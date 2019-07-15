Машина страшная, а дрифт красивый: только посмотрите на это!

Десятка самых крутых видео с Фестиваля скорости в Гудвуде

Видео

Андрей Шульдешов

На Фестиваль скорости в Гудвуде по традиции съехались крутейшие автомобили, многие из которых показались на публике впервые. Мы собрали видео с заездами самых важных, красивых и просто интересных моделей – некоторые из них вы скоро увидите на обычных дорогах.

Volkswagen ID.R

Электрический прототип Volkswagen ID.R разносит в щепки один рекорд за другим: он стал абсолютным рекордсменом гонки Пайкс Пик, затем добился звания быстрейшего электрокара Нюрбургринга, а теперь побил и рекорд Фестиваля скорости в Гудвуде: он пронёсся между соломенных тюков быстрее болида Формулы-1!

Romain Dumas and the Volkswagen ID.R have done it again, breaking the record put up Friday and clocking in at 39.9 seconds during Goodwood Festival of Speed presented by Mastercard. #FOS Official Website: https://www.goodwood.com/grrc/ SUBSCRIBE for more great Goodwood Road & Racing videos here - http://bit.ly/GoodwoodTV Buy your Goodwood Racing tickets - www.goodwood.com/tickets/ Facebook: http://www.facebook.com/GoodwoodRRC Twitter: http://twitter.com/GoodwoodRRC

Porsche Taycan

Фестиваль скорости стал местом дебюта нового электромобиля Porsche Taycan – правда, машина по-прежнему пряталась под лёгким, почти символическим камуфляжем. Обратите внимание на звук, точнее, его отсутствие: когда вы видели Porsche, который летит по трассе исключительно под аккомпанемент собственных шин?

See the all new Porsche Taycan as it wowed the crowd in the hands of former F1 race winner, Le Mans racer and WEC Champion Mark Webber on its world debut at Goodwood Festival of Speed presented by Mastercard. #FOS Official Website: https://www.goodwood.com/grrc/ SUBSCRIBE for more great Goodwood Road & Racing videos here - http://bit.ly/GoodwoodTV Buy your Goodwood Racing tickets - www.goodwood.com/tickets/ Facebook: http://www.facebook.com/GoodwoodRRC Twitter: http://twitter.com/GoodwoodRRC

Mini John Cooper Works GP

Ещё один дебютант фестиваля – горячий Mini John Cooper Works GP. Хот-хэтч с дерзким обвесом и 306-сильным мотором выйдет на рынок в следующем году, ну а пока – смотрите, как резво он проехал трассу Гудвуда.

We got a first look at the new 2020 Mini John Cooper Works GP during Goodwood's Festival of Speed. #FOS Official Website: https://www.goodwood.com/grrc/ SUBSCRIBE for more great Goodwood Road & Racing videos here - http://bit.ly/GoodwoodTV Buy your Goodwood Racing tickets - www.goodwood.com/tickets/ Facebook: http://www.facebook.com/GoodwoodRRC Twitter: http://twitter.com/GoodwoodRRC

Odyssey 21

А вот такого вы точно не видели! По знаменитому британскому поместью прокатился футуристичный прототип под названием Odyssey 21: у него четыре электромотора суммарной мощностью 550 л.с. и очень крутая внедорожная подвеска. С 2021 года такие машины будут участвовать в новой гоночной серии Extreme E с этапами в самых экстремальных точках планеты: в Арктике, Гималаях, Сахаре и на Амазонке.

Formula E's new machine, the Extreme E, tried out the hillclimb for the first time at Festival of Speed. #FOS Official Website: https://www.goodwood.com/grrc/ SUBSCRIBE for more great Goodwood Road & Racing videos here - http://bit.ly/GoodwoodTV Buy your Goodwood Racing tickets - www.goodwood.com/tickets/ Facebook: http://www.facebook.com/GoodwoodRRC Twitter: http://twitter.com/GoodwoodRRC

Land Rover Defender

Долгожданному внедорожнику Land Rover Defender нового поколения было бы непростительно пропускать «домашнее» мероприятие такого масштаба. Камуфляж ради такого случая снимать всё-таки не стали, зато по трассе новый Деф проехал под управлением самого Чарльза Генри Гордона-Леннокса, основателя Фестиваля скорости. Ну а полноценная премьера автомобиля должна состояться осенью.

