Самые продаваемые комплектации самых популярных кроссоверов в России

Какими программами льготного автокредитования с господдержкой можно воспользоваться в 2020 году

Про бизнес

Дмитрий Савостьянчик

По итогам 2019 года продажи новых легковых и лёгких коммер­ческих авто­мобилей на российском рынке упали на 2,3%  — до 1 миллиона 759 тысячи штук. Но спад мог быть ещё сильнее, если бы не программы льготного авто­кредито­вания для физи­ческих лиц, а также субсидии для органи­заций. Государ­ственная поддержка сумела подстегнуть продажи в базовых ценовых сегментах и замедлить падение спроса. 

В наступившем году рынок не оставят без субсидий — вот какие льготы будут доступны покупателям и произво­дителям в 2020 году.

Частные покупатели в 2020 году смогут воспользо­ваться одной из двух программ льготного автокредито­вания: «Первый автомо­биль» и «Семейный авто­мобиль». 

  • Программа «Первый автомобиль» предназна­чена для покупателей, которые впервые реги­стрируют автомобиль на себя.

  • Программа «Семейный автомобиль» дейст­вует для семей с двумя и более детьми.

  • По условиям обеих программ, клиент получает скидку на авто­мобиль в размере 10% от стоимости покупки (для жителей Дальнего Востока — 25%): эту сумму государ­ство переводит в банк в счёт перво­началь­ного взноса по автокредиту.

  • Программы распространяются только на новые автомо­били россий­ского произ­водства ценой не выше миллиона рублей. При­обретать авто­мобиль необходимо только у офици­ального дилера.

  • Под действие программ попадает весь модельный ряд марок Datsun, Lada (в том числе Chevrolet Niva) и УАЗ. Кроме того, с использо­ванием льготных программ кредито­вания можно приобрести некоторые комп­лектации Hyundai Creta и Solaris, Kia Rio, Nissan Terrano, Renault Duster, Kaptur, Logan и Sandero, Skoda Rapid и Volkswagen Polo. 

На реализацию программ «Первый/Семейный авто­мобиль» в 2020 году прави­тельство выделило 5 мил­лиардов рублей — почти вдвое меньше, чем год назад. Эксперты прогнози­руют, что если спрос на автомобили, подходящие под требо­вания, сохранится на прошло­годнем уровне, то эти деньги закончатся уже в мае.

Корпоративные клиенты могут рассчитывать на государ­ственные льготы по программам «Россий­ский тягач», «Российский фермер» и «Своё дело». 

  • Как и в программах для физлиц, субсидия идёт в зачёт перво­начального взноса по авто­кредитам. Размер льготы может достигать 12,5%, но не более 625 тысяч рублей на одну единицу техники.

  • Льготы по программе «Российский тягач» предо­ставляются организа­циям, заключающим договор лизинга на при­обрете­ние маги­стральных седельных тягачей КамАЗ.

  • «Российский фермер» — программа субсиди­рования лизинга для органи­заций, признанных сельско­хозяй­ственными товаро­произво­дителями.

  • Программа «Своё дело» подходит для предста­вителей малого и среднего пред­прини­мательства.

  • Лизингополучателями по этим программам могут стать юрлица и индивиду­альные пред­прини­матели, сведения о которых занесены в «Единый реестр субъектов малого и среднего предприни­мательства».

  • На скидку могут рассчитывать клиенты, планирующие взять в лизинг новый авто­мобиль с датой выпуска базового шасси не ранее 1 декабря 2018 года. Срок лизинга — от 1 до 3 лет. Размер перво­начального взноса — от 10 до 50%.

В начале года правительство утвердило новый механизм субсиди­рования лизинга, в рамках которого с 27 января по 27 февраля пройдёт отбор заявок лизинговых органи­заций на участие в программе. Актуальный список лизинговых компаний будет объявлен в марте, а соглаше­ния с ними должны быть подписаны в апреле.

На финансирование лизинговых программ в 2020 году из бюджета выделено 9,8 миллиарда рублей. Ещё 18,7 и 18,5 миллиарда заложено на 2021 и 2022 годы соответ­ственно. Почти 80% этих средств пойдут на поддержку лизинговых программ в автопроме.

Пользовались когда-нибудь госсубсидиями для покупки автомобиля?

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