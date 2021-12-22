Госдума одобрила уголовную ответственность и огромные штрафы для лихачей

В первом чтении принят законопроект, вносящий в Уголовный кодекс наказание вплоть до лишения свободы за неоднократное серьёзное нарушение ПДД. Как уточняет «КоммерсантЪ», под этими нарушениями понимаются, к примеру, превышение скорости более чем на 60 км/ч или троекратный в течение года выезд на встречную полосу. Предполагается, что основной мишенью новых санкций станут автоблогеры, злоупотребляющие демонстративными нарушениями ПДД.
- Доработанная статья 264.2 УК РФ, согласно законопроекту, будет применяться в отношении водителей, уже лишённых удостоверения за повторное грубое нарушение и снова совершивших его в течение срока лишения. К примеру, лишение водительского удостоверения российское законодательство предусматривает за повторное в течение года серьёзное превышение скорости.
- В случае третьего нарушения, которое допустит «бесправный» водитель, ему будет грозить либо штраф в размере 200–300 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, а также два года или принудительных работ, или лишения свободы. При этом одним из условий применения нового наказания станет фиксация нарушения инспектором ГИБДД: по данным с автоматических камер уголовная ответственность применяться не будет.
- Инициаторы нововведений заверяют, что под угрозой новых санкций окажется очень малое число водителей: ежегодно за повторное превышение скорости лишаются прав около двух сотен водителей, за выезд на встречную полосу то же наказание применяется примерно к 6 тысячам автомобилистов. По данным депутатов, такими нарушениями злоупотребляют в основном автоблогеры, публикующие видеозаписи своих поездок в соцсетях.
- Ряд других депутатов заметил, что, во-первых, законопроект несёт в себе высокую коррупционную составляющую, а во-вторых, применение таких санкций может противоречить Конституции РФ.
В ноябре сообщалось, что в России могут заблокировать инстаграм-аккаунты трёх российских блогеров: прокуратура Москвы обвинила их в пропаганде нарушений ПДД. Однако по состоянию на 22 декабря доступ к этим аккаунтам открыт.