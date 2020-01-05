Что изменилось в жизни водителей в 2019 году
Команда Авто.ру
В России не забывают об автовладельцах: законодательные и подзаконные акты рождаются в правительственных кабинетах с завидной регулярностью. Разбираем самые значимые из них, случившиеся в 2019 году. Ведь они определяют нашу автомобильную жизнь на годы вперёд.
Регистрация автомобилей
Реформа системы учёта транспортных средств — процесс долгий, полный громких проектов и мелких доработок. Необходимость зрела давно: слишком уж старыми и неповоротливыми стали существующие процедуры в сегодняшнюю «цифровую» эпоху. И в 2019 году изменения наконец перешли в активную фазу.
Ключевой момент реформы – переход с бумажного на электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС). Он был заявлен и одобрен ещё в
Из менее значимых изменений: в 2019 году отменили справки-счета для двигателей, устанавливаемых на замену сломанным, а также приняли другой порядок прекращения регистрации автомобиля. Теперь это возможно не только по заявлению владельца (например, при утилизации или отказе от аварийной машины в пользу страховой компании), но и без его согласия. ГИБДД самостоятельно может снять автомобиль с учёта в случае смерти собственника, поступления машины в пользу государства или после окончания временного учёта.
Новые правила выдачи госномеров
Переход на электронные ПТС потребовал и изменения правил выдачи номерных знаков. Теперь ГИБДД будет только регистрировать в ЭПТС уникальное сочетание букв и цифр. Изготавливать таблички должны сторонние компании, а выдавать их смогут те же дилеры — наконец-то автомобили будут выезжать из автосалонов уже с номерами. В реальности желающих включиться в этот процесс пока немного. Поэтому в 2020 году ещё можно будет выбирать — получать номера у продавцов или по старинке, в ГИБДД.
В 2019 году код региона на номерном знаке привязали к региону, в котором прописан владелец автомобиля – вместо региона, в котором совершается регистрационная процедура. Кроме того, было принято решение упорядочить выдачу «красивых» номеров, с одинаковыми буквами или цифрами. Предполагается, что в скором времени их можно будет заказать через Госуслуги за дополнительную плату.
Наконец, с августа 2019-го начали выдавать номера новых форматов: задние квадратные (для импортированных подержанных «японок» и «американцев»), уменьшенные мотоциклетные — для всех мотоциклов не российского производства, «красные» мотоциклетные для дипмиссий и особые номера для мопедов и квадроциклов. Олдтаймерам и предназначенным для соревнований спортивным автомобилям положены номера с литерами «К» и «С» соответственно в дополнительных ячейках.
Изменения в ОСАГО
С октября лимит возмещения ущерба по ОСАГО при оформлении ДТП через европротокол во всей России приравняли к столичному — 400 000 рублей. Чтобы обойтись после ДТП без вызова полицейских, необходимо выполнить несколько условий: у обоих участников ДТП должны быть полисы ОСАГО, оба согласны друг с другом в описании обстоятельств происшествия, в аварии нет пострадавших, а ущерб нанесён только автомобилям участников аварии.
Оформить такие ДТП в обеих столицах и их областях, а также в Татарстане предлагают через мобильное приложение «Помощник ОСАГО». В этой «цифровой версии» европротокола фиксируют происшествие, отправляют данные в страховую и получают выплаты. Чтобы воспользоваться приложениями в полной мере, нужно иметь аккаунт на портале Госуслуг — информация с него используется для внесения данных в «помощника». Через приложения можно оформить ДТП, даже если участники происшествия расходятся в оценке его обстоятельств. Но в этом случае выплаты будут ограничены лимитом в 100 000 рублей.
Другое усовершенствование коснулось электронного полиса ОСАГО: с 29 октября его распечатку однозначно не обязательно возить с собой.
Дополнительное медобследование
В 2019 году Минздрав России подготовил приказ о введении нового порядка медобследования водителей и выдачи соответствующих справок. Существующие ныне заключения офтальмолога, нарколога, психолога и терапевта предполагалось дополнить результатами анализов. Анализ крови требуется для определения маркера, «характеризующего» алкоголиков, а анализ мочи — для теста на наркозависимость.
Новые справки планировали ввести с 22 ноября, о чём водителям узнали буквально за несколько дней до этого. Инициатива медиков вызвала панику — водители ринулись в поликлиники получать справки старого образца. Ведь новые, с дополнительными анализами, обойдутся автомобилистам заметно дороже. Кроме того, большинство медучреждений просто оказались не готовы их делать — так что пройти медкомиссию после 22 ноября становилось проблематичным.
