Google станет спонсором команды Формулы-1

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Дмитрий Елизаров
IT-гигант Google примет участие в гонках Формулы-1 в качестве одного из спонсоров команды McLaren Racing — об этом сообщила сама команда. В McLaren заявили о подписании договора о долговременном партнёрстве. Кроме того, Google поддержит и команду McLaren во внедорожной гоночной серии Extreme E.
В октябре прошлого года сообщалось, что Формула-1 готовится перейти на новый вид топлива для болидов, который обеспечит снижение вредных выбросов на 65%. Производить его планируют в том числе с использованием переработанной биомассы и бытового мусора.