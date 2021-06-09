Предсерийный электрокроссовер от Mitsubishi показали на фото

Штраф 500 тысяч рублей за пьяную езду: закон принят

Новости

Дмитрий Елизаров

Законопроект, ужесточающий наказание для водителей, неоднократно попавшихся нетрезвыми за рулём, принят Госдумой в третьем, окончательном чтении. Таким водителям будет грозить штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трёх лет.

  • Сейчас ответственность для нетрезвых водителей-рецидивистов предусмотрена в виде штрафа в 200–300 тысяч рублей либо в виде лишения свободы на срок один-два года. Принятый Госдумой законопроект усугубляет ответ­ственность для тех водителей, которые либо ранее уже попадались в пьяном виде за рулём, либо имеют судимость за совершение ДТП в нетрезвом состоянии.
  • Штраф для водителей, имеющих в своей биографии админи­стративное наказание, увеличен до 200–300 тысяч рублей. При этом суд сможет назначить и альтер­нативное наказание — скажем, принудительные работы на срок до 2 лет или аналогичное лишение свободы с лишением права на занятие определённой деятель­ностью на срок до трёх лет.
  • Рецидивисты же, уже совершавшие ДТП с тяжкими последствиями, будут наказаны строже. Им грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей либо лишение свободы до трёх лет, а занимать определённые должности им нельзя будет в течение шести лет. Альтернативные наказания в виде исправительных или принудительных работ в этом случае тоже предусмотрены, однако, как уточняет «Российская газета», назначать их суды не станут, дабы не создавать впечатления незначительности нарушений.
  • Как заявил «Парламентской газете» спикер Госдумы Вячеслав Володин, наказание ужесточается с целью не допустить за руль тех водителей, которые уже совершали аналогичные нарушения. Мера призвана уменьшить число жертв «пьяных ДТП».

Ранее сообщалось о намерении ввести в нашей стране активное применение алкозамков. Их предлагают принудительно устанавливать на автомобили водителей, пойманных на нетрезвом вождении, причём за их же счёт.

Как считаете, что более действенно — большой штраф или алкозамок?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение