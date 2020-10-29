Истории читателей: добрые инспекторы ГИБДД

Предмет восхищения

Я расскажу историю, которая обывателям сможет показаться немного странной, но она будет сполна оценена фанатами тюнинга. В общем досталась мне от дедушки 240 Вольво в жутком состоянии. Всё было настолько плохо, что бюджета даже четырёх студентов типа меня не хватило бы на восстановление этого аппарата в заводское состояние. Потому было решено делать из неё станс-проект в японском стиле. Для начала всё техническое состояние было приведено в полный порядок, дабы не создавать угрозы участникам дорожного движения. Затем были изготовлены проставки — чтобы перейти на японскую разболтовку. На неё встали красивейшие широкие 15'SSR Mesh. Авто было занижено в стиле VIP и был очень приятный и на удивление тихий прямоток.

Авто радовало меня и людей вокруг каждый день, собирало кучу взглядов и «пальцев вверх». Однако вся эта идилия была прервана одним сотрудником ГИБДД, который меня остановил и выписал 12.5.1 с предписанием. А это значило, что мне необходимо было вернуть авто в заводское состояние, явиться на экспертизу и только после успешного прохождения этой процедуры авто смогло бы дальше двигаться по городу. И поскольку у меня не было ни средств, ни желания этим заниматься, тот гаишник похоронил прекрасный автомобиль, который нравился всем и грел мою душу. Так вот если вы мне скажете, что эта история совсем не похожа на «добрую историю про сотрудников ГИБДД», то я скажу, что не упомянул более десятков случаев, когда меня останавливали и восхищались автомобилем, даже не думая начинать разговоры про злосчастную статью номер 12.5.1. Вот именно они-то и есть главные герои добрых историй про сотрудников ГИБДД. И только благодаря таким людям, которые ставят человеческие ценности и адекватность выше неадекватных законов, может процветать и укрепляться автокультура нашей родной страны!