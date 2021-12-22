Госдума одобрила уголовную ответственность и огромные штрафы для лихачей

В первом чтении принят законопроект, вносящий в Уголовный кодекс наказание вплоть до лишения свободы за неодно­кратное серьёзное нарушение ПДД. Как уточняет «КоммерсантЪ», под этими наруше­ниями понимаются, к примеру, превышение скорости более чем на 60 км﻿/﻿ч или троекратный в течение года выезд на встречную полосу. Предполагается, что основной мишенью новых санкций станут автоблогеры, злоупотреб­ляющие демонстра­тивными нарушениями ПДД.

Доработанная статья 264.2 УК РФ, согласно законо­проекту, будет применяться в отношении водителей, уже лишённых удосто­верения за повторное грубое нарушение и снова совер­шивших его в течение срока лишения. К примеру, лишение водитель­ского удостоверения российское законо­дательство предусматри­вает за повторное в течение года серьёзное превышение скорости.

В случае третьего нарушения, которое допустит «бесправный» водитель, ему будет грозить либо штраф в размере 200–300 тысяч рублей, либо обязатель­ные работы на срок до 480 часов, а также два года или принудитель­ных работ, или лишения свободы. При этом одним из условий применения нового наказания станет фиксация нарушения инспектором ГИБДД: по данным с автоматических камер уголовная ответ­ственность применяться не будет.

Инициаторы нововведений заверяют, что под угрозой новых санкций окажется очень малое число водителей: ежегодно за повторное превышение скорости лишаются прав около двух сотен водителей, за выезд на встречную полосу то же наказание применяется примерно к 6 тысячам авто­мобилистов. По данным депутатов, такими наруше­ниями злоупотреб­ляют в основном авто­блогеры, публикующие видео­записи своих поездок в соцсетях.

Ряд других депутатов заметил, что, во-первых, законо­проект несёт в себе высокую коррупци­онную состав­ляющую, а во-вторых, применение таких санкций может противо­речить Конституции РФ.

В ноябре сообщалось, что в России могут заблоки­ровать инстаграм-аккаунты трёх российских блогеров: прокуратура Москвы обвинила их в пропаганде нарушений ПДД. Однако по состоянию на 22 декабря доступ к этим аккаунтам открыт.