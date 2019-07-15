Десятка самых крутых видео с Фестиваля скорости в Гудвуде

На Фестиваль скорости в Гудвуде по традиции съехались крутейшие автомобили, многие из которых показались на публике впервые. Мы собрали видео с заездами самых важных, красивых и просто интересных моделей – некоторые из них вы скоро увидите на обычных дорогах.

Volkswagen ID.R

Электрический прототип Volkswagen ID.R разносит в щепки один рекорд за другим: он стал абсолютным рекордсменом гонки Пайкс Пик, затем добился звания быстрейшего электрокара Нюрбургринга, а теперь побил и рекорд Фестиваля скорости в Гудвуде: он пронёсся между соломенных тюков быстрее болида Формулы-1!