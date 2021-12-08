Госдума разрешила полицейским вскрывать автомобили

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла поправки в закон «О полиции», расширяющий полномочия правоохранительных органов. Поправками среди прочего устанавливается перечень ситуаций, в которых полицейские будут иметь право вскрывать автомобили, — как уточняет ТАСС, например, для спасения жизни или задержания подозреваемого. Вскрыть машину можно будет даже для того, чтобы извлечь из неё потенциально пьяного водителя.
- Полицейским предоставляется такое право в случаях, когда необходимо обеспечить безопасность как общественную, так и отдельных граждан (например, в ходе массовых беспорядков), либо при угрозе теракта. Кроме того, полицейские смогут так поступать для пресечения преступлений или для задержания граждан, на которых очевидцы указывают как на преступников.
- Разрешается вскрывать автомобили для осмотра груза — но только если имеются основания полагать, что в машине перевозят опасные либо запрещённые предметы. Наконец, такое право дадут полицейским для обеспечения мер производства по делу об административном правонарушении — например, для задержания водителя, в отношении которого имеются основания полагать, что он пьян.
- Поправками устанавливаются и обязанности полицейских. К примеру, если собственник автомобиля отсутствовал при вскрытии, его должны уведомить в течение суток, а на это время обеспечить сохранность транспортного средства, исключив вероятность проникновения в него посторонних.
- «Российская газета» уточняет, что, по словам зампреда комитета Госдумы Эрнеста Валеева, аналогичные привилегии уже имеются, к примеру, у Росгвардии, и поправки просто уравнивают полномочия сотрудников двух ведомств. Когда именно закон вступит в силу, пока неизвестно: поправки ещё должны быть утверждены Советом Федерации и лично президентом.
В первом чтении законопроект о поправках был принят в декабре прошлого года. В окончательном варианте из него исключили норму о том, что полицейский «не несёт ответственности за вред, причинённый гражданам и организациям при вскрытии транспортного средства», если вскрытие проводилось на законных основаниях.