Ford Mustang Mach-E 1400 зажигательно подрифтил в Гудвуде. И не он один

Из-за пандемии коронавируса в этом году был отменён Фестиваль скорости в Гудвуде в его классиче­ском формате. Однако сбор спорткаров всё же состоялся. Одной из новых дисциплин меро­приятия стал дрифт. Органи­заторы опублико­вали кадры самых зрелищных заездов.