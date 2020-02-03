Какими программами льготного автокредитования с господдержкой можно воспользоваться в 2020 году
Дмитрий Савостьянчик
По итогам 2019 года продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей на российском рынке упали на 2,3% — до 1 миллиона 759 тысячи штук. Но спад мог быть ещё сильнее, если бы не программы льготного автокредитования для физических лиц, а также субсидии для организаций. Государственная поддержка сумела подстегнуть продажи в базовых ценовых сегментах и замедлить падение спроса.
В наступившем году рынок не оставят без субсидий — вот какие льготы будут доступны покупателям и производителям в 2020 году.
Частные покупатели в 2020 году смогут воспользоваться одной из двух программ льготного автокредитования: «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».
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Программа «Первый автомобиль» предназначена для покупателей, которые впервые регистрируют автомобиль на себя.
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Программа «Семейный автомобиль» действует для семей с двумя и более детьми.
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По условиям обеих программ, клиент получает скидку на автомобиль в размере 10% от стоимости покупки (для жителей Дальнего Востока — 25%): эту сумму государство переводит в банк в счёт первоначального взноса по автокредиту.
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Программы распространяются только на новые автомобили российского производства ценой не выше миллиона рублей. Приобретать автомобиль необходимо только у официального дилера.
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Под действие программ попадает весь модельный ряд марок Datsun, Lada (в том числе Chevrolet Niva) и УАЗ. Кроме того, с использованием льготных программ кредитования можно приобрести некоторые комплектации Hyundai Creta и Solaris, Kia Rio, Nissan Terrano, Renault Duster, Kaptur, Logan и Sandero, Skoda Rapid и Volkswagen Polo.
На реализацию программ «Первый/Семейный автомобиль» в 2020 году правительство выделило 5 миллиардов рублей — почти вдвое меньше, чем год назад. Эксперты прогнозируют, что если спрос на автомобили, подходящие под требования, сохранится на прошлогоднем уровне, то эти деньги закончатся уже в мае.
Корпоративные клиенты могут рассчитывать на государственные льготы по программам «Российский тягач», «Российский фермер» и «Своё дело».
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Как и в программах для физлиц, субсидия идёт в зачёт первоначального взноса по автокредитам. Размер льготы может достигать 12,5%, но не более 625 тысяч рублей на одну единицу техники.
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Льготы по программе «Российский тягач» предоставляются организациям, заключающим договор лизинга на приобретение магистральных седельных тягачей КамАЗ.
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«Российский фермер» — программа субсидирования лизинга для организаций, признанных сельскохозяйственными товаропроизводителями.
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Программа «Своё дело» подходит для представителей малого и среднего предпринимательства.
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Лизингополучателями по этим программам могут стать юрлица и индивидуальные предприниматели, сведения о которых занесены в «Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства».
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На скидку могут рассчитывать клиенты, планирующие взять в лизинг новый автомобиль с датой выпуска базового шасси не ранее 1 декабря 2018 года. Срок лизинга — от 1 до 3 лет. Размер первоначального взноса — от 10 до 50%.
В начале года правительство утвердило новый механизм субсидирования лизинга, в рамках которого с 27 января по 27 февраля пройдёт отбор заявок лизинговых организаций на участие в программе. Актуальный список лизинговых компаний будет объявлен в марте, а соглашения с ними должны быть подписаны в апреле.
На финансирование лизинговых программ в 2020 году из бюджета выделено 9,8 миллиарда рублей. Ещё 18,7 и 18,5 миллиарда заложено на 2021 и 2022 годы соответственно. Почти 80% этих средств пойдут на поддержку лизинговых программ в автопроме.