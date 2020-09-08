Посмотрите, что увидела камера, установленная во впускной коллектор Toyota Supra
Дмитрий Елизаров
Владелец Toyota Supra A80 интегрировал видеокамеру во впускной коллектор двигателя спорткара и организовал прямую трансляцию видеопотока на свой телефон. Чтобы экшн-камера сохраняла устойчивое положение внутри коллектора, пришлось разработать специальное крепление. Ролик опубликован на YouTube-канале Warped Perceptions.
На видео запечатлён доработанный мотор, на который установили систему турбонаддува.
Заявленное экспериментатором давление системы наддува на Supra составляет от 1 до 1,5 бара. Во время съёмки спорткар двигался в разных режимах — от резкого ускорения и дрифта до езды на городских скоростях. На записи можно увидеть работу дроссельной заслонки и потёки жидкости, напоминающей моторное масло.
Ранее этот же You-Tube-канал публиковал видео о том, что происходит во время движения внутри автомобильной шины. Снято оно при помощи GoPro и Mercedes-Benz E55 AMG с 476-сильным V8.