Истории читателей: добрые инспекторы ГИБДД
Александр Мирошкин
Недавно мы просили вас рассказать свои добрые истории про инспекторов ГИБДД. И вы, как всегда, не подвели — некоторые рассказы оказались очень душещипательными. Короче говоря, приятного чтения.
Мы стараемся сохранять авторские тексты, внося в них лишь самые необходимые правки.
Запасное колесо
Ехал гружёный на Приоре по грунтовке Яренск-Урдома, пробил заднее правое колесо, профукал этот момент, колесо изрядно пожевало, ещё и тормозную трубку пробил. Насос ножной хапнул песок и перестал качать. Зелёный я был тогда. Запаски нет, трафика почти нет. Повезло, попутно ехал в Урдому Рома-гаишник, тоже на рабочей Приоре) попросил у него запаску и телефон, чтобы потом отдать. Спасибо за помощь)
Неоценимая помощь
Спасибо инспектору, который помог моей жене довезти ребёнка с приступом внутричерепного давления и судорогами до больницы в Люберцах лет 15 назад. У жены тряслись руки, она остановила машину на посту ГАИ и попросила помощи. Инспектор сел за руль и, зная дорогу, быстро доставил их в больницу. Благодарить было некогда, он уехал, нам предстояло долгое лечение.
Ремень
12 лет назад ехал на своём древнем Исузу Родео, летом часов в 12 ночи, в каких-то смоленских лесах услышал скрежет из под капота, остановился, посмотрел, звук из генератора. Думаю: надо ехать хоть до заправки, так как гена подклинивал и ремень начал посвистывать. И только успел сесть за руль, как генератор заклинил, ремень задымился и порвался. Стою в лесу, машина проедет раз в час, в лучшем случае. Темнота — думаю, ну ппц. И тут гайцы едут, остановились, рассказал им что случилось, так они на свою шестёрку меня зацепили, довезли до заправки, дали телефон местного мастера, который в итоге мне починил генератор в сарае у себя, намотал какой то ремень и я смог доехать до Москвы. До сих пор помню этих гаишников и надеюсь они уже полковники и всё у них хорошо!!!
Шиномонтаж
Лет 10 назад попала в ДТП в Ленобласти, рядом с городом Светогорск. Был гололёд и машину занесло. Оказались в кювете. Из кювета нам помогли выбраться проезжающие автолюбители (за что я им очень благодарна). Когда же приехали сотрудники ГИБДД и увидели, что у машины порвано колесо и что на таком колесе я до Питера буду ехать часов 10, быстро поменяли мне колесо. Причём запаску нешипованную поставили вместо заднего колеса, а шипованное заднее перекинули вперёд (машина переднеприводная). Т.е. всё очень грамотно сделали. И пока я думала, как мне их отблагодарить (кроме слов), они уже сели по машинам и уехали. Это прямо чудо какое-то было. Учитывая, что было 2 часа ночи.
Полёт
Ехал по трассе Москва-Минск пару лет назад. Уже на белорусской территории ехал заметно быстрее разрешённой скорости (170–180 км/ч). Со встречи развернулся гаишный пепелац, включил иллюминацию. Ну, думаю, сейчас начнутся ухмылка, намёки и прочее, что так любят наши российские гаишники. Но нет, белорусский страж автодорог абсолютно спокойным и вежливым тоном, отдав честь произнёс: «Добрый вечер. Разрешите прервать ваш полёт».
Наказание
В 2005 году я работал на своей 6-ке в фирме в качестве офисного водителя. И вот еду, везу двух менеджеров куда-то в область. Проезжаем населённый пункт, а по факту — лес, но под знаком 50. Разумеется, еду где-то 80. И на примыкающей дороге спрятался гаишный Форд. Вижу, бежит наперерез, машет палочкой. Я проехал «по инерции» метров 80: пусть служивый пройдётся. «Вы нарушили, бла-бла, пройдите в машину». Я, как дурак, не накинув куртку пошёл в Форд. На улице январь, сильный мороз и сильный ветер. Замёрз, пока шёл до Форда. А в нём старый, умудрённый опытом капитан окучивает предыдущего водителя. Соответственно стоял мёрз ещё минут 10, и когда залез в машину к гаишнику — зуб на зуб не попадал. Сначала мне рассказали о том, что я ехал 80 вместо 50, а затем я услышал — мол, пока ты стоял на улице, сильно замёрз, и тем самым уже себя наказал. Поэтому, на будущее — «не нарушай и счастливого пути». Был приятно удивлён.
Предмет восхищения
Я расскажу историю, которая обывателям сможет показаться немного странной, но она будет сполна оценена фанатами тюнинга. В общем досталась мне от дедушки 240 Вольво в жутком состоянии. Всё было настолько плохо, что бюджета даже четырёх студентов типа меня не хватило бы на восстановление этого аппарата в заводское состояние. Потому было решено делать из неё станс-проект в японском стиле. Для начала всё техническое состояние было приведено в полный порядок, дабы не создавать угрозы участникам дорожного движения. Затем были изготовлены проставки — чтобы перейти на японскую разболтовку. На неё встали красивейшие широкие 15'SSR Mesh. Авто было занижено в стиле VIP и был очень приятный и на удивление тихий прямоток.
