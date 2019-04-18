Группа ГАЗ попросила у государства 29,5 миллиардов рублей

Часть господдержки группа ГАЗ планирует инвестировать в кредитные предложения для заказчиков: вдвое увеличить количество субсидированных кредитов (т.е. со сниженной процентной ставкой). По предварительным подсчётам, на это требуется 2,14 миллиарда рублей в 2019 году, 2,74 миллиарда рублей в 2020 году и 4,64 миллиарда рублей в 2021 году. Необходимость субсидирования кредитов вызвана невозможностью работы с иностранными банками, которые могли бы дать кредит с меньшей процентной ставкой, чем банки на внутреннем рынке.

20 миллиардов рублей концерн планирует инвестировать в реализацию госпрограммы закупок спецтехники ГАЗ — скорой помощи, школьных автобусов и автомобилей для силовых ведомств. Часть выручки — до 2,9 миллиарда рублей — группа ГАЗ вложит в локализацию основных узлов и агрегатов.

Чтобы избежать простоя заводов, который может быть вызван снижением производства на 40%, компания намерена ограничить разнообразие выпускаемых моделей и модификаций, оставив только наиболее локализованные из них. Группа ГАЗ заявляет, что уровень локализации на сегодняшний день доходит до 70%.



Ввиду высокой значимости компании обращение будет «тщательно рассматриваться», никаких решений ещё не принято, сказали в аппарате Дмитрия Козака. В 2018 году группа ГАЗ выполнила крупный заказ по поставкам школьных автобусов, машин скорой помощи и транспорта для Росгвардии.

6 апреля 2018 года на группу ГАЗ были наложены санкции, которые запрещают американским гражданам и компаниям вести дела с концерном, а также закрывают группе ГАЗ доступ к финансовой системе США.

Действие санкций повлекло за собой необходимость увеличения концерном своего кредитного портфеля с 20,7 до 73,6 миллиарда рублей. Отрицательный денежный поток — то, насколько расходы компании больше доходов, — составил 11,3 миллиарда рублей по итогам года. Оборотный капитал — инвестиции в текущую деятельность компании — пришлось увеличить на 24,7 миллиарда рублей. На это компания ГАЗ потратила все средства. Возможно, санкции будут сняты 6 июля 2019 года.