Отмена обязательного техосмотра для получения ОСАГО: закон принят

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, преду­сматри­вающий отказ от необходи­мости предо­ставлять диагно­стическую карту при оформлении полиса ОСАГО. Как уточняет ТАСС, в силу этот закон должен вступить уже 22 августа нынешнего года.

Сейчас, согласно действующим нормам, страховые компании могут заключить с автомо­билистом договор обязатель­ного страхования авто­гражданской ответ­ственности только при условии наличия диагно­стической карты — она подтверждает факт прохождения авто­мобилем государ­ственного техосмотра и, как следствие, его исправность.

Согласно новому закону, с 22 августа страховые компании больше не будут обязаны требовать этот документ при покупке полиса ОСАГО.

«Это изменение сначала предлагалось в другом законопроекте, но в целях ускорения его принятия оно была перенесено в этот закон. В принципе, все согласны — и ГИБДД, и автостраховщики, и Банк России — с тем, что получение полиса ОСАГО не должно быть увязано с диагно­стической картой и техосмотром», — цитирует агентство «РИА Новости» заявление председателя Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

При этом сам техосмотр пока считается обязательной процедурой. С 1 марта следующего года за его отсутствие планируется штрафовать автомо­билистов на 2 тысячи рублей. Однако около недели назад глава российской ГИБДД Михаил Черников выступил с предложением сделать ТО добровольным как минимум для частных владельцев легковых автомобилей.

Технически оформлять ОСАГО без техосмотра некоторые категории авто­владельцев могут и сейчас. После реформы системы техосмотра, стартовавшей 1 марта, действие уже имевшихся у авто­мобилистов диагности­ческих карт распоряже­нием правитель­ства было продлено минимум до 1 октября.