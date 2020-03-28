Восстаньте из грязи: 5 классных внедорожников из прошлого, которые нужно вернуть к жизни

Концепт-кар с «мультяшной» внешностью был представлен на авто­салоне в Чикаго в 2003 году, а с 2006-го серийная версия Toyota FJ Cruiser поступила в продажу. И при этом авто­мобиль практически не изменился внешне! Белая ради­аторная решётка в стиле Land Cruiser из 60-х, контраст­ная крыша, крошечные задние двери, открыва­ющиеся против хода, — всё это прида­вало машине несколько несерьёзный и «игрушечный» вид.

Однако FJ Cruiser был настоящим рамным внедорожником с полным приводом (постоянным в случае с «механикой» и подключа­емым — с АКП) и понижающим рядом в трансмиссии. А ещё на FJ Cruiser устанав­ливали тяговитый бензиновый двигатель 4.0 мощностью 239 л.с. Всё ещё мультяшный, да?

В нашей стране эта Тойота официально не продава­лась: основным рынком сбыта была Север­ная Америка. Однако такие «Крузеры» в России встреча­ются часто. Одна из машин была у Артемия Лебедева. И на ней он исколесил пол­страны, а потом продавал её на Авто.ру.

Производство FJ Cruiser завершилось в 2014 году, и в Тойоте решили оставить модель без преемника. Но мы надеемся, что они пере­думают. Ведь мультяшный ретро­вид существо­ванию того же Suzuki Jimny не особо мешает.