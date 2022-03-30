Отечественные машины со спортивными амбициями, которые можно купить в России
Константин Новацкий
Каждую неделю мы заглядываем на Авто.ру в поисках интересных автомобилей, мотоциклов и другой удивительной и неординароной техники. В этот раз фокус нашего внимания сместился в сторону отечественных моделей со спортивными амбициями — «горячих» версий народных хэтчбеков и седанов, спорт- и суперкаров, а также другой редкости, созданной в нашей стране. Но условимся сразу: здесь мы собрали только машины, которые больше не выпускаются. Поэтому Vesta Sport осталась за бортом.
В отличие от одноимённой версии флагманской Весты, под капотом самой мощной Гранты не было мотора на 145 лошадиных сил. Тем не менее, работы по заводской прокачке седана в своё время не кончились на установке обвеса и доработке шасси.
Вместе с бамперами, порогами и спойлером, а также с новой подвеской и тормозами Granta Sport получила форсированную 1,6-литровую 16-клапанную «четвёрку», с которой разгон до 100 км/ч сократился до девяти с половиной секунд — показателя актуальной Vesta Sport. Мотор «горячего» седана мог развивать 120 лошадиных сил (позже мощность упала до 114 л.с. за счёт настройки под эко-нормы Евро-5) и 160 Ньютон-метров, а в тандем к нему была приставлена «механика» с укороченными передаточными числами.
На Авто.ру мы обнаружили несколько интересных объявлений о продаже «заряженной» Lada Granta — все они для удобства собраны здесь.
Пятидверка, «разогретая» инженерами Lada Sport в 2015 году, готова предложить ещё больше мощности и драйва. Несмотря на общие с Грантой узлы и (частично) настройки Kalina NFR (то есть, Need For Race) обладала такими атрибутами автоспорта, как кастомная передняя подвеска на подрамнике и самоблокирующийся дифференциал. Кое-что (например, тормоза, колёсные ступицы с пятью болтами и ШРУСы в приводе) было позаимствовано у хэтчбека Renault Megane, а главный элемент — силовой агрегат — мог похвастать выдающимися для Lada характеристиками. Вместо паспортных 106 сил, атмосферный шестнадцатиклапанник развивал целых 136 л.с, сокращая время разгона до девяти секунд и превращая Калину в аппарат для трек-дней.
Внешний вид Kalina NFR был под стать характеру: небольшое занижение, обвес, 17-дюймовые колёса и спойлер на пятой двери. А в салоне водителя встречали кресла с развитой боковой поддержкой (как у Granta Sport) и оригинальный приборный щиток.
Тираж «горячих» Kalina NFR вышел скромным: всего 50 автомобилей. Тем не менее, на Авто.ру можно найти такую модель и даже выбрать подходящий экземпляр.
К небанальному и противоречивому по своей сути детищу Таганрогского автозавода прозвища начали прилипать сразу же после выхода в свет. Пожалуй, наиболее духоподъёмным можно счесть ярлык «русский народный Ferrari», хотя у стремительной на вид Aquila — четыре двери, пять посадочных мест и передний привод.
Мотор, однако, нельзя было назвать «горячим»: хотя паспортная мощность 1,6-литровой лицензионной «четвёрки» Mitsubishi 4G18 и пробивала отметку в 100 лошадиных сил, превратить Аквилу в гонку движок был не в состоянии. На ТагАЗе в своё время пытались придать автомобилю динамики за счёт выпуска 150-сильных версий, но в продаже такие не встретить.
В плюсы необычного «спорткара» однозначно стоит занести нетривиальную внешность, лёгкий кузов с пластиковыми панелями и очень скромный тираж: по дорогам России прямо сейчас катается примерно пара десятков таких «купе».
На Авто.ру Аквилы тоже водятся — собрали для вас все актуальные предложения в самых ярких цветах.
А теперь давайте о настоящих спорткарах из России. Таких, как блеснувшее в середине 2000-х купе Marussia B1, собранное по всем канонам суперкаростроения. В основу модели лёг металлический монокок с пристыкованными подрамниками, а в движение двухдверку приводил 3,5-литровый двигатель V6 производства Nissan. Он стоял в базе и выдавал 300 сил. Помимо него, для B1 предназначалась и более мощная наддувная «шестёрка» Cosworth, развивавшая от 360 до 420 л.с.
Однако амбициозный спорткар с неплохим инжинирингом ярко выстрелил, но начал быстро угасать. Тираж нельзя было назвать заметным, а проблемы с производством автомобилей сыпались одна за другой, что в итоге и поставило крест на судьбе всей компании. Вот почему встретить сегодня «живую» и технически исправную Марусю практически невозможно. Суперкар, который прямо сейчас доступен на Авто.ру, не имеет альтернатив. Он выглядит здорово, стоит дорого и (судя по всему) до сих пор обещает динамику из ТТХ: 4,7-секундный разгон до «сотни» и максималка 250 км/ч.
Дрифтовый Flanker, внешность которого схожа с датским суперкаром Zenvo, тоже создавался в России. Более того, гоночное купе могло официально ездить по дорогам общего пользования! По меньшей мере один выпущенный экземпляр успел получить соответствующий допуск.
Но найденный на Авто.ру суперкар с 900-сильным мотором едва ли можно назвать подходящим вариантом для езды по пробкам. Автомобиль подготовлен командой гонщика Сергея Кабаргина и оснащён шестицилиндровым мотором VR38DETT от Nissan GT‑R. Всё, до чего доходят его мощь и тяга, усилено, модифицировано или создано с нуля, а кузов, благодаря карбону, только кажется массивным. Flanker F уже готов для профессиональных выступлений, а вот о том, на чём перевозить суперкар от гаража до гоночной трассы, лучше подумать заранее.
О подходящем лафете для транспортировки этой «восьмёрки» также лучше позаботиться загодя: один из самых дорогих и диких спорткаров России не имеет права выезжать на дороги ни при каких обстоятельствах и предназначен исключительно для добычи побед в дрэгрейсинге.
Как можно догадаться, с обычной тюнингованной «Самарой» этот изверг не имеет ничего общего за исключением кузовного «скелета» и типа привода. Четырёхцилиндровый турбомотор от Mitsubishi Evolution развивает около 1100 лошадиных сил, а заново собранная ходовая часть, радикальное облегчение конструкции и обтекатель в передней части помогают «восьмёрке» пулять с места до 250 км/ч за девять секунд с хвостиком. Примерно к этому моменту хэтчбек пролетает финишный створ на стандартной соревновательной дистанции в четверть мили (402 метра).
Поскольку дрэговый ВАЗ украшает раздел «Спортивные авто и Реплики», мы не могли не показать интересные находки из привычной «легковой» категории. Смотрите, какими крутыми могут быть «восьмёрки» на Авто.ру!