Штраф 500 тысяч рублей за пьяную езду: закон принят

Законопроект, ужесточающий наказание для водителей, неоднократно попавшихся нетрезвыми за рулём, принят Госдумой в третьем, окончательном чтении. Таким водителям будет грозить штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трёх лет.

Сейчас ответственность для нетрезвых водителей-рецидивистов предусмотрена в виде штрафа в 200–300 тысяч рублей либо в виде лишения свободы на срок один-два года. Принятый Госдумой законопроект усугубляет ответ­ственность для тех водителей, которые либо ранее уже попадались в пьяном виде за рулём, либо имеют судимость за совершение ДТП в нетрезвом состоянии.

Штраф для водителей, имеющих в своей биографии админи­стративное наказание, увеличен до 200–300 тысяч рублей. При этом суд сможет назначить и альтер­нативное наказание — скажем, принудительные работы на срок до 2 лет или аналогичное лишение свободы с лишением права на занятие определённой деятель­ностью на срок до трёх лет.

Рецидивисты же, уже совершавшие ДТП с тяжкими последствиями, будут наказаны строже. Им грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей либо лишение свободы до трёх лет, а занимать определённые должности им нельзя будет в течение шести лет. Альтернативные наказания в виде исправительных или принудительных работ в этом случае тоже предусмотрены, однако, как уточняет «Российская газета», назначать их суды не станут, дабы не создавать впечатления незначительности нарушений.

Как заявил «Парламентской газете» спикер Госдумы Вячеслав Володин, наказание ужесточается с целью не допустить за руль тех водителей, которые уже совершали аналогичные нарушения. Мера призвана уменьшить число жертв «пьяных ДТП».

Ранее сообщалось о намерении ввести в нашей стране активное применение алкозамков. Их предлагают принудительно устанавливать на автомобили водителей, пойманных на нетрезвом вождении, причём за их же счёт.