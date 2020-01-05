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Что изменилось в жизни водителей в 2019 году

Разбор

Команда Авто.ру

В России не забывают об автовладельцах: законо­дательные и подзаконные акты рождаются в правитель­ственных кабинетах с завидной регуляр­ностью. Разбираем самые значимые из них, случив­шиеся в 2019 году. Ведь они определяют нашу автомобильную жизнь на годы вперёд.

Регистрация автомобилей

Реформа системы учёта транспортных средств — процесс долгий, полный громких проектов и мелких доработок. Необходи­мость зрела давно: слишком уж старыми и неповорот­ливыми стали суще­ствующие процедуры в сегодняшнюю «цифровую» эпоху. И в 2019 году изменения наконец перешли в активную фазу.

Ключевой момент реформы – переход с бумажного на электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС). Он был заявлен и одобрен ещё в 2018-м, заплани­рован на август 2019-го, но в итоге первые ЭПТС начали оформлять только в ноябре. Пока — для новых автомобилей, продаваемых уполно­моченными на реги­страцию дилерами. Зарегистри­рованные ранее автомобили в массовом порядке пере­оформлять не планируется — только по желанию собственника.

Из менее значимых изменений: в 2019 году отменили справки-счета для двигателей, устанав­ливаемых на замену сломанным, а также приняли другой порядок прекращения реги­страции авто­мобиля. Теперь это возможно не только по заявлению владельца (например, при утили­зации или отказе от аварийной машины в пользу страховой компании), но и без его согласия. ГИБДД само­стоятельно может снять автомобиль с учёта в случае смерти собственника, поступления машины в пользу государ­ства или после окончания временного учёта.

Новые правила выдачи госномеров

Переход на электронные ПТС потребовал и изменения правил выдачи номерных знаков. Теперь ГИБДД будет только регистри­ровать в ЭПТС уникальное сочетание букв и цифр. Изготав­ливать таблички должны сторонние компании, а выдавать их смогут те же дилеры — наконец-то автомобили будут выезжать из авто­салонов уже с номерами. В реальности желающих включиться в этот процесс пока немного. Поэтому в 2020 году ещё можно будет выбирать — получать номера у продавцов или по старинке, в ГИБДД.

В 2019 году код региона на номерном знаке привязали к региону, в котором прописан владелец автомобиля – вместо региона, в котором совер­шается регистраци­онная процедура. Кроме того, было принято решение упорядочить выдачу «красивых» номеров, с одинако­выми буквами или цифрами. Предполагается, что в скором времени их можно будет заказать через Госуслуги за дополни­тельную плату.

Наконец, с августа 2019-го начали выдавать номера новых форматов: задние квадратные (для импортиро­ванных подержанных «японок» и «американцев»), уменьшенные мото­циклетные — для всех мотоциклов не россий­ского производ­ства, «красные» мотоциклет­ные для дипмиссий и особые номера для мопедов и квадро­циклов. Олдтаймерам и предназ­наченным для соревно­ваний спортивным автомо­билям положены номера с литерами «К» и «С» соответ­ственно в дополнительных ячейках.

Изменения в ОСАГО

С октября лимит возмещения ущерба по ОСАГО при оформлении ДТП через евро­протокол во всей России прирав­няли к столичному — 400 000 рублей. Чтобы обойтись после ДТП без вызова полицейских, необходимо выполнить несколько условий: у обоих участников ДТП должны быть полисы ОСАГО, оба согласны друг с другом в описании обстоятельств происше­ствия, в аварии нет пострадавших, а ущерб нанесён только автомобилям участников аварии.

Оформить такие ДТП в обеих столицах и их областях, а также в Татарстане предлагают через мобильное приложение «Помощник ОСАГО». В этой «цифровой версии» евро­протокола фикси­руют происшествие, отправляют данные в страховую и получают выплаты. Чтобы воспользо­ваться приложе­ниями в полной мере, нужно иметь аккаунт на портале Госуслуг — информация с него использу­ется для внесения данных в «помощника». Через приложения можно оформить ДТП, даже если участники происшествия расходятся в оценке его обстоятельств. Но в этом случае выплаты будут ограничены лимитом в 100 000 рублей.

Другое усовершенствование коснулось электронного полиса ОСАГО: с 29 октября его распечатку однозначно не обязательно возить с собой.

Дополнительное медобследование

В 2019 году Минздрав России подготовил приказ о введении нового порядка мед­обследо­вания водителей и выдачи соответ­ствующих справок. Суще­ствующие ныне заключения офталь­мо­лога, нарколога, психолога и терапевта предпо­лагалось дополнить результатами анализов. Анализ крови требуется для опреде­ления маркера, «характери­зующего» алкоголиков, а анализ мочи — для теста на наркозависимость.

Новые справки планировали ввести с 22 ноября, о чём водителям узнали буквально за несколько дней до этого. Инициатива медиков вызвала панику — водители ринулись в поликлиники получать справки старого образца. Ведь новые, с дополни­тельными анализами, обойдутся автомоби­листам заметно дороже. Кроме того, большинство мед­учреждений просто оказались не готовы их делать — так что пройти медкомиссию после 22 ноября становилось проблематичным.

