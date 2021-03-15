7 примеров, когда рестайлинг сделал хорошую машину ещё лучше
Редакция Авто.ру
У этого процесса множество имён. Слишком официальное и скучное — «модернизация», модные — «рестайлинги» и «фейслифты», которые уже давно не считаются жаргонизмами. Есть и сугубо профессиональное — MCE, Mid Cycle Enhancement, «улучшение в процессе жизненного цикла». Но суть всегда одна и та же — обновление дизайна и техники автомобиля.
Часто обновление оказывается не слишком заметным, а иногда даже бесполезным. Потому что действительно неудачной модели не помогут ни новые фары, ни чуть более экономичный мотор. Иногда рестайлинг может даже испортить автомобиль. Зато случается и так, что обновление даёт машине второе дыхание, продлевает жизнь на конвейере или раскрывает неочевидные ранее таланты. Вспоминаем самые знаменитые примеры идеального рестайлинга вместе с компанией HP и новым игровым ноутбуком OMEN 15 (2020). Который недавно тоже обновился.
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Citroen DS (1967)
Первая официально признанная посадка НЛО на планету Земля датирована осенью 1955 года. Потому что никто из посетителей Парижского автосалона того года не поверил, что Citroen DS может быть творением человека. Дизайн и технологический уровень автомобиля опережали конкурентов на световые годы.
И даже спустя 10 лет футуризм DS не столько поблек, сколько приелся. А у находившейся в непростой финансовой ситуации Citroen не хватало средств на разработку нового поколения. Спасителем стал Робер Опрон – молодой французский дизайнер с опытом работы в авиационной индустрии.
По нынешним меркам рестайлинг Citroen DS, который был показан во второй половине 1967 года, очень скромный. Действительно — новые здесь, по сути, только передние фары. Но что это были за фары! Сдвоенные кругляши, закрытые единым обтекателем, в сочетании с новыми поворотниками и обновлённым бампером придали лицу «богини» совсем другое выражение — ещё более грациозное и элегантное!
К тому же все вокруг снова заговорили о техническом превосходстве французов в контексте машины, которой было уже 12 лет... Секрет в том, что фары рестайлингового DS с помощью нехитрой рычажной системы следовали за поворотами руля, подсвечивая изгибы дороги. Манифик! В результате обновлённый Citroen DS без труда продержался на конвейере ещё восемь лет, даже застав собственного наследника — модель CX.
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BMW E39 (2000)
Последнюю «пятёрку» добэнгловской эпохи даже сам Крис Бэнгл не стеснялся называть шедевром. По мнению американского дизайнера (да и по нашему скромному — тоже), в E39 воплотились лучшие черты разных поколений 5 серии, начиная с кузова E12 1972 года.
Здесь было всё, что мы любим и ценим в премиальных баварских седанах. От идеально сбалансированных пропорций до изысканности в деталях, которые выделяли BMW в потоке. Однако полностью в стилистическом плане «пятёрка» раскрылась только после планового рестайлинга 2000 года. Ведь именно тогда на 5 серии появились культовые «ангельские глазки» и светодиоды в задней оптике.
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Lotus Elise Series 2 (2001)
Англичане из Lotus давно приучили фанатов к длительному жизненному циклу своих моделей. Но случай с Elise был особенным. Спорткар дебютировал в
Так что модернизацию пришлось проводить раньше, чем планировалось. Но обновление получилось настолько глубоким, что некоторые называют Elise Series 2 вторым поколением модели, хотя это хрестоматийный пример именно Mid Cycle Enhancement. Модифицированное с учётом новых требований краш-тестов шасси, знакомый мотор
Считается, что Elise Series 2 — это первый Lotus, внешность которого целиком разрабатывалась на компьютере. В таком случае первый блин вышел гениальным! Настоящее превращение очаровательной, но провинциальной простушки в героиню марвеловского полного метра.
Лучшая похвала дистиллированной агрессии и безупречным формам «Серии 2» — её долголетие. Заложенная в неё стилистическая концепция затем была развита не только в Elise Series 3, который выпускается до сих пор, но и в суперкарах Tesla Roadster (2008) и Hennessey Venom GT (2011).
