Конфискация автомобиля за пьяную езду: законопроект принят
Дмитрий Елизаров
Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий ответственность для водителей, уже лишённых удостоверений и снова садящихся за руль. Как пишет ТАСС, им будет грозить до 100 тысяч рублей штрафа. Кроме того, управление автомобилем без «прав» станет отягчающим обстоятельством в случаях, предусмотренных Уголовным кодексом, а за третье такое нарушение законопроект предлагает отправлять за решётку на срок до двух лет с конфискацией транспортного средства.
- Если водителя, уже лишённого удостоверения, снова застигнут за рулём, его смогут наказывать штрафом в размере от 50 до 100 тысяч рублей в рамках административного делопроизводства. Однако законопроект вводит и новую статью в Уголовный кодекс.
- Статья с номером 264.3 будет распространяться на тех, кто уже дважды привлекался к административной ответственности за управление автомобилем без «прав». Среди предусмотренных этой статьёй мер ответственности — лишение свободы на срок до года, а также штраф в размере от 150 до 250 тысяч рублей.Если же автомобилист и по этой статье привлекается повторно, срок лишения свободы увеличится до двух лет, а штраф вырастет до 300 тысяч.
- Конфискацию транспортного средства, по данным агентства, председатель Госдумы Вячеслав Володин предлагает рассматривать как дополнительную меру наказания для злостных нарушителей — в первую очередь для водителей, которых лишали «прав» за нетрезвое вождение.
- Если водитель, лишённый удостоверения и всё равно севший за руль, причинит кому-то тяжкий вред или совершит аварию, в которой погибнут люди, факт лишения «прав» будет официально рассматриваться как отягчающее обстоятельство. В этом случае сроки лишения свободы могут вырасти до 15 лет.
- По данным Вячеслава Володина, более трети ДТП совершается по вине автомобилистов, которые не должны были участвовать в дорожном движении.
На этапе обсуждения законопроекта и его внесения на рассмотрение Госдумы уточнялось, что конфискации автомобиль будет подлежать по решению суда и только в том случае, если он принадлежит нарушителю. В каком виде эта норма в итоге будет реализована, пока неизвестно.