В итоге на ситуацию, освещаемую прессой, отреагировал президент Путин, и буквально в последний день переход на новые медсправки отложили — пока на 1 июля 2020 года. 

Ужесточение наказаний

В 2019 году стали ещё суровее наказывать за «пьяные» ДТП. В случае тяжёлых травм у пострадавших виновника происше­ствия лишат «прав» на срок от 3 до 7 лет. Также нарушителя ждут принуди­тельные пяти­летние работы и запрет на три года занимать некоторые должности.

Если в ДТП есть погибший по вине пьяного водителя, то его отправят в тюрьму на срок от 5 до 12 лет. Или на 8–15 лет, если жертв окажется несколько.

Само по себе вождение в состоянии опьянения теперь выльется в 30 000 рублей штрафа и в лишение прав на срок до двух лет. Повторное — в штраф до 300 000 рублей и тюремный срок до двух лет.

Если же водитель трезв, но решил сбежать с места происшествия, оставив пострадавшего, то рискует попасть в места лишения свободы на срок до 4 лет, а если тот погибнет – от 2 до 7 лет. Если погибших окажется двое или больше, то водителю грозит заключение от 4 до 9 лет.

Новые штрафы

Начиная с 2019 года в России нельзя ездить на летних шинах в период с 1 декабря по 1 марта. Штраф за нарушение этого правила составит 500 рублей. Столько же по КоАП будет «стоить» нечитаемый номерной знак, а если инспектор докажет, что нечитаемым его сделали специально (например, закрыли бумажкой), то штраф возрастёт в десять раз. Или водителя лишат прав на год.

Все «обочечники» теперь по умолчанию считаются виновниками в случае ДТП. Тот же статус в случае аварии автомати­чески присваивают ехавшим навстречу потоку по одно­сторонней дороге или выезжающим на перекрёсток «на красный». А в столице появилась «вафельная» разметка пере­крёстка — если простоять на ней дольше пяти секунд, то придёт штраф на 1000 рублей.

Есть и хорошие новости. В 2019 году президент России поручил отменить все штрафы, выписанные скрытно (то есть незаконно) установ­ленными камерами, — процесс должен завершиться к 1 февраля 2020 года. Отменили и штрафы за нарушение «средней» скорости на участке дороги — правитель­ство не нашло соответ­ствующего понятия в ПДД, а значит и штрафы выписывать за это наруше­ние нельзя. Кроме того, теперь можно оспаривать штрафы прямо на портале Госуслуг. При жалобе на уже оплаченный штраф будет сформи­ровано заявление на возврат денег на карту. 

А ещё существенно смягчили наказание за нештатные ксеноновые фары: раньше лишали прав, а теперь только выпишут постановление на 500 рублей.

Увеличение утилизационного сбора

Цены на автомобили с нового года вырастут — случится это как минимум из-за суще­ственного повышения утили­заци­онного сбора. Напомним, что такой взнос платят произво­дители за будущую утили­зацию каждого своего автомобиля. Правительство ввело его после вступления в ВТО: условия членства в организации требовали уменьшить ввозные пошлины на автоимпорт, но для компенсации снижения и защиты российских производи­телей был введён новый сбор. Со временем, под давлением того же ВТО, утильсбор распро­странили и на автомобили нашей сборки. Однако в ответ правитель­ство стало компенси­ровать эти затраты автозаводам, расположенным в России, в виде субсидий.

Теперь утилизационный сбор в очередной раз увеличивают, чтобы нивелировать сентябрьское снижение ввозных пошлин. Базовая ставка для легковых автомо­билей не изменится — 20 000 руб., но вырастут применяемые к ней коэффи­циенты. Для моторов объёмом 1–2 литра – с 4,2 до 8,92; для двигателей объёмом 2–3 литра – с 6,3 до 14,08. По заявлению большинства автопроизво­дителей, из-за повышенного утилизаци­онного сбора цены на новые автомобили в 2020 году вырастут как минимум на несколько процентов.

Снижение налогов. Но не для всех

Транспортный налог за 2019 год, который требуется заплатить в течение 2020 года, для дорогих машин был снижен. Повышающий коэффи­циент — так называемый «налог на роскошь» — для автомо­билей из ценовой категории 3–5 млн. рублей был уменьшен с 1,1–1,5 (в зависи­мости от возраста) до единого значения 1,1. Налоги на более дорогие машины, равно как и на бюджетные, не изменились.

Владельцам электрокаров в Москве повезло больше: их освободили от уплаты транспорт­ного налога на период с 2020 по 2024 год. И это вдобавок к безвоз­мездному пользо­ванию платными городскими парковками.

А вот грузоперевозчики, наоборот, заплатят больше транспортных налогов. В 2019 году перестала действо­вать льгота на авто­мобили массой больше 12 тонн, которая была равна сумме взносов в систему «Платон».

Какая из инициатив правительства затронула вас наиболее серьёзно?

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