In a special start to #FOS 2019, the Duke of Richmond drives the brand new Land Rover Defender prototype in its global debut.

De Tomaso P72

Пожалуй, это один из самых красивых автомобилей-участников Фестиваля скорости. Потрясающая De Tomaso P72 показала себя во всей красе – и тут же оказалась в центре громкого скандала: американский миллиардер Джеймс Гликенхаус заявил, что создатели машины украли дизайн у его суперкара Ferrari P4/5, сделанного по эксклюзивному заказу. Не знаем, на чьей стороне правда, но автомобиль просто великолепен. Только посмотрите на него!

The unbelievably beautiful 2020 De Tomaso Project P stole a few hearts during its debut hillclimb at the Goodwood Festival of Speed. #FOS

Honda e

А этот малыш претендует на звание самого очаровательного участника Фестиваля скорости. Для маленького электрического хэтчбека Honda e Гудвуд стал местом глобального «динамического» дебюта: новинка впервые проехалась перед публикой, а скоро её можно будет встретить и на улицах европейских городов. Продажи стартуют уже в первом квартале 2020 года.

Honda gives us a first look at their new Honda e vehicle during the Festival of Speed. #FOS

Renault Megane RS Trophy-R

Компания Renault привезла в Гудвуд злющий Megane RS Trophy-R, который недавно стал быстрейшим серийным хот-хэтчем Нюрбургринга. За руль посадили гонщика Формулы-1 Даниэля Рикьярдо, который решил немного подурачиться во время заезда и принялся активно дёргать ручник. Что ж, неплохой способ показать новинку буквально со всех сторон!

Renault F1 Team driver Daniel Ricciardo did quite possibly the most sliding outside of the drift arena when he drove a Renault Megane Trophy R up the hill at Goodwood Festival of Speed. #FOS Official Website: https://www.goodwood.com/grrc/ SUBSCRIBE for more great Goodwood Road & Racing videos here - http://bit.ly/GoodwoodTV Buy your Goodwood Racing tickets - www.goodwood.com/tickets/ Facebook: http://www.facebook.com/GoodwoodRRC Twitter: http://twitter.com/GoodwoodRRC

Jaguar F-Type на двух колёсах

А вот заезд спорткупе Jaguar F-Type. В самой машине нет ровным счётом ничего нового, но за рулём сидит знаменитый каскадер Терри Грант. Поэтому всю трассу в Гудвуде этот Jaguar едет на двух колёсах.

He's gone and done it again. Terry Grant gets a different kind of sideways going up the hill at Festival of Speed presented by Mastercard. #FOS Official Website: https://www.goodwood.com/grrc/ SUBSCRIBE for more great Goodwood Road & Racing videos here - http://bit.ly/GoodwoodTV Buy your Goodwood Racing tickets - www.goodwood.com/tickets/ Facebook: http://www.facebook.com/GoodwoodRRC Twitter: http://twitter.com/GoodwoodRRC

А можно всех посмотреть?

На самом деле крутых и интересных участников в Гудвуде было так много, что мы настоятельно советуем вам найти час свободного времени и посмотреть всех участников соревнования по подъёму на холм. Вот залипательное видео:

It's the main event of the weekend as drivers test out their vehicular fortitude up Goodwood's hillclimb. Who will come out on top between the rally cars, electric vehicles, NASCAR machines, classics and more? Can anyone outdo the 39.9 set by the Volkswagen ID. R? #gwspeed Official Website: https://www.goodwood.com/grrc/ SUBSCRIBE for more great Goodwood Road & Racing videos here - http://bit.ly/GoodwoodTV Buy your Goodwood Racing tickets - www.goodwood.com/tickets/ Facebook: http://www.facebook.com/GoodwoodRRC Twitter: http://twitter.com/GoodwoodRRC

Самый крутой проезд Гудвуда — у...

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