Тюнинг-ателье из России показало очень дорогой карбоновый обвес для Porsche 911 Turbo S

Посмотрите, что увидела камера, установленная во впускной коллектор Toyota Supra

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Дмитрий Елизаров

Владелец Toyota Supra A80 интегрировал видео­камеру во впускной коллектор двигателя спорткара и организовал прямую трансляцию видео­потока на свой телефон. Чтобы экшн-камера сохраняла устойчивое положение внутри коллектора, пришлось разработать специальное креп­ление. Ролик опубликован на YouTube-канале Warped Perceptions.

  • На видео запечатлён доработанный мотор, на который установили систему турбо­наддува.

  • Заявленное экспериментатором давление системы наддува на Supra состав­ляет от 1 до 1,5 бара. Во время съёмки спорткар двигался в разных режимах — от резкого ускорения и дрифта до езды на городских скоростях. На записи можно увидеть работу дроссельной заслонки и потёки жидкости, напоминающей моторное масло.

  • Ранее этот же You-Tube-канал публиковал видео о том, что происходит во время движения внутри авто­мобильной шины. Снято оно при помощи GoPro и Mercedes-Benz E55 AMG с 476-сильным V8.

Доводилось снимать экстремальные видео?

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