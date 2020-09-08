Посмотрите, что увидела камера, установленная во впускной коллектор Toyota Supra

На видео запечатлён доработанный мотор, на который установили систему турбо­наддува.



Заявленное экспериментатором давление системы наддува на Supra состав­ляет от 1 до 1,5 бара. Во время съёмки спорткар двигался в разных режимах — от резкого ускорения и дрифта до езды на городских скоростях. На записи можно увидеть работу дроссельной заслонки и потёки жидкости, напоминающей моторное масло.