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Google станет спонсором команды Формулы-1

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Дмитрий Елизаров

IT-гигант Google примет участие в гонках Формулы-1 в качестве одного из спонсоров команды McLaren Racing — об этом сообщила сама команда. В McLaren заявили о подписании договора о долговременном партнёрстве. Кроме того, Google поддержит и команду McLaren во внедорожной гоночной серии Extreme E.

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  • Концерн планирует продвигать при помощи поддержки McLaren Racing к примеру браузер Chrome — в цвета его логотипа выкрасят колёсные диски болидов. Кроме того, Chrome будет принят в качестве своего рода стандарта для деятельности всей команды.
  • Также на машинах Формулы-1 появится символика операционной системы Android, а члены McLaren Racing перейдут на использование устройств под управлением этой ОС с поддержкой технологии связи 5G.
  • Как долго продлится сотрудничество McLaren и Google, пока не уточняется. Неизвестно также, в чём оно будет выражаться дополнительно. При этом в Google заявили, что готовы привносить больше инноваций в деятельность команды в том числе и с использованием прочих фирменных сервисов. Стартует партнёрство уже в нынешнем сезоне.

В октябре прошлого года сообщалось, что Формула-1 готовится перейти на новый вид топлива для болидов, который обеспечит снижение вредных выбросов на 65%. Производить его планируют в том числе с использованием переработанной биомассы и бытового мусора.

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