В итоге на ситуацию, освещаемую прессой, отреагировал президент Путин, и буквально в последний день переход на новые медсправки отложили — пока на 1 июля 2020 года.
Ужесточение наказаний
В 2019 году стали ещё суровее наказывать за «пьяные» ДТП. В случае тяжёлых травм у пострадавших виновника происшествия лишат «прав» на срок от 3 до 7 лет. Также нарушителя ждут принудительные пятилетние работы и запрет на три года занимать некоторые должности.
Если в ДТП есть погибший по вине пьяного водителя, то его отправят в тюрьму на срок от 5 до 12 лет. Или на 8–15 лет, если жертв окажется несколько.
Само по себе вождение в состоянии опьянения теперь выльется в 30 000 рублей штрафа и в лишение прав на срок до двух лет. Повторное — в штраф до 300 000 рублей и тюремный срок до двух лет.
Если же водитель трезв, но решил сбежать с места происшествия, оставив пострадавшего, то рискует попасть в места лишения свободы на срок до 4 лет, а если тот погибнет – от 2 до 7 лет. Если погибших окажется двое или больше, то водителю грозит заключение от 4 до 9 лет.
Новые штрафы
Начиная с 2019 года в России нельзя ездить на летних шинах в период с 1 декабря по 1 марта. Штраф за нарушение этого правила составит 500 рублей. Столько же по КоАП будет «стоить» нечитаемый номерной знак, а если инспектор докажет, что нечитаемым его сделали специально (например, закрыли бумажкой), то штраф возрастёт в десять раз. Или водителя лишат прав на год.
Все «обочечники» теперь по умолчанию считаются виновниками в случае ДТП. Тот же статус в случае аварии автоматически присваивают ехавшим навстречу потоку по односторонней дороге или выезжающим на перекрёсток «на красный». А в столице появилась «вафельная» разметка перекрёстка — если простоять на ней дольше пяти секунд, то придёт штраф на 1000 рублей.
Есть и хорошие новости. В 2019 году президент России поручил отменить все штрафы, выписанные скрытно (то есть незаконно) установленными камерами, — процесс должен завершиться к 1 февраля 2020 года. Отменили и штрафы за нарушение «средней» скорости на участке дороги — правительство не нашло соответствующего понятия в ПДД, а значит и штрафы выписывать за это нарушение нельзя. Кроме того, теперь можно оспаривать штрафы прямо на портале Госуслуг. При жалобе на уже оплаченный штраф будет сформировано заявление на возврат денег на карту.
А ещё существенно смягчили наказание за нештатные ксеноновые фары: раньше лишали прав, а теперь только выпишут постановление на 500 рублей.
Увеличение утилизационного сбора
Цены на автомобили с нового года вырастут — случится это как минимум из-за существенного повышения утилизационного сбора. Напомним, что такой взнос платят производители за будущую утилизацию каждого своего автомобиля. Правительство ввело его после вступления в ВТО: условия членства в организации требовали уменьшить ввозные пошлины на автоимпорт, но для компенсации снижения и защиты российских производителей был введён новый сбор. Со временем, под давлением того же ВТО, утильсбор распространили и на автомобили нашей сборки. Однако в ответ правительство стало компенсировать эти затраты автозаводам, расположенным в России, в виде субсидий.
Теперь утилизационный сбор в очередной раз увеличивают, чтобы нивелировать сентябрьское снижение ввозных пошлин. Базовая ставка для легковых автомобилей не изменится — 20 000 руб., но вырастут применяемые к ней коэффициенты. Для моторов объёмом 1–2 литра – с 4,2 до 8,92; для двигателей объёмом 2–3 литра – с 6,3 до 14,08. По заявлению большинства автопроизводителей, из-за повышенного утилизационного сбора цены на новые автомобили в 2020 году вырастут как минимум на несколько процентов.
Снижение налогов. Но не для всех
Транспортный налог за 2019 год, который требуется заплатить в течение 2020 года, для дорогих машин был снижен. Повышающий коэффициент — так называемый «налог на роскошь» — для автомобилей из ценовой категории 3–5 млн. рублей был уменьшен с 1,1–1,5 (в зависимости от возраста) до единого значения 1,1. Налоги на более дорогие машины, равно как и на бюджетные, не изменились.
Владельцам электрокаров в Москве повезло больше: их освободили от уплаты транспортного налога на период с 2020 по 2024 год. И это вдобавок к безвозмездному пользованию платными городскими парковками.
А вот грузоперевозчики, наоборот, заплатят больше транспортных налогов. В 2019 году перестала действовать льгота на автомобили массой больше 12 тонн, которая была равна сумме взносов в систему «Платон».