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Volkswagen Passat B5 (2001)
Не каждому алмазу суждено стать бриллиантом. Но когда все условия соблюдены — готовьтесь ко встрече с шедевром. Дебютировавший в
Но потребовалось вмешательство планового рестайлинга, чтобы просто хорошее стало великолепным. Несколько искусных штрихов — и экстерьер Passat заиграл по-новому. Линзованные фары, задняя оптика, стилизованная под кругляши классических спорткаров, ещё более мягкий пластик салона и помощневшие турбодизели превратили просто добротный автомобиль
C этим статусом Passat, к слову, не расстаётся и по сей день. Ещё важнее то, что именно рестайлинг поколения B5 стал золотым сечением для всех «фольксвагеновских» седанов нулевых годов. Просто вспомните, как выглядел представительский Phaeton.
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Subaru Impreza GD (2002)
Обычно рестайлинг — операция тщательно и заранее спланированная. Но порой автомобиль нуждается в помощи специалистов безотлагательно. Как это случилось в 2000 году, когда на рынок вышла Impreza второго поколения в кузове GD.
Японцы, очевидно, рассчитывали на продолжение успеха первой «Импрезы» – настоящего откровения как на раллийных трассах, так и в дилерских шоу-румах. В техническом плане претензий к поколению GD не было. А вот ко внешности…
Созданная в модном для начала нулевых биодизайне, вторая Impreza шокировала непропорциональными круглыми фарами. Сегодня стиль Impreza GD воспринимается не столь болезненно, но 20 лет назад это был провал. Subaru пришлось срочно менять планы и запускать работы по рестайлингу едва ли не одновременно с первым шквалом неодобрительных публикаций в прессе.
К счастью, спасать «Импрезу» вызвали опытного пожарного — британца Питера Стивенса, который поработал над внешностью обновлённого Lotus Esprit и участвовал в создании гиперкара McLaren F1. Рестайлинг Impreza GD для такого маэстро был лёгкой разминкой. Поэтому машина с традиционной оптикой появилась уже в
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Ferrari California T (2014)
Ни легендарное имя — California в словаре Ferrari известно ещё с
При жизни Энцо Феррари на мнение прессы, может быть, и не оглянулись бы — при хороших-то продажах! — но на дворе было уже совсем другое время. Так что рестайлинговая California T появилась в продаже в
Команда шеф-стилиста Ferrari Флавио Манцони уверенно избавилась от оплывшей оптики и выкорчевала остатки потерявшего актуальность биодизайна. Результат? Обновлённая California T не только спокойно дождалась появления сменщика, но и сам сменщик – Ferrari Portofino – во многом повторяет стилистический рецепт классного рестайлинга.
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Lada Granta (2018)
Лучшими работами уже покинувшего дизайн-центр АвтоВАЗа Стива Маттина принято считать серийный универсал Vesta SW Cross и концептуальный внедорожник Lada 4x4 Vision. Но, кажется, по масштабу перемен на звание самого важного проекта Маттина должна претендовать и рестайлинговая Granta.
Она родилась некрасивой. Да, на то были свои причины: в
А теперь взгляните на сегодняшнюю «Гранту»! Нет ни одного повода признать в этом современном, стильном городском автомобильчике родственника унылого дорестайла. Икс-образная стилистика Стива Маттина полностью изменила восприятие автомобиля!
Игровой ноутбук OMEN 15-ek0039ur (2020) от компании HP — ещё один пример продуманного обновления, пусть и из другой сферы нашей жизни. Дорестайлинговое устройство было мощным, но массивным и испытывало трудности с охлаждением
Чтобы оптимизировать систему охлаждения, в конструкцию добавлен инфракрасный термодатчик — впервые в сегменте! С его помощью электроника регулирует температурный режим и управляет могучим вентилятором с напряжением 12В. Так что теперь OMEN 15 (2020) стабильно держит высочайшие настройки графики и не проседает по FPS даже в самых сложных сценах. А если максимальная производительность прямо сейчас не требуется, то в приложении OMEN Command Center пользователь может выбрать более подходящий режим энергопотребления. Без подзарядки новый ноутбук способен проработать до 12,5 часов.
Получить максимум впечатлений даже от самых требовательных игр помогут экран Full HD с IPS-матрицей, поддерживающей частоту обновления до 300 Гц, мощный процессор Intel® Core™ i7