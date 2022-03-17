Google станет спонсором команды Формулы-1

Как долго продлится сотрудничество McLaren и Google, пока не уточняется. Неизвестно

также, в чём оно будет выражаться дополнительно. При этом в Google заявили, что готовы привносить больше инноваций в деятельность команды в том числе и с использованием прочих фирменных сервисов.

Стартует

партнёрство

уже в нынешнем сезоне.