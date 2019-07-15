Десятка самых крутых видео с Фестиваля скорости в Гудвуде
Андрей Шульдешов
На Фестиваль скорости в Гудвуде по традиции съехались крутейшие автомобили, многие из которых показались на публике впервые. Мы собрали видео с заездами самых важных, красивых и просто интересных моделей – некоторые из них вы скоро увидите на обычных дорогах.
Volkswagen ID.R
Электрический прототип Volkswagen ID.R разносит в щепки один рекорд за другим: он стал абсолютным рекордсменом гонки Пайкс Пик, затем добился звания быстрейшего электрокара Нюрбургринга, а теперь побил и рекорд Фестиваля скорости в Гудвуде: он пронёсся между соломенных тюков быстрее болида Формулы-1!
Porsche Taycan
Фестиваль скорости стал местом дебюта нового электромобиля Porsche Taycan – правда, машина по-прежнему пряталась под лёгким, почти символическим камуфляжем. Обратите внимание на звук, точнее, его отсутствие: когда вы видели Porsche, который летит по трассе исключительно под аккомпанемент собственных шин?
Mini John Cooper Works GP
Ещё один дебютант фестиваля – горячий Mini John Cooper Works GP. Хот-хэтч с дерзким обвесом и 306-сильным мотором выйдет на рынок в следующем году, ну а пока – смотрите, как резво он проехал трассу Гудвуда.
Odyssey 21
А вот такого вы точно не видели! По знаменитому британскому поместью прокатился футуристичный прототип под названием Odyssey 21: у него четыре электромотора суммарной мощностью 550 л.с. и очень крутая внедорожная подвеска. С 2021 года такие машины будут участвовать в новой гоночной серии Extreme E с этапами в самых экстремальных точках планеты: в Арктике, Гималаях, Сахаре и на Амазонке.
Land Rover Defender
Долгожданному внедорожнику Land Rover Defender нового поколения было бы непростительно пропускать «домашнее» мероприятие такого масштаба. Камуфляж ради такого случая снимать всё-таки не стали, зато по трассе новый Деф проехал под управлением самого Чарльза Генри Гордона-Леннокса, основателя Фестиваля скорости. Ну а полноценная премьера автомобиля должна состояться осенью.
De Tomaso P72
Пожалуй, это один из самых красивых автомобилей-участников Фестиваля скорости. Потрясающая De Tomaso P72 показала себя во всей красе – и тут же оказалась в центре громкого скандала: американский миллиардер Джеймс Гликенхаус заявил, что создатели машины украли дизайн у его суперкара Ferrari P4/5, сделанного по эксклюзивному заказу. Не знаем, на чьей стороне правда, но автомобиль просто великолепен. Только посмотрите на него!
Honda e
А этот малыш претендует на звание самого очаровательного участника Фестиваля скорости. Для маленького электрического хэтчбека Honda e Гудвуд стал местом глобального «динамического» дебюта: новинка впервые проехалась перед публикой, а скоро её можно будет встретить и на улицах европейских городов. Продажи стартуют уже в первом квартале 2020 года.
Renault Megane RS Trophy-R
Компания Renault привезла в Гудвуд злющий Megane RS Trophy-R, который недавно стал быстрейшим серийным хот-хэтчем Нюрбургринга. За руль посадили гонщика Формулы-1 Даниэля Рикьярдо, который решил немного подурачиться во время заезда и принялся активно дёргать ручник. Что ж, неплохой способ показать новинку буквально со всех сторон!
Jaguar F-Type на двух колёсах
А вот заезд спорткупе Jaguar F-Type. В самой машине нет ровным счётом ничего нового, но за рулём сидит знаменитый каскадер Терри Грант. Поэтому всю трассу в Гудвуде этот Jaguar едет на двух колёсах.
А можно всех посмотреть?
На самом деле крутых и интересных участников в Гудвуде было так много, что мы настоятельно советуем вам найти час свободного времени и посмотреть всех участников соревнования по подъёму на холм. Вот залипательное видео: