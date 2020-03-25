Дилеры попросили помощи у правительства, чтобы справиться с коронавирусом

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) обратилась к прави­тельству с просьбой поддержать авто­бизнес в условиях ухудше­ния экономи­ческой ситуации из-за пандемии коронавируса. Ограни­чения вслед­ствие карантинных мер ведут к серьёзному сокращению продаж авто­мобилей, а также к снижению прибыли от их обслужи­вания, говорится в письме РОАД.



На сегодняшний день в России насчитывается около 3,3 тысячи дилерских центров, в которых работают примерно 300 тысяч сотруд­ников. Годовой оборот авто­центров составляет 3 триллиона рублей. По оценкам экспертов, в инфра­структуру авторитейла вложено более 15 милли­ардов рублей.

РОАД считает, что пандемия окажет влияние примерно на 1 миллион человек, включая семьи сотрудников, а также негативно отразится на экономике страны в целом. Для того, чтобы справиться с послед­ствиями, ассоциация РОАД с 1 апреля 2020 года просит прави­тельство рассмотреть несколько мер поддержки.

Освободить дилерские центры от выплат взносов, которые начисля­ются на зарплаты сотрудников: в пенсионный фонд и фонды социального и обяза­тельного меди­цинского страхования. Это позволит сохранить квалифици­рованный персонал и уровень доходов сотрудников.

Предоставить налоговые каникулы по платежам НДС и продлить их на один квартал после снятия ограниче­ний, связанных с пандемией. В ассо­циации РОАД считают, что если не дать дилерам отсрочку, то отрасль может потерять от 10 до 20 милли­ардов рублей в оборотном капитале, что приведёт к закрытию каждого третьего автосалона.

Предоставить отсрочку по выплате налогов на имущество и землю с возмож­ностью продления налоговых каникул на два квартала после снятия ограни­чений. Это поможет направить бюджет дилеров на другие задачи, в том числе поддержку сотрудников.

До 2024 года продлить действие специального режима по уплате Единого налога на вменённый доход за «услуги по ремонту, техни­ческому обслужи­ванию и мойке авто­мото­транспортных средств», в том числе и для регионов, которые отказались от этого налогового режима.

Также дилеры просят правительство рекомендовать банкам предо­ставить льготный период по выплате процентов по кредитам до прекращения ограни­чений, связанных с пандемией, а льготный период по выплате основного долга продлить на два последующих квартала.

В РОАД отмечают, что от пандемии пострадают не только дилеры, но и производители автомобилей и автокомпо­нентов. На данный момент в России уже при­останов­лен выпуск автомобилей Peugeot, Citroen и Opel, Volkswagen и Skoda, а также покрышек Pirelli.