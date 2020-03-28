Почему в Эмиратах брошены тысячи машин: 5 главных фактов

Восстаньте из грязи: 5 классных внедорожников из прошлого, которые нужно вернуть к жизни

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Максим Кубанцев

Иногда они просто уходят навсегда, иногда возрожда­ются в обличье «беззубых» крос­соверов, но бывают и случаи, когда старички возвраща­ются со всеми (ну, или почти со всеми) лучшими каче­ствами, за которые мы их и полюбили. Например, как последний Land Rover Defender. 

Яркие, интересные и «честные» внедорожники прошлого: в какие из снятых с производ­ства марок и моделей хотелось бы вдохнуть новую жизнь? Рассказываем!

Ford Bronco

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Берите пример — Ford Bronco скоро возвращается! Закамуфлиро­ванные прототипы будущего семей­ства (да-да, именно семейства) автомо­билей активно испытывают в различных условиях, а утечки информации как о внешности и технике «большого» Bronco, который будет конкури­ро­вать с Jeep Wrangler, так и об угловатом крос­совере Bronco Sport происходят регулярно. Плани­ро­валось, что Бронко покажут в конце марта, но, кажется, коронавирус внесёт коррективы.

Классический Bronco выпускался с середины 1960-х до 1996 год, четырежды за это время пере­жив смену поко­ления. Первые варианты внедорож­ника были весьма скромными: мотор на 105 л.с. «в базе», 3-сту­пенчатая коробка передач, годовой тираж всего 15–20 тысяч экзем­п­ля­ров, хотя Ford уже тогда выпускал по полтора-два миллиона разных автомо­билей разных моделей ежегодно. Однако это не помешало ему стать по-настоящему культовым. Поэтому есть шанс, что новый Bronco окажется ещё успешнее.

Что ждёт новый Ford Bronco?

Jeep Wagoneer

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Сейчас самый крутой Jeep — это Grand Cherokee. Однако раньше флагманом марки был Wagoneer. Этот автомо­биль выпускался три десяти­летия — с 1963 по 1991 год. На фоне конку­рентов, а тогда никаких люксовых крос­соверов ещё не было, старший Jeep выделялся прежде всего роскошью.

Его характерная особенность — массивная хромиро­ванная решётка радиатора с обрат­ным наклоном. Уже в первом поколении авто­мобиль комп­лектовался незави­симой передней подвеской и всеми «радостями», положенными большой американ­ской машине: двигателем V8 с АКП, кондици­онером, опци­ональным полным приводом.

Как и Bronco, Jeep Wagoneer не забыт окончательно: в последние годы руко­водство альянса Fiat-Chrysler не однажды грозилось создать флагман­ский семи­местный Jeep, который, вероят­нее всего, получил бы историче­ское имя. Однако всякий раз эти намерения откладывались в долгий ящик…

Toyota FJ Cruiser

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Концепт-кар с «мультяшной» внешностью был представлен на авто­салоне в Чикаго в 2003 году, а с 2006-го серийная версия Toyota FJ Cruiser поступила в продажу. И при этом авто­мобиль практически не изменился внешне! Белая ради­аторная решётка в стиле Land Cruiser из 60-х, контраст­ная крыша, крошечные задние двери, открыва­ющиеся против хода, — всё это прида­вало машине несколько несерьёзный и «игрушечный» вид.

Однако FJ Cruiser был настоящим рамным внедорожником с полным приводом (постоянным в случае с «механикой» и подключа­емым — с АКП) и понижающим рядом в трансмиссии. А ещё на FJ Cruiser устанав­ливали тяговитый бензиновый двигатель 4.0 мощностью 239 л.с. Всё ещё мультяшный, да?

В нашей стране эта Тойота официально не продава­лась: основным рынком сбыта была Север­ная Америка. Однако такие «Крузеры» в России встреча­ются часто. Одна из машин была у Артемия Лебедева. И на ней он исколесил пол­страны, а потом продавал её на Авто.ру.

Производство FJ Cruiser завершилось в 2014 году, и в Тойоте решили оставить модель без преемника. Но мы надеемся, что они пере­думают. Ведь мультяшный ретро­вид существо­ванию того же Suzuki Jimny не особо мешает.

Hummer H2/H3

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Внедорожники размером с ДЗОТ с брутальной внешностью и армейской родо­словной вышли из списка автомо­билей, выпускаемых концерном General Motors, ещё десяток лет назад. Марка Hummer не выдер­жала послед­ствий мирового финансо­вого кризиса 2008 года и отправи­лась в архив.

Да и сам бренд, начинавшийся с сурового, как каменный топор, армейского H1, просуще­ствовал всего 15 лет. Куда более «граждан­ские», но всё равно огромные и квадратные внедорож­ники Hummer H2 и H3 успешно прода­вались и в России, а с 2006 по 2009 год даже собира­лись «отвёр­точным» методом на калинин­градском «Автоторе».

В 2009-м появилась информация о продаже бренда Hummer, который стал обузой для GM, китай­цам. Однако до реальной сделки дело так и не дошло, и Hummer пере­вели в режим ожидания. Но спустя десять лет Хаммеру решили дать ещё один шанс. Осенью 2019 года появилась инфор­мация, что GM плани­рует выпускать под этой маркой 1000-сильный электри­ческий пикап для конку­ренции с Tesla Cybertruck. Может, и крутые внедорож­ники опять начнут делать? Мы были бы совсем не против, даже если бы они тоже стали полностью электри­че­скими.

Talbot-Matra Rancho

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Во времена, когда кроссоверы на любой вкус, кошелёк и размер ещё не запо­лонили дороги всего мира, во Франции выпускали интересный, но экзо­тичный авто­мобиль. Talbot-Matra Rancho пред­ставили в 1977 году — в этом же году, кстати, в СССР начался выпуск «Нивы». Однако, в отличие от совет­ского внедорож­ника, француз­ский универсал с увели­ченным дорожным про­светом, построенный на базе модели Simca 1100, полного привода не имел.

Однако в его активе был вместительный кузов и защитный пластиковый обвес, не бояв­шийся мелких царапин. При этом в конструкции кузова активно приме­нялся стекло­пластик, что де­ла­ло «француза» практически неуязви­мым для коррозии. Модель оснащали рядной «чет­вёр­кой» мощностью 80 л.с. и 4-ступен­чатой «механикой».

Выпуск автомобиля на заводе концерна Matra, известного ещё и деятель­ностью в аэро­косми­че­ской отрасли, продол­жался до 1985 года. Пока на возрож­дение в новом облике этого коло­рит­ного «аква­риума» с защитным пластико­вым обвесом рассчиты­вать не приходится. Но вдруг, к примеру, концерн PSA, владеющий «спящим» брендом Talbot, когда-либо задума­ется о его реинкар­нации? Выглядит Матра убеди­тельнее большин­ства современных вседорожников.

Какую из этих моделей стоило бы возродить?

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