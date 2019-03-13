Финны заменили колёса автомобиля гигантскими лезвиями

Королевство живых: лучший автомобиль на вторичке – минивэн?!

Видео

Андрей Шульдешов

Минивэны в России – едва ли не самые недооценённые автомобили. Они давно проиграли бой семейным кроссоверам и остались уделом дачников, многодетных семей и наёмных рабочих. Но значит ли это, что найти среди них хороший экземпляр по умеренной цене гораздо проще, чем среди более популярных вариантов на вторичке? Мы решили это проверить. И убедились: минивэны спасут этот мир!

Минивэны на автомате до 550 тысяч рублей на Авто.ру: https://autoru.me/FLAC7 – Ищем подержанный бизнес-седан в ЕКАТЕРИНБУРГЕ: https://youtu.be/EKgWwpyWyNI – Ищем хорошие машины, которых все боятся: https://youtu.be/nd0y5cKrAx4 – Покупаем горячий хэтчбек по цене Kia Rio: https://youtu.be/S2GJTvU3oh0 Минивэны в России – одни из самых недооценённых автомобилей. Они давно проиграли бой семейным кроссоверам и остались уделом дачников, многодетных семей и наёмных работников. Но значит ли это, что найти среди них хороший экземпляр по умеренной цене гораздо проще, чем среди более популярных вариантов на вторичке? Мы решили это проверить. И убедились: минивэны спасут этот мир! #осторожноокрашено

Героями этого выпуска стали Seat Altea Freetrack, Ford S-Max, Opel Zafira и Renault Espace. Знаете другие хорошие варианты в этой категории? Тогда обязательно предлагайте их в комментариях под видео на YouTube. Был опыт владения минивэном? Не стесняйтесь им поделиться!

Минивэны на автомате до 550 тысяч рублей на Авто.ру

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