Авто радовало меня и людей вокруг каждый день, собирало кучу взглядов и «пальцев вверх». Однако вся эта идилия была прервана одним сотрудником ГИБДД, который меня остановил и выписал 12.5.1 с предписанием. А это значило, что мне необходимо было вернуть авто в заводское состояние, явиться на экспертизу и только после успешного прохождения этой процедуры авто смогло бы дальше двигаться по городу. И поскольку у меня не было ни средств, ни желания этим заниматься, тот гаишник похоронил прекрасный автомобиль, который нравился всем и грел мою душу. Так вот если вы мне скажете, что эта история совсем не похожа на «добрую историю про сотрудников ГИБДД», то я скажу, что не упомянул более десятков случаев, когда меня останавливали и восхищались автомобилем, даже не думая начинать разговоры про злосчастную статью номер 12.5.1. Вот именно они-то и есть главные герои добрых историй про сотрудников ГИБДД. И только благодаря таким людям, которые ставят человеческие ценности и адекватность выше неадекватных законов, может процветать и укрепляться автокультура нашей родной страны!
Парковка
У меня тоже был приятный случай с полицией в 2017 году. Нужно было по делам в Братиславу, но задержались в дороге и туда уже ночью приехали. Договорились, что подруга нас в центре в баре в одном встретит, потом отвезёт спать — надо было машину кинуть недалеко до утра.
В итоге едем вдоль набережной и увидели экипаж, который кого-то остановил, подъехал сзади и вышел спросить про парковку, где и как можно. В итоге увидев мои старые номера без обозначения соседней страны (на что даже ничего не сказали на удивление), отпустили провинившегося и рассказали дорогу. Только я сажусь в машину, как показывают рукой, чтобы за ними следовали. Сопроводили до места парковки, сказали, что можем паркомат не платить, если даже немного задержимся утром, то выписывать штраф не будут — их смена до обеда. И на то, что мы говорили только по-чешски с ними, даже виду не подали, только интересовались, что понимаем ли мы их, т.е. словацкий. Самые невероятно добрые на моей практике попались ребята.
Попутка
Как-то раз сломался ночью на М7, в Вязниках, добрался на попутке до ближайшего магазина автозапчастей. Купил бензонасос, а обратно попутку поймать не смог. Так и шёл вдоль дороги. Добрые гаишники меня подобрали и довезли до машины, остались со мной пока не починил машину.
Подстава навигатора
Сентябрь этого года (2020), по дороге в Крым заехал в Голубицкую (ну не был я на Азовском), уткнувшись в навигатор поворачиваю на перекрёстке мимо машины ДПС. Тут же мигалки и требование остановиться. Оказывается повернул на одностороннюю (встречка), объяснил ситуацию — устал, слушал навигатор, виноват... Пожурили, отпустили и я, пользуясь добротой инспектора (имя к сожалению не запомнил), дорогу кратчайшую к морю узнал. А ещё помню, как ГАИшники замерзающему на трассе дальнобойщику старые покрышки возили от шиномонтажа — тот наотрез машину отказался бросить (лихие 90-е) и сидел жёг костёр. Запаску к их приезду он уже спалил.
Разворот
Только получил водительское. Еду я такой и решил развернуться. Увидел разрыв и включил поворотник. А это было на 4-х полосной дороге)))) Остановил меня гаишник, поругал, но не стал наказывать. Уже 15 лет за рулём, 12 водителем работаю и всегда вспоминаю этого сотрудника ГИБДД тёплыми словами.
Шоколадка
Проезжая на машине Литву решил посмотреть старый Вильнюс и реально заблудился.... Подъезжаю к полицейскому и прошу указать выезд на Минск, а он мне говорит: «Не отставайте, держитесь максимально близко, я вас вывезу...». Включил мигалки и мы через 10 минут уже были на нужной дороге. На мою попытку денежной благодарности, вежливо отказался и угостил сам моих детей шоколадом. У меня дар речи тогда пропал...
Забытые документы
Это было лет 12 назад. С супругой возвращались домой из гипермаркета, решил, что отвезу жену и продукты, и потом поеду на заправку. Заправка нужного мне бренда находилась за виадуком, а непосредственно после съезда с этого виадука — пост ДПС. И вот, уже поднявшись на середину виадука, я вспоминаю, что, выходя из супермаркета, отдал жене кошелёк, где были и документы — чтобы она положила в свою сумку. Назад уже не повернёшь, впереди пост — если остановят, у меня вообще никаких документов. Я, снизив скорость, медленно подъехал к стоящему у поста инспектору. На вопрос «что случилось?», я рассказал в чём дело. Он поинтересовался, далеко ли я живу и, услышав что в паре километров, улыбнувшись сказал — езжай заправляйся. Забыв, что и денег у меня нет, я быстро рванул назад до дома. А ведь инспектор мог и строго по закону. Зато я точно знаю, что не все инспекторы ГИБДД беспредельщики, да и документы больше никогда не забывал.