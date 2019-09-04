Вернули 2007-й: тест пяти «горячих» хэтчбеков из прошлого

Заезд самого странного дрэгстера в мире и других крутых машин

Видео

Андрей Шульдешов

Усаживайтесь поудобнее. Сейчас мы покажем вам почти 15 минут громкого, быстрого и вре­ме­нами очень странного соревно­вания по дрэг­рейсингу под характер­ным названием Outlaw Armageddon, которое прошло в штате Оклахома.

Слишком долго? Тогда посмотрите первые несколько минут: там на старт выезжает, пожалуй, самый странный дрэгстер на этой планете. Неожиданный гибрид торпеды, школьного автобуса и дачной теплицы называется Gonorail, и вы могли видеть его в передаче «Уличные гонки» на канале Discovery. У него двигатель мощностью 1200 лоша­диных сил, а кузов сделан из фраг­ментов настоящего вагона моно­рельса. Как думаете, эта штука быстрая? 

Watch as Street Outlaws FarmTruck drag races his new Gonorail against a fast white Nova at the No Prep event held at Thunder Valley Raceway in Noble, Oklahoma called Outlaw Armageddon 2019. Also in this video you will see Moredoor Nova and Jeeper Sleeper line up some grudge racing at the Outlaw Armageddon 5 race. And I also added archive footage of the FarmBird racing in Season 1 of the No Prep Kings event that was held in South Carolina, and an awesome match up with FarmTruck racing against Azn in the Dung Beetle for the first time ever at Outlaw Armageddon 3. Also it was just announced that the new Street Outlaws Xbox one and Play Station game will be out on October 22nd, 2019 and you can pre order it now at this link: Street Outlaws Diecast cars: http://tomeightyvideos.com/Diecast-cars/ Thank you for watching and remember to give a thumbs up, and if you are not a subscriber consider hitting the subscribe button for more videos just like this. http://tomeightyvideos.com/street-outlaws-trivia-page/ http://tomeightyvideos.com/fan-page1/

На что больше всего похож Gonorail?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение