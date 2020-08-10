В сентябре в Лондоне пройдёт аукцион редких автомобилей. Вот пять самых дорогих машин

Материал по теме
За ржавый 47-летний Ford из сарая заплатили 15,5 миллиона рублей
Новейшие Chevrolet Corvette отзывают. Но не по той причине, какую ждали владельцы
Борис Закиров
С 4 по 6 сентября во дворце Хэмптон-Корт в Лондоне состоится Конкурс элегантности, в рамках которого пройдёт аукцион раритетных автомобилей Gooding & Company. Этот аукцион впервые в истории состоится за пределами США. Мы выбрали пять моделей, за которые ожидаются самые серьёзные торги.
Всего на осенний аукцион Gooding & Company заявлено 16 машин. Оценочная стоимость всех лотов составляет 45,2 миллиона фунтов стерлингов.