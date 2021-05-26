Госдума одобрила ужесточение наказания для пьяных водителей
Дмитрий Елизаров
Законопроект, предусматривающий более суровое наказание для водителей, неоднократно застигнутых за рулём в нетрезвом состоянии, принят Госдумой в первом чтении. Поправками увеличивается срок тюремного заключения и серьёзно повышаются штрафы. При этом, пишет «КоммерсантЪ», депутаты снова вернулись к обсуждению идеи конфискации автомобилей у таких нарушителей.
Законопроект, предложенный МВД, вносит поправки в статью 264.1 Уголовного кодекса. Поправками увеличивается максимальный срок лишения свободы для водителей, систематически садящихся за руль нетрезвыми, — с двух до трёх лет. Кроме того, отдельно ужесточается наказание для снова севшего пьяным за руль водителя, в чьей биографии уже имеется «пьяное» ДТП. Для таких автомобилистов максимальный штраф повысят с 300 до 500 тысяч рублей, а альтернативное наказание в виде обязательных работ к ним применяться не будет.
Авторы законопроекта утверждают, что нынешние меры наказания работают неэффективно, так как не воспринимаются водителями всерьёз.
Некоторые депутаты отметили, что и ужесточение наказания на бумаге нужного эффекта не даст. Как заявил, к примеру, Вячеслав Лысаков, штрафы нарушители всё равно не платят и за решётку не садятся, так как данную меру ответственности суд применяет редко. Снова предложено вернуться к обсуждению идеи конфискации автомобиля и возврата его нарушителю только после выплаты залога. Издание отмечает, что такой законопроект принят в первом чтении ещё в 2016 году, но до сих пор не реализован.
Поправки к законопроекту планируется оформить до 31 мая, после чего он может быть принят во втором чтении.
Ещё один законопроект, подразумевающий конфискацию автомобилей за нетрезвое вождение, был внесён в Госдуму в марте нынешнего года. Им предлагается, в частности, лишать автомобилей виновников ДТП с пострадавшими.