Конфискация автомобиля за пьяную езду: законопроект принят

Статья с номером 264.3 будет распространяться на тех, кто уже дважды привлекался к административной ответственности за управление автомобилем без «прав». Среди предусмотренных этой статьёй мер ответственности — лишение свободы на срок до года, а также штраф в размере от 150 до 250 тысяч рублей.Если же автомобилист и по этой статье привлекается повторно, срок лишения свободы увеличится до двух лет, а штраф вырастет до 300 тысяч.