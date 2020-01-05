Что изменилось в жизни водителей в 2019 году

Регистрация автомобилей

Реформа системы учёта транспортных средств — процесс долгий, полный громких проектов и мелких доработок. Необходи­мость зрела давно: слишком уж старыми и неповорот­ливыми стали суще­ствующие процедуры в сегодняшнюю «цифровую» эпоху. И в 2019 году изменения наконец перешли в активную фазу.

Ключевой момент реформы – переход с бумажного на электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС). Он был заявлен и одобрен ещё в 2018-м, заплани­рован на август 2019-го, но в итоге первые ЭПТС начали оформлять только в ноябре. Пока — для новых автомобилей, продаваемых уполно­моченными на реги­страцию дилерами. Зарегистри­рованные ранее автомобили в массовом порядке пере­оформлять не планируется — только по желанию собственника.

Из менее значимых изменений: в 2019 году отменили справки-счета для двигателей, устанав­ливаемых на замену сломанным, а также приняли другой порядок прекращения реги­страции авто­мобиля. Теперь это возможно не только по заявлению владельца (например, при утили­зации или отказе от аварийной машины в пользу страховой компании), но и без его согласия. ГИБДД само­стоятельно может снять автомобиль с учёта в случае смерти собственника, поступления машины в пользу государ­ства или после окончания временного учёта.