагает разработка компании Ford, нынешние фары не в состоянии.

  • А в России готовятся новые наказания за внесение изменений в конструкцию авто­мобилей. Среди прочего, под запрет попадёт нанесение любых плёнок на внешние световые приборы машин. Также автомо­билисты уже начали жаловаться на придирки при прохождении техосмотра.

А какие фары на вашей машине?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение