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7 примеров, когда рестайлинг сделал хорошую машину ещё лучше

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Редакция Авто.ру

У этого процесса множество имён. Слишком официальное и скучное — «модерни­зация», модные — «рестайлинги» и «фейс­лифты», которые уже давно не считаются жаргонизмами. Есть и сугубо професси­ональное — MCE, Mid Cycle Enhancement, «улучше­ние в процессе жизненного цикла». Но суть всегда одна и та же — обновление дизайна и техники автомобиля.

Часто обновление оказывается не слишком заметным, а иногда даже бесполезным. Потому что действи­тельно неудачной модели не помогут ни новые фары, ни чуть более экономичный мотор. Иногда рестайлинг может даже испортить автомобиль. Зато случается и так, что обновление даёт машине второе дыхание, продлевает жизнь на конвейере или раскрывает неочевидные ранее таланты. Вспоминаем самые знаменитые примеры идеального рестайлинга вместе с компанией HP и новым игровым ноутбуком OMEN 15 (2020). Который недавно тоже обновился.

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Citroen DS (1967)

Первая официально признанная посадка НЛО на планету Земля датирована осенью 1955 года. Потому что никто из посетителей Парижского автосалона того года не поверил, что Citroen DS может быть творением человека. Дизайн и техно­логический уровень автомобиля опережали конкурентов на световые годы.

И даже спустя 10 лет футуризм DS не столько поблек, сколько приелся. А у находив­шейся в непростой финансовой ситуации Citroen не хватало средств на разработку нового поколения. Спасителем стал Робер Опрон – молодой французский дизайнер с опытом работы в авиаци­онной индустрии.

По нынешним меркам рестайлинг Citroen DS, который был показан во второй половине 1967 года, очень скромный. Действи­тельно — новые здесь, по сути, только передние фары. Но что это были за фары! Сдвоенные кругляши, закрытые единым обтекателем, в сочетании с новыми поворот­никами и обновлённым бампером придали лицу «богини» совсем другое выражение — ещё более грациозное и элегантное!

К тому же все вокруг снова заговорили о техническом превос­ходстве французов в контексте машины, которой было уже 12 лет... Секрет в том, что фары рестай­линго­вого DS с помощью нехитрой рычажной системы следовали за поворотами руля, подсвечивая изгибы дороги. Манифик! В резуль­тате обновлённый Citroen DS без труда продер­жался на конвейере ещё восемь лет, даже застав собственного наследника — модель CX.

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BMW E39 (2000)

Последнюю «пятёрку» добэнгловской эпохи даже сам Крис Бэнгл не стеснялся называть шедевром. По мнению американ­ского дизайнера (да и по нашему скромному — тоже), в E39 воплотились лучшие черты разных поколений 5 серии, начиная с кузова E12 1972 года.

Здесь было всё, что мы любим и ценим в премиальных баварских седанах. От идеально сбалансиро­ванных пропорций до изыскан­ности в деталях, которые выделяли BMW в потоке. Однако полностью в стилисти­ческом плане «пятёрка» раскрылась только после планового рестайлинга 2000 года. Ведь именно тогда на 5 серии появились культовые «ангель­ские глазки» и светодиоды в задней оптике.

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Lotus Elise Series 2 (2001)

Англичане из Lotus давно приучили фанатов к длитель­ному жизненному циклу своих моделей. Но случай с Elise был особенным. Спорткар дебютировал в 1996-м, а уже через четыре года оказался... вне закона. Исключи­тельно из-за новых правил по пассивной безопасности, введённых в Европе.

Так что модернизацию пришлось проводить раньше, чем планиро­валось. Но обновление получилось настолько глубоким, что некоторые называют Elise Series 2 вторым поколе­нием модели, хотя это хресто­матийный пример именно Mid Cycle Enhancement. Модифи­цированное с учётом новых требований краш-тестов шасси, знакомый мотор K-серии от Rover и совершенно новый дизайн.

Считается, что Elise Series 2 — это первый Lotus, внешность которого целиком разра­баты­валась на компьютере. В таком случае первый блин вышел гениаль­ным! Настоящее превращение очарова­тельной, но провинци­альной простушки в героиню марвелов­ского полного метра.

Лучшая похвала дистиллированной агрессии и безупречным формам «Серии 2» — её долго­летие. Заложенная в неё стили­стическая концепция затем была развита не только в Elise Series 3, который выпускается до сих пор, но и в суперкарах Tesla Roadster (2008) и Hennessey Venom GT (2011).

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Volkswagen Passat B5 (2001)

Не каждому алмазу суждено стать бриллиантом. Но когда все условия соблюдены — готовьтесь ко встрече с шедевром. Дебютиро­вавший в 1996-м Passat четвёртого поколения с самого начала был талантлив. Отменная аэро­динамика (коэффи­циент лобового сопротив­ления всего 0,27), просторный салон с претензией на премиум и широкая гамма современных моторов.

Но потребовалось вмешательство планового рестайлинга, чтобы просто хорошее стало велико­лепным. Несколько искусных штрихов — и экстерьер Passat заиграл по-новому. Линзо­ванные фары, задняя оптика, стилизо­ванная под кругляши классических спорткаров, ещё более мягкий пластик салона и помощневшие турбо­дизели превратили просто добротный автомобиль D-сегмента в самый престижный седан/универсал среднего класса среди непреми­альных брендов.

C этим статусом Passat, к слову, не расстаётся и по сей день. Ещё важнее то, что именно рестайлинг поколения B5 стал золотым сечением для всех «фолькс­вагенов­ских» седанов нулевых годов. Просто вспомните, как выглядел представи­тельский Phaeton.

