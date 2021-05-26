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Госдума одобрила ужесточение наказания для пьяных водителей

Новости

Дмитрий Елизаров

Законопроект, предусматривающий более суровое наказание для водителей, неодно­кратно застигнутых за рулём в нетрезвом состоянии, принят Госдумой в первом чтении. Поправками увеличи­вается срок тюремного заключения и серьёзно повышаются штрафы. При этом, пишет «КоммерсантЪ», депутаты снова вернулись к обсуждению идеи конфискации авто­мобилей у таких нарушителей.

  • Законопроект, предложенный МВД, вносит поправки в статью 264.1 Уголовного кодекса. Поправками увеличи­вается максимальный срок лишения свободы для водителей, системати­чески садящихся за руль нетрезвыми, — с двух до трёх лет. Кроме того, отдельно ужесточается наказание для снова севшего пьяным за руль водителя, в чьей биографии уже имеется «пьяное» ДТП. Для таких авто­мобилистов максимальный штраф повысят с 300 до 500 тысяч рублей, а альтер­нативное наказание в виде обяза­тельных работ к ним применяться не будет.

  • Авторы законопроекта утверждают, что нынешние меры наказания работают неэффективно, так как не воспри­нимаются водителями всерьёз.

  • Некоторые депутаты отметили, что и ужесточение наказания на бумаге нужного эффекта не даст. Как заявил, к примеру, Вячеслав Лысаков, штрафы нарушители всё равно не платят и за решётку не садятся, так как данную меру ответ­ственности суд применяет редко. Снова предложено вернуться к обсуждению идеи конфискации автомобиля и возврата его нарушителю только после выплаты залога. Издание отмечает, что такой законопроект принят в первом чтении ещё в 2016 году, но до сих пор не реализован.

  • Поправки к законопроекту планируется оформить до 31 мая, после чего он может быть принят во втором чтении.

  • Ещё один законопроект, подразумевающий конфискацию авто­мобилей за нетрезвое вождение, был внесён в Госдуму в марте нынешнего года. Им предлагается, в частности, лишать автомобилей виновников ДТП с пострадавшими.

Как считаете, какая мера была бы эффективной?

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