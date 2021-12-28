Гоночный Porsche, которого не было. Фотопост

В гараже братьев Ильи и Никиты Бриданов — уроженцев Украины, чьё детство прошло в Канаде, юность — в Италии, а взрослая жизнь протекает в солнечной Калифорнии, — множество исторических плакатов, на которых изображён странный спорткар, который как будто имеет отношение к Porsche. Вот он борется на трассе с Porsche 934, а вот он позирует рядом со Стивом МакКуином… И вот он собственной персоной стоит посреди гаража. Неужто у Porsche была гоночная модель, о которой никто никогда не знал?!
На самом деле нет. Эти плакаты, изрядно приправленные «фотошопом», — выдумка, задача которой подчеркнуть, на какую эпоху братья ориентировались при создании собственного проекта Half11 — уникального спорткара, вдохновлённого Porsche, но имеющего с наработками самого автопроизводителя не так много общего. Узнав о такой «стройке», автор Speedhunters Дейв Томас и фотограф Кирон Берндт съездили познакомиться с «половиной одиннадцатого» лично.
Half11 («Пол-одиннадцатого») — это кастом, построенный по образу и подобию нескольких Porsche, например, 909 Bergspyder. На фотографиях размеры автомобиля кажутся внушительными, но в действительности он не больше, чем любой другой 911 середины 1970‑х. А по высоте и вовсе ниже любого существующего «девятьсот одиннадцатого».
В хитросплетении пространственной рамы скрывается гоночный восьмицилиндровый двигатель GM LS, подготовленный JMS Racing. Он соединён с шестиступенчатой коробкой передач от Porsche 996 GT2. А ещё тут есть «прямоток» с равнодлинным коллектором, поэтому звучать будущий автомобиль должен что надо.
Поскольку Half11 изредка будет выезжать на дороги общего пользования, у него должен быть VIN-номер. И он уже имеется: ведь передок Half11 был позаимствован у реального Porsche 911! И, кажется, это отлично объясняет, почему в названии проекта лишь «половина одиннадцатого».