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Какие автомобили можно купить с господдержкой в 2021 году

Про бизнес

Дмитрий Савостьянчик

Действие государственных программ льготного автокредито­вания и льготного авто­лизинга, направленных на стимули­­рование спроса на авто­мобили российского произ­водства, продлено на 2021 год. Рассказы­ваем, какие программы доступны и какие авто­мобили можно купить или взять в долго­срочную аренду, используя госсубсидию.

Какие программы доступны для физлиц и кто может воспользоваться

  • «Семейный автомобиль» — для семей с одним и более несовершенно­летними детьми.

  • «Первый автомобиль» — для россиян, которые впервые покупают машину.

  • «Медицинский работник» — для всех работников медицинских государ­ственных учреждений.

  • «Trade-in» — для покупателей, которые для приобретения авто­мобиля сдают в трейд-ин свою машину старше шести лет, которой они владеют не меньше года.

По условиям всех программ покупатель получает скидку на авто­­мобиль в размере 10% от стоимости покупки (для жителей Дальнего Востока — 25%) — эту сумму государ­­ство переводит в банк в счёт перво­­началь­­ного взноса по автокредиту. Срок кредито­вания — от 1 до 3 лет. Приобретать авто­мобиль необходимо только у офици­ального дилера.

Какие модели доступны по программам льготного автокредитования

  • Lada Granta, Largus, Niva, Niva Legend (бывшая 4x4), Vesta и Xray;

  • ГАЗ «Соболь», GAZelle «Бизнес» и Next;

  • УАЗ «Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер», модели 3303, 3741, 3909, 3962, 2206 и их модификации;

  • Datsun mi-DI и on-DO;

  • Hyundai Creta и Solaris;

  • Kia Rio и Rio X;

  • Renault Arkana, Duster, Kaptur, Logan и Sandero;

  • Skoda Rapid с атмосферным двигателем объёмом 1,6 л;

  • Volkswagen Polo с атмосферным двигателем объёмом 1,6 л.

В госпрограммах участвуют новые автомобили россий­ского произ­водства не дороже 1 500 000 ₽ (Hyundai Creta, Renault Arkana, Kaptur попадают под действие льготных кредитов не во всех комп­лектациях), выпущенные не ранее 1 декабря 2020 года и имеющие электронный паспорт транс­портного средства (ЭПТС).

В списке доступных по госпрограммам автомо­билей не оказалось моделей с недостаточно высоким уровнем локализации произ­водства, например, Kia Ceed, который собирается по крупно­узловому методу в Калинин­граде, и некоторых других моделей дешевле 1,5 миллиона рублей.

Программы льготного кредитования для юридических лиц

  • «Российский тягач» — предо­ставляется организа­циям, заключающим договор лизинга на при­обрете­ние маги­­стральных седельных тягачей КамАЗ.

  • «Российский фермер» — программа субсиди­ро­вания лизинга для органи­заций, признанных сельско­­хозяй­­ственными товаро­­произво­­дителями.

  • Программа «Своё дело» подходит для предста­ви­телей малого и среднего пред­­прини­мательства.

Аналогично программам для физлиц, субсидия идёт в зачёт перво­­началь­ного взноса по лизингу. Размер льготы может достигать 12,5%, но не должен превышать 625 тысяч рублей на одну единицу техники. Лизинго­получате­лями могут стать юрлица и индивиду­­аль­ные пред­­прини­­матели, сведения о которых занесены в «Единый реестр субъектов малого и среднего предприни­­мательства».

Какие автомобили доступны по программам льготного лизинга

  • ГАЗ «Соболь», Gazelle «Бизнес» и Next, ГАЗон Next, Садко Next;

  • УАЗ «Пикап», «Профи», модели 3303, 3741, 3909, 3962, 2206 и их моди­фикации;

  • автомобили и шасси КАМАЗ;

  • автомобили и шасси Урал;

  • Ford Transit;

  • Lada Largus.

На скидку могут рассчитывать организации, планирующие взять в лизинг новый авто­­мобиль, выпущенный в России в 2021 году. Срок лизинга — от 1 до 3 лет. Размер перво­начального взноса — от 10 до 50%.

В 2021 году на программы льготного автокредито­вания выделено 8,87 миллиарда рублей, на лизинг — 3,84 миллиарда рублей, а ещё 3,3 милли­арда — на стимули­рование продаж техники, работающей на сжатом природном газе (метан). Последняя субсидия распро­страняется на покупку газо­моторной техники за наличные, в кредит или лизинг, объём скидки — от 105 тысяч до 3,4 миллиона рублей. Программы будут действовать как минимум до 2023 года.

Пользовались программами льготного кредитования?

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