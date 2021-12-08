Госдума разрешила полицейским вскрывать автомобили

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла поправки в закон «О полиции», расширяющий полномочия правоохранительных органов. Поправками среди прочего устанавливается перечень ситуаций, в которых полицейские будут иметь право вскрывать автомобили, — как уточняет ТАСС, например, для спасения жизни или задержания подозреваемого. Вскрыть машину можно будет даже для того, чтобы извлечь из неё потенциально пьяного водителя.

Полицейским предоставляется такое право в случаях, когда необходимо обеспечить безопасность как общественную, так и отдельных граждан (например, в ходе массовых беспорядков), либо при угрозе теракта. Кроме того, полицейские смогут так поступать для пресечения преступлений или для задержания граждан, на которых очевидцы указывают как на преступников.

Разрешается вскрывать автомобили для осмотра груза — но только если имеются основания полагать, что в машине перевозят опасные либо запрещённые предметы. Наконец, такое право дадут полицейским для обеспечения мер производства по делу об административном правонарушении — например, для задержания водителя, в отношении которого имеются основания полагать, что он пьян.