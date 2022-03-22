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Госдума повысила лимит «налога на роскошь» для машин до 10 миллионов рублей

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Дмитрий Елизаров

В Госдуме во втором и третьем, окончательном чтениях принят законопроект о выводе автомобилей дешевле 10 миллионов рублей из-под повышенного транспортного налога — так называемого «налога на роскошь». При этом, как пишет «РИА Новости», для автомобилей с ценой выше этого лимита повышающий коэффициент остался прежним — то есть самым высоким.

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  • Ранее ставка «налога на роскошь» рассчитывалась для автомобилей дороже 3 миллионов рублей, при этом коэффициенты применялись разные в зависимости от стоимости и возраста автомобилей. Транспорт ценой от 3 до 5 миллионов рублей в возрасте не более 3 лет облагался налогом с повышающим коэффициентом 1,1, при стоимости автомобиля от 5 до 10 миллионов и возрасте не более 5 лет применялся коэффициент 2, а тройную ставку вынуждены были платить обладатели машин ценой от 10 до 15 миллионов рублей (не старше 10 лет) и дороже 15 миллионов (не старше 20 лет).
  • Согласно поправкам, базовые коэффициенты 1,1 и 2 не смещаются вверх по ценовой шкале, а ликвидируются. Таким образом, повышенная ставка транспортного налога сохраняется для автомобилей дороже 10 миллионов рублей, при этом к ним по-прежнему будет применяться коэффициент 3.
  • Кроме того, агентство уточняет, что Минпромторг перенёс дату публикации очередных списков моделей автомобилей, подпадающих под «налог на роскошь», с 1 на 31 марта. Актуальный на сегодня список был выложен на сайте ведомства 2 марта нынешнего года: в нём упоминаются 345 автомобилей дороже 10 миллионов рублей. В Минпромторге тогда уточняли, что в публикации нового перечня необходимости нет. Таким образом, пока неизвестно, будет ли ведомство формировать новый список для 31 марта.

Как сообщалось ранее, новый порядок расчёта транспортного налога будет иметь обратную силу, как улучшающий положение налого­плательщиков. Таким образом, закон, который вступит в силу с момента его официального опублико­вания, будет распространяться на все автомобили, приобретённые в течение 2022 года, а рассчитываться транспортный налог по нему будет уже в 2023‑м.

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