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Subaru Impreza GD (2002)

Обычно рестайлинг — операция тщательно и заранее спланиро­ванная. Но порой авто­мобиль нуждается в помощи специ­алистов безотлага­тельно. Как это случилось в 2000 году, когда на рынок вышла Impreza второго поколения в кузове GD.

Японцы, очевидно, рассчитывали на продол­жение успеха первой «Импрезы» – настоящего откровения как на раллийных трассах, так и в дилерских шоу-румах. В техни­ческом плане претензий к поколению GD не было. А вот ко внешности…

Созданная в модном для начала нулевых биодизайне, вторая Impreza шокировала непропорци­ональ­ными круглыми фарами. Сегодня стиль Impreza GD воспри­нимается не столь болезненно, но 20 лет назад это был провал. Subaru пришлось срочно менять планы и запускать работы по рестайлингу едва ли не одно­временно с первым шквалом неодобри­тельных публикаций в прессе.

К счастью, спасать «Импрезу» вызвали опытного пожарного — британца Питера Стивенса, который поработал над внешностью обнов­лённого Lotus Esprit и участвовал в создании гиперкара McLaren F1. Рестайлинг Impreza GD для такого маэстро был лёгкой разминкой. Поэтому машина с традици­онной оптикой появилась уже в 2002-м и мигом успокоила бурю негатива.

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Ferrari California T (2014)

Ни легендарное имя — California в словаре Ferrari известно ещё с 50-х (!), ни велико­лепные продажи — за первые четыре года покупателей приобрели свыше 11 тысяч купе-родстеров — не спасли эту модель от болез­ненных нападок. Кому-то не нравились настройки подвески с несвой­ственным для Ferrari реверансом в комфорт. Ещё больше недовольных было качеством сборки: протекав­шие крыши для дорестай­линговой California — дело почти обычное. Наконец, предельно овощной дизайн от ателье Pininfarina и Кена Окуямы, который не нравился вообще никому.

При жизни Энцо Феррари на мнение прессы, может быть, и не оглянулись бы — при хороших-то продажах! — но на дворе было уже совсем другое время. Так что рестай­линговая California T появилась в продаже в 2015-м и разом сняла все претензии к купе-родстеру. Первый со времён модели F40 турбомотор добавил «Кали­форнии» динамики, перера­ботанная подвеска заметно улучшила управля­емость, ну а дизайн изменился до неузнаваемости.

Команда шеф-стилиста Ferrari Флавио Манцони уверенно избавилась от оплывшей оптики и выкорчевала остатки потеряв­шего актуаль­ность биодизайна. Результат? Обновлённая California T не только спокойно дождалась появления сменщика, но и сам сменщик – Ferrari Portofino – во многом повторяет стилисти­ческий рецепт классного рестайлинга.

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Lada Granta (2018)

Лучшими работами уже покинувшего дизайн-центр АвтоВАЗа Стива Маттина принято считать серийный универсал Vesta SW Cross и концепту­альный внедорожник Lada 4x4 Vision. Но, кажется, по масштабу перемен на звание самого важного проекта Маттина должна претендовать и рестайлинговая Granta.

Она родилась некрасивой. Да, на то были свои причины: в 2011-м Granta появилась на свет как основатель­ная модерни­зация «Калины». Но до эпохи Renault дизайном в Тольятти занимались по остаточному принципу...

А теперь взгляните на сегодняшнюю «Гранту»! Нет ни одного повода признать в этом современном, стильном городском автомобиль­чике родствен­ника унылого дорестайла. Икс-образная стилистика Стива Маттина полностью изменила восприятие автомобиля!

Особенно приятно, что приложе­нием к внешнему преображе­нию стали и внутренние изменения: от современной приборной панели до усовер­шенство­ванной коробки передач. В кои-то веки даже самая доступная Lada не вызывает щемящее чувство неловкости.

Игровой ноутбук OMEN 15-ek0039ur (2020) от компании HP — ещё один пример продуманного обновления, пусть и из другой сферы нашей жизни. Дорестай­линговое устройство было мощным, но массивным и испытывало трудности с охлажде­нием из-за особен­ностей форм-фактора. В ходе обновления недостатки конструкции и пожелания покупателей были учтены — так появился OMEN 15 (2020). Он заметно тоньше предше­ствен­ника (минус 2,5 милли­метра) и компактнее, а его стильный металли­ческий корпус в минимали­стичном дизайне усеян дополни­тель­ными вентиляци­онными отверстиями — и теперь выглядит как кузов трекового суперкара.

Чтобы оптимизировать систему охлаждения, в кон­струкцию добавлен инфра­красный термо­датчик — впервые в сегменте! С его помощью электроника регулирует темпера­турный режим и управляет могучим вентилятором с напряже­нием 12В. Так что теперь OMEN 15 (2020) стабильно держит высочайшие настройки графики и не проседает по FPS даже в самых сложных сценах. А если максимальная производитель­ность прямо сейчас не требуется, то в приложении OMEN Command Center пользова­тель может выбрать более подходящий режим энерго­потребления. Без подзарядки новый ноутбук способен проработать до 12,5 часов.

Получить максимум впечатлений даже от самых требователь­ных игр помогут экран Full HD с IPS-матрицей, поддер­живающей частоту обновления до 300 Гц, мощный процессор Intel® Core™ i7 10-го поколения в паре, геймерская видео­карта NVIDIA® GeForce® RTX 2070 SUPER™ с технологией Max-Q и премиальный звук от Bang & Olufsen. И никаких дисков HDD — только скоростной SSD объёмом 512 Гб, для быстрой загрузки игровых уровней и приложений.

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