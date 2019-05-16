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Правительство поддержит российский авторынок

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Дмитрий Савостьянчик

656,8 миллиона рублей — столько готов выделить Минпромторг РФ на поддержание продаж автомобилей на российском рынке. Деньги направят на субсидирование льготного автокредитования и лизинга, что, как ожидается, окажет положительное влияние на рост рынка. Соответствующий проект Минфин рассмотрит в рамках весенней корректировки федерального бюджета на 2019 год — пишет «Коммерсантъ».

Что повлияло на решение о дополнительном финансировании авторынка:

  • 3 миллиарда рублей, выделенные на программу «Первый/Семейный автомобиль», на сегодняшний день почти израсходованы;

  • продажи новых автомобилей в апреле 2019 года, в сравнении с апрелем 2018 года, упали на 3%, и без господдержки шансы на рост невелики;

  • дополнительное финансирование распространится только на покупку бюджетных автомобилей;

  • прогнозируется, что озвученная сумма будет быстро израсходована, но Минпромторг планирует разработать новые программы поддержки;

  • из выделенных 656,8 миллиона рублей на поддержку льготного автокредитования планируется направить около 400 миллионов, оставшаяся часть достанется автолизингу.

За два месяца действия программы «Первый/Семейный автомобиль» продано почти 40 тысяч автомобилей, причём около 70% продаж пришлись на март — первый месяц возобновления господдержки. В этом же месяце зафиксирован небольшой рост продаж (плюс 0,5%) компактных автомобилей (класс В): именно в этом классе — наибольшее количество моделей, попадающих под условия программы.

Успели взять автокредит по программе «Первый/Семейный автомобиль»?

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