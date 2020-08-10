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В сентябре в Лондоне пройдёт аукцион редких автомобилей. Вот пять самых дорогих машин

Новости

Борис Закиров

С 4 по 6 сентября во дворце Хэмптон-Корт в Лондоне состоится Конкурс элегант­ности, в рамках которого пройдёт аукцион раритетных автомобилей Gooding & Company. Этот аукцион впервые в истории состоится за пределами США. Мы выбрали пять моделей, за которые ожидаются самые серьёзные торги.

<h3>Bugatti Type 59 Sports (1934)</h3> Это самый дорогой автомобиль аукциона: стартовая цена — 10 миллионов фунтов стерлингов. Высокая стоимость лота объясняется большим списком титулов и побед: на его счету бронза в Гран-При Монако, победа в Гран-При Бельгии в Спа и статус самого быстрого автомобиля Франции в 1937 году. Под капотом спорткара установлен рядный восьмицилиндровый мотор мощностью 250 лошадиных сил. А в списке его владельцев значился король Бельгии Леопольд Третий.
<h3>Aston Martin DB4 GT Zagato (1961)</h3> Эту модель построили в сотрудничестве с итальянским ателье Zagato. Сегодня можно купить такой автомобиль в состоянии нового: британцы собираются построить 19 реплик, стоимостью 6&nbsp;миллионов фунтов стерлингов каждая. Но оригинальный DB4 GT Zagato дороже: оценочная стоимость лота — от 7 до 9&nbsp;миллионов фунтов. Купе оснащено 314-сильным мотором и дисковыми тормозами по кругу, что для начала <nobr>1960-х</nobr> большая редкость.
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Bugatti Type 59 Sports (1934)

Это самый дорогой автомобиль аукциона: стартовая цена — 10 миллионов фунтов стерлингов. Высокая стоимость лота объясняется большим списком титулов и побед: на его счету бронза в Гран-При Монако, победа в Гран-При Бельгии в Спа и статус самого быстрого автомобиля Франции в 1937 году. Под капотом спорткара установлен рядный восьмицилиндровый мотор мощностью 250 лошадиных сил. А в списке его владельцев значился король Бельгии Леопольд Третий.

Всего на осенний аукцион Gooding & Company заявлено 16 машин. Оценочная стоимость всех лотов составляет 45,2 миллиона фунтов стерлингов. 

Будь у вас лишний миллиард в кармане, на что было бы не жалко его потратить?

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