Королевство живых: лучший автомобиль на вторичке – минивэн?!

Минивэны в России – едва ли не самые недооценённые автомобили. Они давно проиграли бой семейным кроссоверам и остались уделом дачников, многодетных семей и наёмных рабочих. Но значит ли это, что найти среди них хороший экземпляр по умеренной цене гораздо проще, чем среди более популярных вариантов на вторичке? Мы решили это проверить. И убедились: минивэны спасут этот мир!