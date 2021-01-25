Какие автомобили можно купить с господдержкой в 2021 году
Дмитрий Савостьянчик
Действие государственных программ льготного автокредитования и льготного автолизинга, направленных на стимулирование спроса на автомобили российского производства, продлено на 2021 год. Рассказываем, какие программы доступны и какие автомобили можно купить или взять в долгосрочную аренду, используя госсубсидию.
Какие программы доступны для физлиц и кто может воспользоваться
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«Семейный автомобиль» — для семей с одним и более несовершеннолетними детьми.
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«Первый автомобиль» — для россиян, которые впервые покупают машину.
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«Медицинский работник» — для всех работников медицинских государственных учреждений.
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«Trade-in» — для покупателей, которые для приобретения автомобиля сдают в трейд-ин свою машину старше шести лет, которой они владеют не меньше года.
По условиям всех программ покупатель получает скидку на автомобиль в размере 10% от стоимости покупки (для жителей Дальнего Востока — 25%) — эту сумму государство переводит в банк в счёт первоначального взноса по автокредиту. Срок кредитования — от 1 до 3 лет. Приобретать автомобиль необходимо только у официального дилера.
Какие модели доступны по программам льготного автокредитования
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Lada Granta, Largus, Niva, Niva Legend (бывшая 4x4), Vesta и Xray;
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ГАЗ «Соболь», GAZelle «Бизнес» и Next;
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УАЗ «Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер», модели 3303, 3741, 3909, 3962, 2206 и их модификации;
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Datsun mi-DI и on-DO;
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Hyundai Creta и Solaris;
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Kia Rio и Rio X;
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Renault Arkana, Duster, Kaptur, Logan и Sandero;
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Skoda Rapid с атмосферным двигателем объёмом 1,6 л;
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Volkswagen Polo с атмосферным двигателем объёмом 1,6 л.
В госпрограммах участвуют новые автомобили российского производства не дороже
В списке доступных по госпрограммам автомобилей не оказалось моделей с недостаточно высоким уровнем локализации производства, например, Kia Ceed, который собирается по крупноузловому методу в Калининграде, и некоторых других моделей дешевле 1,5 миллиона рублей.
Программы льготного кредитования для юридических лиц
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«Российский тягач» — предоставляется организациям, заключающим договор лизинга на приобретение магистральных седельных тягачей КамАЗ.
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«Российский фермер» — программа субсидирования лизинга для организаций, признанных сельскохозяйственными товаропроизводителями.
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Программа «Своё дело» подходит для представителей малого и среднего предпринимательства.
Аналогично программам для физлиц, субсидия идёт в зачёт первоначального взноса по лизингу. Размер льготы может достигать 12,5%, но не должен превышать 625 тысяч рублей на одну единицу техники. Лизингополучателями могут стать юрлица и индивидуальные предприниматели, сведения о которых занесены в «Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства».
Какие автомобили доступны по программам льготного лизинга
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ГАЗ «Соболь», Gazelle «Бизнес» и Next, ГАЗон Next, Садко Next;
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УАЗ «Пикап», «Профи», модели 3303, 3741, 3909, 3962, 2206 и их модификации;
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автомобили и шасси КАМАЗ;
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автомобили и шасси Урал;
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Ford Transit;
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Lada Largus.
На скидку могут рассчитывать организации, планирующие взять в лизинг новый автомобиль, выпущенный в России в 2021 году. Срок лизинга — от 1 до 3 лет. Размер первоначального взноса — от 10 до 50%.
В 2021 году на программы льготного автокредитования выделено 8,87 миллиарда рублей, на лизинг — 3,84 миллиарда рублей, а ещё 3,3 миллиарда — на стимулирование продаж техники, работающей на сжатом природном газе (метан). Последняя субсидия распространяется на покупку газомоторной техники за наличные, в кредит или лизинг, объём скидки — от 105 тысяч до 3,4 миллиона рублей. Программы будут действовать как минимум до 2023 года.