Ford Mustang Mach-E 1400 зажигательно подрифтил в Гудвуде. И не он один
Кирилл Малышев
Из-за пандемии коронавируса в этом году был отменён Фестиваль скорости в Гудвуде в его классическом формате. Однако сбор спорткаров всё же состоялся. Одной из новых дисциплин мероприятия стал дрифт. Организаторы опубликовали кадры самых зрелищных заездов.
Участникам было предложено показать мастерство езды в заносе в сильно ограниченном пространстве. По внешней стороне — стены-отбойники. Внутри «пончиков» стояли бочки из-под масла с встроенными датчиками дистанции.
Среди звёзд замечен Джеймс Дин, за плечами которого титулы лучшего в сериях Formula Drift и Drift Masters European Championship. Он выступал на BMW M3 E92 Eurofighter с мотором за 900 л.с.
Боком по трассе Гудвуда также проехал Вон Гиттин-младший на электрическом Ford Mustang
Mach-E1400, созданном его фирмой RTR и подразделением Ford Performance. В машине семь электромоторов, а заносы выполнялись в чисто заднеприводном режиме.
Mustang
Mach-Eстал первым электрическим кроссовером марки Ford. Модель имеет версии как только с задним, так и с полным приводом, оснащается моторами с отдачей от 258 до 465 лошадиных сил. Самый мощный вариант разгоняется с места до 96,5 км/чза 3,5 секунды, запас хода составляет 500 километров.