Гоночный Porsche, которого не было. Фотопост

В гараже братьев Ильи и Никиты Бриданов — уроженцев Украины, чьё детство прошло в Канаде, юность — в Италии, а взрослая жизнь протекает в солнечной Калифорнии, — множество исторических плакатов, на которых изображён странный спорткар, который как будто имеет отношение к Porsche. Вот он борется на трассе с Porsche 934, а вот он позирует рядом со Стивом МакКуином… И вот он собственной персоной стоит посреди гаража. Неужто у Porsche была гоночная модель, о которой никто никогда не знал?!