Госдума повысила лимит «налога на роскошь» для машин до 10 миллионов рублей

Ранее ставка «налога на роскошь» рассчитывалась для автомобилей дороже 3 миллионов рублей, при этом коэффициенты применялись разные в зависимости от стоимости и возраста автомобилей. Транспорт ценой от 3 до 5 миллионов рублей в возрасте не более 3 лет облагался налогом с повышающим коэффициентом 1,1, при стоимости автомобиля от 5 до 10 миллионов и возрасте не более 5 лет применялся коэффициент 2, а тройную ставку вынуждены были платить обладатели машин ценой от 10 до 15 миллионов рублей (не старше 10 лет) и дороже 15 миллионов (не старше 20 лет).