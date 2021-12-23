Госдума одобрила уголовное наказание для водителей-лихачей

Российская Госдума приняла поправки к Уголовному Кодексу, которые вводят более жёсткое наказание для водителей, регулярно нарушающих правила дорожного движения. Они предусматривают до двух лет лишения свободы либо штрафы до 300 тысяч рублей, но распространяться будут не на все нарушения.

Чтобы попасть под действие этой статьи, водитель должен как минимум дважды попасться на грубом нарушении ПДД (подразумеваются, к примеру, превышение скорости на величину более 60 км/ч или выезд на встречную полосу) и быть после второго нарушения лишённым прав. Если такой водитель в течение срока лишения снова сядет за руль и опять попадётся на аналогичном проступке, к нему уже будет применяться уголовная ответственность.

При этом поправки допускают комбинирование типов нарушений: скажем, первоначально можно оказаться лишённым водительского удостоверения за превышение скорости, а под действие статьи УК попасть уже за выезд на встречку. Примечательно, что проезд перекрёстка на красный сигнал светофора, который также считается в России грубым нарушением ПДД, в список проступков, за которые тепперь предусмотрена уголовная ответственность, не вошёл.

Кроме того, чтобы к водителю можно было применить именно статью УК, его третье по счёту нарушение должно быть зафиксировано инспектором ГИБДД. Превышение скорости, попавшее на камеру, в расчёт приниматься не будет.

Законопроект был принят нижней палатой парламента исключительно оперативно: на все три положенных по регламенту чтения у Госдумы ушло два дня. Когда именно поправки вступят в силу, пока не уточняется, но для рассмотрения в Совет Федерации их уже направили.

Ранее сообщалось, что законопроект ориентирован в первую очередь на водителей, демонстративно пренебрегающих правилами дорожного движения и пропагандирующими это в соцсетях. Однако на сайте Госдумы утверждается, что по данным инициаторов поправок более 40% водителей, превысивших скорость, допускают аналогичные повторные нарушения. Среди выезжающих на встречную полосу таких насчитали 10%.