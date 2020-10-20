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Ford Mustang Mach-E 1400 зажигательно подрифтил в Гудвуде. И не он один

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Кирилл Малышев

Из-за пандемии коронавируса в этом году был отменён Фестиваль скорости в Гудвуде в его классиче­ском формате. Однако сбор спорткаров всё же состоялся. Одной из новых дисциплин меро­приятия стал дрифт. Органи­заторы опублико­вали кадры самых зрелищных заездов.

  • Участникам было предложено показать мастер­ство езды в заносе в сильно ограни­ченном простран­стве. По внешней стороне — стены-отбойники. Внутри «пончиков» стояли бочки из-под масла с встроенными датчиками дистанции.

  • Среди звёзд замечен Джеймс Дин, за плечами которого титулы лучшего в сериях Formula Drift и Drift Masters European Championship. Он выступал на BMW M3 E92 Eurofighter с мотором за 900 л.с.

  • Боком по трассе Гудвуда также проехал Вон Гиттин-младший на электрическом Ford Mustang Mach-E 1400, созданном его фирмой RTR и подразде­лением Ford Performance. В машине семь электро­моторов, а заносы выпол­нялись в чисто задне­приводном режиме.

  • Mustang Mach-E стал первым электриче­ским кроссовером марки Ford. Модель имеет версии как только с задним, так и с полным приводом, оснащается моторами с отдачей от 258 до 465 лошадиных сил. Самый мощный вариант разгоняется с места до 96,5 км/ч за 3,5 секунды, запас хода составляет 500 километров.

Как относитесь к дрифту?

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