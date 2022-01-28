Создатель McLaren F1 показал «бюджетный» суперкар за 145 миллионов рублей

Знаменитый инженер и создатель культового McLaren F1 Гордон Марри начал рассекречивать свой новый суперкар под названием GMA T.33. Он станет более доступной версией уже представленного T.50 и получит дефорсированный двигатель, но лишится самых любопытных нововведений старшей модели — например, трёхместной компоновки салона и вентилятора в задней части. Цена — от 1 370 000 фунтов (145 миллионов рублей), что на миллион фунтов меньше стоимости T.50.