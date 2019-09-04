Заезд самого странного дрэгстера в мире и других крутых машин

Усаживайтесь поудобнее. Сейчас мы покажем вам почти 15 минут громкого, быстрого и вре­ме­нами очень странного соревно­вания по дрэг­рейсингу под характер­ным названием Outlaw Armageddon, которое прошло в штате Оклахома.

Слишком долго? Тогда посмотрите первые несколько минут: там на старт выезжает, пожалуй, самый странный дрэгстер на этой планете. Неожиданный гибрид торпеды, школьного автобуса и дачной теплицы называется Gonorail, и вы могли видеть его в передаче «Уличные гонки» на канале Discovery. У него двигатель мощностью 1200 лоша­диных сил, а кузов сделан из фраг­ментов настоящего вагона моно­рельса. Как думаете, эта штука быстрая?