Заезд самого странного дрэгстера в мире и других крутых машин

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Андрей Шульдешов
Усаживайтесь поудобнее. Сейчас мы покажем вам почти 15 минут громкого, быстрого и временами очень странного соревнования по дрэгрейсингу под характерным названием Outlaw Armageddon, которое прошло в штате Оклахома.
Слишком долго? Тогда посмотрите первые несколько минут: там на старт выезжает, пожалуй, самый странный дрэгстер на этой планете. Неожиданный гибрид торпеды, школьного автобуса и дачной теплицы называется Gonorail, и вы могли видеть его в передаче «Уличные гонки» на канале Discovery. У него двигатель мощностью 1200 лошадиных сил, а кузов сделан из фрагментов настоящего вагона монорельса. Как думаете, эта штука быстрая?