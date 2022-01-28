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Создатель McLaren F1 показал «бюджетный» суперкар за 145 миллионов рублей

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Дмитрий Елизаров

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Знаменитый инженер и создатель культового McLaren F1 Гордон Марри начал рассекречивать свой новый суперкар под названием GMA T.33. Он станет более доступной версией уже представленного T.50 и получит дефорсированный двигатель, но лишится самых любопытных нововведений старшей модели — например, трёхместной компоновки салона и вентилятора в задней части. Цена — от 1 370 000 фунтов (145 миллионов рублей), что на миллион фунтов меньше стоимости T.50.

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  • Как и старшая модель, GMA (Gordon Murray Automotive) базируется на карбоновом монококе с подвеской на двойных поперечных рычагах. Отказ от вентилятора разработчики суперкара компенсировали продуманной аэродинамикой передней и задней части (включая активный спойлер), создающей граунд-эффект. Снаряжённая масса новинки — около 1100 килограммов. Относительная компактность среднемоторника не помешала разработчикам снабдить его сразу тремя багажниками. Главный расположен в передней части, ещё две полости — по обеим сторонам от двигателя с общим объёмом почти 300 литров.
  • GMA T.33 получил тот же самый безнаддувный V12 объёмом 3,9 литра, применённый на T.50. Однако благодаря иным распредвалам и альтернативным системам впуска и выпуска мотор развивает только 615 л.с. против 663 у старшей модели. Раскручивается эта версия двигателя до 10 500 об﻿/﻿мин, тогда как 663-сильный способен набирать 12 100 оборотов.
  • Работать двигателю предстоит с шестиступенчатой «механикой» либо «роботом» с аналогичным числом ступеней. Кроме того, в трансмиссии присутствует «самоблок». Динамические характеристики новинки Гордон Марри пока не озвучил.
  • Нарочито аскетичный интерьер T.33 отличается почти полным отсутствием сервисных панелей и обилием аналоговых переключателей. Тем не менее медиасистемой суперкар всё же оснащён, причём она поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Отделан салон суперкара преимущественно алюминием и карбоном.
  • Выпускать GMA T.33 будут на собственной фабрике компании в Великобритании, причём как с левым, так и с правым расположением руля. Дата старта производства пока не названа, хотя приём предварительных заказов GMA уже открыла. Всего планируется собрать только 100 таких суперкаров.

В прошлом году сообщалось, что планы Гордона Марри не ограничиваются одними суперкарами. Его компания собирается разрабатывать и более практичный транспорт — например, кроссоверы и коммерческие фургоны, но выпускать такие модели не будет. Созданные проекты GMA продаст сторонним производителям.

Выбрали бы вот такое или суперкар более известной марки?

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