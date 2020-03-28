Восстаньте из грязи: 5 классных внедорожников из прошлого, которые нужно вернуть к жизни
Максим Кубанцев
Иногда они просто уходят навсегда, иногда возрождаются в обличье «беззубых» кроссоверов, но бывают и случаи, когда старички возвращаются со всеми (ну, или почти со всеми) лучшими качествами, за которые мы их и полюбили. Например, как последний Land Rover Defender.
Яркие, интересные и «честные» внедорожники прошлого: в какие из снятых с производства марок и моделей хотелось бы вдохнуть новую жизнь? Рассказываем!
Ford Bronco
Берите пример — Ford Bronco скоро возвращается! Закамуфлированные прототипы будущего семейства (да-да, именно семейства) автомобилей активно испытывают в различных условиях, а утечки информации как о внешности и технике «большого» Bronco, который будет конкурировать с Jeep Wrangler, так и об угловатом кроссовере Bronco Sport происходят регулярно. Планировалось, что Бронко покажут в конце марта, но, кажется, коронавирус внесёт коррективы.
Классический Bronco выпускался с середины 1960-х до 1996 год, четырежды за это время пережив смену поколения. Первые варианты внедорожника были весьма скромными: мотор на 105 л.с. «в базе»,
Что ждёт новый Ford Bronco?
Jeep Wagoneer
Сейчас самый крутой Jeep — это Grand Cherokee. Однако раньше флагманом марки был Wagoneer. Этот автомобиль выпускался три десятилетия — с 1963 по 1991 год. На фоне конкурентов, а тогда никаких люксовых кроссоверов ещё не было, старший Jeep выделялся прежде всего роскошью.
Его характерная особенность — массивная хромированная решётка радиатора с обратным наклоном. Уже в первом поколении автомобиль комплектовался независимой передней подвеской и всеми «радостями», положенными большой американской машине: двигателем V8 с АКП, кондиционером, опциональным полным приводом.
Как и Bronco, Jeep Wagoneer не забыт окончательно: в последние годы руководство альянса Fiat-Chrysler не однажды грозилось создать флагманский семиместный Jeep, который, вероятнее всего, получил бы историческое имя. Однако всякий раз эти намерения откладывались в долгий ящик…
Toyota FJ Cruiser
Концепт-кар с «мультяшной» внешностью был представлен на автосалоне в Чикаго в 2003 году, а с
Однако FJ Cruiser был настоящим рамным внедорожником с полным приводом (постоянным в случае с «механикой» и подключаемым — с АКП) и понижающим рядом в трансмиссии. А ещё на FJ Cruiser устанавливали тяговитый бензиновый двигатель 4.0 мощностью 239 л.с. Всё ещё мультяшный, да?
В нашей стране эта Тойота официально не продавалась: основным рынком сбыта была Северная Америка. Однако такие «Крузеры» в России встречаются часто. Одна из машин была у Артемия Лебедева. И на ней он исколесил полстраны, а потом продавал её на Авто.ру.
Производство FJ Cruiser завершилось в 2014 году, и в Тойоте решили оставить модель без преемника. Но мы надеемся, что они передумают. Ведь мультяшный ретровид существованию того же Suzuki Jimny не особо мешает.
Hummer H2/H3
Внедорожники размером с ДЗОТ с брутальной внешностью и армейской родословной вышли из списка автомобилей, выпускаемых концерном General Motors, ещё десяток лет назад. Марка Hummer не выдержала последствий мирового финансового кризиса 2008 года и отправилась в архив.
Да и сам бренд, начинавшийся с сурового, как каменный топор, армейского H1, просуществовал всего 15 лет. Куда более «гражданские», но всё равно огромные и квадратные внедорожники Hummer H2 и H3 успешно продавались и в России, а с 2006 по 2009 год даже собирались «отвёрточным» методом на калининградском «Автоторе».
В 2009-м появилась информация о продаже бренда Hummer, который стал обузой для GM, китайцам. Однако до реальной сделки дело так и не дошло, и Hummer перевели в режим ожидания. Но спустя десять лет Хаммеру решили дать ещё один шанс. Осенью 2019 года появилась информация, что GM планирует выпускать под этой маркой 1000-сильный электрический пикап для конкуренции с Tesla Cybertruck. Может, и крутые внедорожники опять начнут делать? Мы были бы совсем не против, даже если бы они тоже стали полностью электрическими.
Talbot-Matra Rancho
Во времена, когда кроссоверы на любой вкус, кошелёк и размер ещё не заполонили дороги всего мира, во Франции выпускали интересный, но экзотичный автомобиль. Talbot-Matra Rancho представили в 1977 году — в этом же году, кстати, в СССР начался выпуск «Нивы». Однако, в отличие от советского внедорожника, французский универсал с увеличенным дорожным просветом, построенный на базе модели Simca 1100, полного привода не имел.
Однако в его активе был вместительный кузов и защитный пластиковый обвес, не боявшийся мелких царапин. При этом в конструкции кузова активно применялся стеклопластик, что делало «француза» практически неуязвимым для коррозии. Модель оснащали рядной «четвёркой» мощностью 80 л.с. и
Выпуск автомобиля на заводе концерна Matra, известного ещё и деятельностью в аэрокосмической отрасли, продолжался до 1985 года. Пока на возрождение в новом облике этого колоритного «аквариума» с защитным пластиковым обвесом рассчитывать не приходится. Но вдруг, к примеру, концерн PSA, владеющий «спящим» брендом Talbot, когда-либо задумается о его реинкарнации? Выглядит Матра убедительнее большинства современных вседорожников.