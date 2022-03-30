Отечественные машины со спортивными амбициями, которые можно купить в России

В отличие от одноимённой версии флагманской Весты, под капотом самой мощной Гранты не было мотора на 145 лошадиных сил. Тем не менее, работы по заводской прокачке седана в своё время не кончились на установке обвеса и доработке шасси.

Вместе с бамперами, порогами и спойлером, а также с новой подвеской и тормозами Granta Sport получила форсированную 1,6-литровую 16-клапанную «четвёрку», с которой разгон до 100 км/ч сократился до девяти с половиной секунд — показателя актуальной Vesta Sport. Мотор «горячего» седана мог развивать 120 лошадиных сил (позже мощность упала до 114 л.с. за счёт настройки под эко-нормы Евро-5) и 160 Ньютон-метров, а в тандем к нему была приставлена «механика» с укороченными передаточными числами.

На Авто.ру мы обнаружили несколько интересных объявлений о продаже «заряженной» Lada Granta — все они для удобства собраны здесь.

Посмотреть объявление