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Госдума одобрила новые «мусорные» штрафы для автомобилистов

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Дмитрий Елизаров

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В первом чтении принят законопроект, устанавливающий ответственность за выброс мусора из автомобилей. Он предусматривает дополнение одной из статей КоАП штрафами размером от 10 до 50 тысяч рублей с возможностью серьёзного увеличения наказания за повторные нарушения — вплоть до конфискации автомобиля. Как уточняет ТАСС, фиксировать нарушение предполагается при помощи автоматических камер либо фотоловушек.

  • Согласно тексту проекта, направлен он против «выгрузки отходов производства и потребления вне объектов накопления и размещения отходов, иных специально отведенных мест», однако объём этих «отходов» не уточняется. Кроме того, пока неясно, попадут ли под территорию применения нового наказания, к примеру, обочины проезжих частей или парковки. Ранее сообщалось, что основной целью наказания станет противодействие стихийным свалкам мусора, которые образуются главным образом в сельской местности.
  • Несанкционированный сброс отходов частными лицами на данный момент планируется наказывать штрафом от 10 до 15 тысяч рублей, индивидуальные предприниматели могут получить штраф от 20 до 30 тысяч рублей, юридические лица будут наказываться в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Эти штрафы законопроект предлагает применять в случае «очного» фиксирования нарушения уполномоченными лицами. Если же сброс мусора попал на камеру, штраф составит 10 тысяч рублей.
  • Аналогичное нарушение, совершённое в течение года, ужесточит наказание даже в случае фиксации камерой — штраф вырастет до 20 тысяч рублей. Физическим лицам грозит штраф от 20 до 30 тысяч, для ИП применят вилку от 40 до 60 тысяч, а юридическим лицам назначат от 60 до 100 тысяч. Для двух последних категорий предусматривается и конфискация транспорта, из которого выбрасывали мусор.
  • Отдельная ответственность положена в случаях, когда для незаконного вывоза отходов используют грузовики или трактора, — на первый раз оштрафуют на сумму до 100 тысяч рублей.
  • Законопроектом предусмотрено также ставить в местах наиболее вероятного образования стихийных свалок комплексы автоматической фиксации наподобие дорожных либо фотоловушек, срабатывающих от движения.

Инициировала новые поправки к КоАП Мосгордума, причём произошло это ещё весной прошлого года. Тогда отмечалось, что в проекте отсутствует дифференциация наказаний в зависимости от количества выброшенного мусора. Одинаковый штраф предполагался для тех, кто вывозит действительно большое количество отходов, и для тех, кто, скажем, выбросил на обочине окурок. В нынешнем сообщении о законопроекте этот момент тоже не оговаривается.

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