В сентябре в Лондоне пройдёт аукцион редких автомобилей. Вот пять самых дорогих машин

С 4 по 6 сентября во дворце Хэмптон-Корт в Лондоне состоится Конкурс элегант­ности, в рамках которого пройдёт аукцион раритетных автомобилей Gooding & Company. Этот аукцион впервые в истории состоится за пределами США. Мы выбрали пять моделей, за которые ожидаются самые серьёзные торги.