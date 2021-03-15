7 примеров, когда рестайлинг сделал хорошую машину ещё лучше

У этого процесса множество имён. Слишком официальное и скучное — «модерни­зация», модные — «рестайлинги» и «фейс­лифты», которые уже давно не считаются жаргонизмами. Есть и сугубо професси­ональное — MCE, Mid Cycle Enhancement, «улучше­ние в процессе жизненного цикла». Но суть всегда одна и та же — обновление дизайна и техники автомобиля.

Часто обновление оказывается не слишком заметным, а иногда даже бесполезным. Потому что действи­тельно неудачной модели не помогут ни новые фары, ни чуть более экономичный мотор. Иногда рестайлинг может даже испортить автомобиль. Зато случается и так, что обновление даёт машине второе дыхание, продлевает жизнь на конвейере или раскрывает неочевидные ранее таланты. Вспоминаем самые знаменитые примеры идеального рестайлинга вместе с компанией HP и новым игровым ноутбуком OMEN 15 (2020). Который недавно тоже обновился.