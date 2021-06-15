Отмена обязательного техосмотра для получения ОСАГО: закон принят

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, предусматривающий отказ от необходимости предоставлять диагностическую карту при оформлении полиса ОСАГО. Как уточняет ТАСС, в силу этот закон должен вступить уже 22 августа нынешнего года.
- Сейчас, согласно действующим нормам, страховые компании могут заключить с автомобилистом договор обязательного страхования автогражданской ответственности только при условии наличия диагностической карты — она подтверждает факт прохождения автомобилем государственного техосмотра и, как следствие, его исправность.
- Согласно новому закону, с 22 августа страховые компании больше не будут обязаны требовать этот документ при покупке полиса ОСАГО.
- «Это изменение сначала предлагалось в другом законопроекте, но в целях ускорения его принятия оно была перенесено в этот закон. В принципе, все согласны — и ГИБДД, и автостраховщики, и Банк России — с тем, что получение полиса ОСАГО не должно быть увязано с диагностической картой и техосмотром», — цитирует агентство «РИА Новости» заявление председателя Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
- При этом сам техосмотр пока считается обязательной процедурой. С 1 марта следующего года за его отсутствие планируется штрафовать автомобилистов на 2 тысячи рублей. Однако около недели назад глава российской ГИБДД Михаил Черников выступил с предложением сделать ТО добровольным как минимум для частных владельцев легковых автомобилей.
Технически оформлять ОСАГО без техосмотра некоторые категории автовладельцев могут и сейчас. После реформы системы техосмотра, стартовавшей 1 марта, действие уже имевшихся у автомобилистов диагностических карт распоряжением правительства было продлено минимум до 1 октября.