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Гоночный Porsche, которого не было. Фотопост

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Алексей Олефиренко

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В гараже братьев Ильи и Никиты Бриданов — уроженцев Украины, чьё детство прошло в Канаде, юность — в Италии, а взрослая жизнь протекает в солнечной Калифорнии, — множество исторических плакатов, на которых изображён странный спорткар, который как будто имеет отношение к Porsche. Вот он борется на трассе с Porsche 934, а вот он позирует рядом со Стивом МакКуином… И вот он собственной персоной стоит посреди гаража. Неужто у Porsche была гоночная модель, о которой никто никогда не знал?!

На самом деле нет. Эти плакаты, изрядно приправленные «фотошопом», — выдумка, задача которой подчеркнуть, на какую эпоху братья ориентировались при создании собственного проекта Half11 — уникального спорткара, вдохновлённого Porsche, но имеющего с наработками самого автопроизводителя не так много общего. Узнав о такой «стройке», автор Speedhunters Дейв Томас и фотограф Кирон Берндт съездили познакомиться с «половиной одиннадцатого» лично. 

Half11 («Пол-одиннадцатого») — это кастом, построенный по образу и подобию нескольких Porsche, например, 909 Bergspyder. На фото­графиях размеры автомобиля кажутся внушитель­ными, но в действитель­ности он не больше, чем любой другой 911 середины 1970‑х. А по высоте и вовсе ниже любого существующего «девятьсот одиннадцатого».

В хитросплетении пространственной рамы скрывается гоночный восьми­цилиндровый двигатель GM LS, подготов­ленный JMS Racing. Он соединён с шести­ступенчатой коробкой передач от Porsche 996 GT2. А ещё тут есть «прямоток» с равно­длинным коллектором, поэтому звучать будущий автомобиль должен что надо.

Поскольку Half11 изредка будет выезжать на дороги общего пользования, у него должен быть VIN-номер. И он уже имеется: ведь передок Half11 был позаимствован у реального Porsche 911! И, кажется, это отлично объясняет, почему в названии проекта лишь «половина одиннадцатого».

Фотографии: Keiron Berndt / Speedhunters

Как вам Half11?

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