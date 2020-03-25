Дилеры попросили помощи у правительства, чтобы справиться с коронавирусом
Дмитрий Савостьянчик
Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) обратилась к правительству с просьбой поддержать автобизнес в условиях ухудшения экономической ситуации из-за пандемии коронавируса. Ограничения вследствие карантинных мер ведут к серьёзному сокращению продаж автомобилей, а также к снижению прибыли от их обслуживания, говорится в письме РОАД.
На сегодняшний день в России насчитывается около 3,3 тысячи дилерских центров, в которых работают примерно 300 тысяч сотрудников. Годовой оборот автоцентров составляет 3 триллиона рублей. По оценкам экспертов, в инфраструктуру авторитейла вложено более 15 миллиардов рублей.
РОАД считает, что пандемия окажет влияние примерно на 1 миллион человек, включая семьи сотрудников, а также негативно отразится на экономике страны в целом. Для того, чтобы справиться с последствиями, ассоциация РОАД с 1 апреля 2020 года просит правительство рассмотреть несколько мер поддержки.
-
Освободить дилерские центры от выплат взносов, которые начисляются на зарплаты сотрудников: в пенсионный фонд и фонды социального и обязательного медицинского страхования. Это позволит сохранить квалифицированный персонал и уровень доходов сотрудников.
-
Предоставить налоговые каникулы по платежам НДС и продлить их на один квартал после снятия ограничений, связанных с пандемией. В ассоциации РОАД считают, что если не дать дилерам отсрочку, то отрасль может потерять от 10 до 20 миллиардов рублей в оборотном капитале, что приведёт к закрытию каждого третьего автосалона.
-
Предоставить отсрочку по выплате налогов на имущество и землю с возможностью продления налоговых каникул на два квартала после снятия ограничений. Это поможет направить бюджет дилеров на другие задачи, в том числе поддержку сотрудников.
-
До 2024 года продлить действие специального режима по уплате Единого налога на вменённый доход за «услуги по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств», в том числе и для регионов, которые отказались от этого налогового режима.
-
Также дилеры просят правительство рекомендовать банкам предоставить льготный период по выплате процентов по кредитам до прекращения ограничений, связанных с пандемией, а льготный период по выплате основного долга продлить на два последующих квартала.
В РОАД отмечают, что от пандемии пострадают не только дилеры, но и производители автомобилей и автокомпонентов. На данный момент в России уже приостановлен выпуск автомобилей Peugeot, Citroen и Opel, Volkswagen и Skoda, а также покрышек Pirelli.